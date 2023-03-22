Сруб - от 20 тысяч долларов. Смотрим, что за дома продаются на площадке Минллесхоза

Все дома, конечно, из дерева, но стены собраны из бруса, изготовленного по разным технологиям.

Например, Лельчицкий лесхоз собрал на площадке дом из профилированного бруса. Что смущает, так это толщина стен. Как для дачи, так в самый раз, но для постоянного проживания маловато. И если это дачный дом, то можно было бы выбрать другой проект, меньший по площади и дешевле. В таком виде он стоит 99 126 рублей с монтажом и доставкой.