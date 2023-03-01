"Интерес к новостройкам снизился". Эксперты рассказали, что сейчас происходит с рынком квартир Минска

Заместитель начальника отдела консалтинга и аналитики агентства недвижимости «Твоя столица» Андрей Чернышев отметил, что в январе покупатели вели себя осторожно: присматривались, следили за валютой и ценами на недвижимость, то, как и ожидалось. В феврале активность росла еженедельно - и по звонкам, и по количеству сделок. В результате, в «Твоей столице» прогнозируют по итогам февраля порядка 1300 сделок в целом по Минску. И это «чистый» показатель – т.е. без учета продажи долей в квартирах.. Для сравнения, в феврале прошлого года их было 1080. А рекордный показатель в 1400 сделок был зафиксирован в 2018 году. При этом в ретроспективе последних десяти лет, показатель февраля редко, когда поднимался выше отметки в тысячу сделок.

- Эта цифра могла бы быть и выше если бы не определенные заблуждения продавцов. В частности, многие их них удивляются, что на рынке мало людей с деньгами на руках. И действительно, сегодня более 80% покупателей рассчитывают на деньги, которые они получат от продажи имеющейся квартиры, а 20% покупателей – на получение кредита. То есть покупателей, у которых вся сумма на руках – считанные единицы.

Но подобная ситуация не уникальна – в той или иной мере, она наблюдалась на рынке Минска всегда. Менялась лишь доля покупателей с кредитами: сегодня их порядка 19-20%, 5 лет назад - 30-32%, 10 лет назад - 2-3%.

- Как показывает практика, таких покупателей не стоит бояться. Один из бытующих среди продавцов мифов гласит, что покупатель с кредитом – это невыгодно. Непонятно почему, потому как хотя единственное, что потребуется от продавца, это открытие счета в банке для перечисления туда денег от покупателя. И это совсем не затратно. Зато у покупателя с кредитом есть несомненный плюс – он гораздо более «быстрый» по части расчета с продавцом, чем покупатель о своей квартирой на продажу.

Но большинство сделок все же проходит в механизме «цепочки», когда покупатели приобретают объект после продажи своей квартиры. И подобных покупателей также не стоит бояться. Важно лишь чтобы всю эту цепочку из покупаемых-продаваемых квартир (число которых в среднем 2 или 4, но может достигать и 8) вел опытный специалист. Тогда есть гарантия, что все сделки пройдут быстро. А если даже одна из квартир и выпадет из цепочки (например, продавец решил не продавать и т.п.), то взамен быстро будет найдена новая квартира и цепь не развалится. Но покупателям со своими квартирами на продажу, советую сперва заняться продажей, а потом уже приступать к поиску – это позволит оптимизировать время. Как показывает практика нашего агентства, при должном подходе, более 30% квартир продается менее чем за 2 недели.