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"Интерес к новостройкам снизился". Эксперты рассказали, что сейчас происходит с рынком квартир Минска

01.03.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В феврале интерес к квартирам стал более активным, чем в первый месяц нового года. По предварительным данным Национального кадастрового агентства, в феврале было совершено 1179 сделок купли-продажи (в январе - 961). Эксперты замечают, что покупатели начали чаще пользоваться кредитами и отдают предпочтение вторичному жилью, чем новостройкам от застройщика. Realt задал риэлтерам самые актуальные вопросы про квартиры. Вот, что они говорят.

"Интерес к новостройкам снизился". Эксперты рассказали, что сейчас происходит с рынком квартир Минска

"Проектов как «Минск Мир» не было анонсировано. Это может отразиться на спросе"

"Интерес к новостройкам снизился". Эксперты рассказали, что сейчас происходит с рынком квартир Минска

Февраль оказался менее продуктивным по сравнению с показателями того же месяца прошлого года. Первая половина была такой же слабой, как и январь. Лишь после 15 числа покупатели оживились. Незначительный интерес наблюдали к квартирам всех категорий, говорит Александр Гринман, управляющий агентства недвижимости «Группа компаний Мариэлт».

- Сейчас все обращают внимание на рост доллара. Но его колебание сильно на рынок не влияет. Не стоит думать, что покупатели насытились недвижимостью. В любом случае актуальность квартир будет всегда: подрастает новое поколение, семьи расширяются, люди переезжают из другого города, - приводит пример Александр. - На цифры может повлиять ситуация с новостройками. Таких больших проектов как «Минск Мир» за последние годы не было анонсировано. Грандиозная стройка, можно сказать, подходит к концу, а ничего нового еще нет. Это может отразиться на спросе. 

Эксперт отмечает, что каждая третья сделка идет по доверенности.  В связи с переездом в другие страны владельцев квартир - увеличилось количество сделок с чистыми продажами. Около 30% сделок проходят с кредитами, но этот показатель из-за отсутствия роста зарплаты и подорожания валюты может снизиться.

"Интерес к новостройкам снизился". Эксперты рассказали, что сейчас происходит с рынком квартир Минска

Также сегодня сложно инвестировать в квартиры и загородную недвижимость, так как строительные материалы и конечный ремонт подорожали, хотя стоимость квадратного метра осталась той же. 

- Если в марте ничего не изменится в политическом и экономическом плане, то сработает отложенный спрос. Покупателям, которые хотят расшириться, я бы советовал выходить на рынок в любой момент, так как они ничего не теряют. Если продадут по высокой цене, то и купят по высокой цене или наоборот – все зависит от ситуации.

"Количество новых объявлений от собственников в феврале превысило показатели ноября-декабря вместе взятых"

"Интерес к новостройкам снизился". Эксперты рассказали, что сейчас происходит с рынком квартир Минска

Светлана Никитюк, агент по операциям с недвижимостью агентства «ЭТАЖИ Форте» рассказала, что показатели купли-продажи на рынке квартир в феврале были ожидаемо лучше январских. Следовательно, можно сказать, что ситуация восстанавливается и стабилизируется после январских праздников, но в тоже время в целом по Минску количество сделок меньше, чем было в осенние месяцы.

- Мы наблюдаем рост доллара. Сейчас на цену он особо не повлиял, но обычно значительное изменение курса валют вызывает желание отложить покупку. Если стоимость доллара продолжит расти, то покупательская активность начнет снижаться. В то же время мы видим, что растет  конкуренция среди продавцов. В нашей базе количество новых объявлений о продаже квартир от собственников активно росло в январе, а в феврале превысило показатели ноября-декабря вместе взятых.

По-прежнему продается много объектов по доверенностям. Специалист наблюдает, что таких сделок в этом году стало еще больше. Одна из частых причин выставления квартиры на рынок - переезд в другую страну. 

- Для нашего агентства этот месяц прошел достаточно хорошо, количество объектов выведенных на задатки соответствует ударным осенним месяцам, что в среднем выше, чем по городу. Около 10% пришлось на квартиры стоимостью более 100 тысяч долларов, остальное – на объекты средней ценовой категории ниже ста тысяч долларов. Такое соотношение проданных объектов по цене у нас сохраняется более полугода. 

"Интерес к новостройкам снизился". Эксперты рассказали, что сейчас происходит с рынком квартир Минска

Если говорить про соотношение покупки вторичного жилья и новостроек, то в последние несколько месяцев интерес к новостройкам от застройщиков снизился. Покупатели чаще стали отдавать предпочтение вторичке. 

- Стоимость на такие объекты при продаже отличается от изначально установленной цены и здесь можно рассчитывать на хороший торг. Что касается новостроек, застройщики стараются держать цены, некоторые даже поднимают. Они стимулируют рынок другими механизмами: предлагают партнерские программы с банками для кредитования, льготные периоды для процентных ставок, различные рассрочки, проводят новые акции и так далее. Если все это не поможет увеличить продажи, то застройщики со временем могут начать снижать цены. Как следствие, это потянет за собой цены вниз и на вторичное жилье.

С 23 января ставка рефинансирования снизилась до 11,5%, что привело к снижению процентных ставок по выдаваемым кредитам. В результате за две первые недели февраля в агентстве уже выполнили месячный план по консультациям и подаче документов на кредиты в банке для своих клиентов.

- Я думаю, что такого ажиотажного спроса на жилье как в 2022 году, в этом году не будет. Как минимум уменьшится категория потенциальных покупателей дорогих объектов. А еще стало менее выгодно приобретать квартиры для инвестиций (перепродажа, аренда). Мои клиенты чаще стали рассматривать для инвестиций загородную недвижимость, как более выгодный вариант.

"Интерес к новостройкам снизился". Эксперты рассказали, что сейчас происходит с рынком квартир Минска

"Покупки квартир с использованием кредита выросли до 20%"

"Интерес к новостройкам снизился". Эксперты рассказали, что сейчас происходит с рынком квартир Минска

Заместитель начальника отдела консалтинга и аналитики агентства недвижимости «Твоя столица» Андрей Чернышев отметил, что в январе покупатели вели себя осторожно: присматривались, следили за валютой и ценами на недвижимость, то, как и ожидалось. В феврале активность росла еженедельно - и по звонкам, и по количеству сделок. В результате, в «Твоей столице» прогнозируют по итогам февраля порядка 1300 сделок в целом по Минску. И это «чистый» показатель – т.е. без учета продажи долей в квартирах.. Для сравнения, в феврале прошлого года их было 1080. А рекордный показатель в 1400 сделок был зафиксирован в 2018 году. При этом в ретроспективе последних десяти лет, показатель февраля редко, когда поднимался выше отметки в тысячу сделок. 

- Эта цифра могла бы  быть и выше если бы не определенные заблуждения продавцов. В частности, многие их них удивляются, что на рынке мало людей с деньгами на руках. И действительно, сегодня более 80% покупателей рассчитывают на деньги, которые они получат от продажи имеющейся квартиры, а 20% покупателей – на получение кредита. То есть покупателей, у которых вся сумма на руках – считанные единицы. 

Но подобная ситуация не уникальна – в той или иной мере, она наблюдалась на рынке Минска всегда. Менялась лишь доля покупателей с кредитами: сегодня их порядка 19-20%, 5 лет назад - 30-32%, 10 лет назад - 2-3%. 

- Как показывает практика, таких покупателей не стоит бояться. Один из бытующих среди продавцов мифов гласит, что покупатель с кредитом – это невыгодно. Непонятно почему, потому как хотя единственное, что потребуется от продавца, это открытие счета в банке для перечисления туда денег от покупателя. И это совсем не затратно. Зато у покупателя с кредитом есть несомненный плюс – он гораздо более «быстрый» по части расчета с продавцом, чем покупатель о своей квартирой на продажу. 

Но большинство сделок все же проходит в механизме «цепочки», когда покупатели приобретают объект после продажи своей квартиры. И подобных покупателей также не стоит бояться. Важно лишь чтобы всю эту цепочку из покупаемых-продаваемых квартир (число которых в среднем 2 или 4, но может достигать и 8) вел опытный специалист. Тогда есть гарантия, что все сделки пройдут быстро. А если даже одна из квартир и выпадет из цепочки (например, продавец решил не продавать и т.п.), то взамен быстро будет найдена новая квартира и цепь не развалится. Но покупателям со своими квартирами на продажу, советую сперва заняться продажей, а потом уже приступать к поиску – это позволит оптимизировать время. Как показывает практика нашего агентства, при должном подходе, более 30% квартир продается менее чем за 2 недели.

"Интерес к новостройкам снизился". Эксперты рассказали, что сейчас происходит с рынком квартир Минска

Процент же покупателей из России не увеличился, как бы этого не хотелось продавцам, говорит эксперт.

– Лишь единичные сделки. Но даже они показывают, что россияне предпочитают ухоженные и аккуратные квартиры по рыночным ценам. И для их поиска и проведения сделки прибегают к услугам агентств недвижимости – в частности, чтобы понимать, насколько та или иная квартира соответствует рыночной стоимости. Поэтому продавцам стоит ориентироваться на внутренний рынок. По-прежнему 20% приходится на покупателей из регионов, которые хотят переехать в столицу. 

По-прежнему имеет место предпочтение квартир вторичного рынка новостройкам от застройщиков.

- Во-первых, люди не строят долгосрочные планы и хотят заехать в квартиру в ближайшее время, а не ждать окончания строительства. Этому сопутствует и возможность кредитования. Во-вторых, ремонт в новостройке обойдется дороже.

В 2021 активно покупали квартиры в качестве инвестиций. Тогда на рынке массово появились малогабаритные квартиры с приятными ценами ниже тысячи долларов за метр. В 2022 году инвестиционных покупок стало меньше. Оказали влияние военные действия в Украине, рост курса доллара и реакция на происходящее на рынке аренды: мало арендаторов, но много предложений. Загадывать еще рано, но эксперт не видит предпосылок, которые бы повлияли на рост инвестиционной активности в этом году. 

- Мало того, бюджетных новостроек осталось не так много. Застройщикам нужно думать, как внедрять в строительство малогабаритные квартиры – они пользуются большим спросом. Сейчас есть сложности с продажей дорогих вариантов в элитных ЖК. Данная категория покупателей уезжает из страны. А компактные евродвушки и евротрешки, например, очень понравились белорусскому покупателю, в отличие от просторных студий, в которых, несмотря на имеющуюся площадь, сложно выделить изолированное пространство.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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В феврале интерес к квартирам стал более активным, чем в первый месяц нового года. По предварительным данным Национального кадастрового агентства, в феврале было...
 
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