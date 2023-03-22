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Сруб - от 20 тысяч долларов. Смотрим, что за дома продаются на площадке Минллесхоза

22.03.2023 13:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Открытие торговой площадки Минлесхоза с деревянными домами вызвало неподдельный интерес — недорогие домокомплекты (от 20 тысяч долларов) интересны даже тем, кто не планировал строиться. Сходили прицениться к срубам и журналисты Realt. 

Сруб - от 20 тысяч долларов. Смотрим, что за дома продаются на площадке Минллесхоза

На торговой площадке выстроена небольшая улица из примеров деревянных домов, которые готовы строить белорусские лесхозы со всех уголков страны.

Сруб - от 20 тысяч долларов. Смотрим, что за дома продаются на площадке Минллесхоза
Сруб - от 20 тысяч долларов. Смотрим, что за дома продаются на площадке Минллесхоза

На каждом строении имеется табличка, на которой указывается самая необходимая информация: метраж, планировка и стоимость. Цены, кстати, две: одна — это сколько стоит домокомплект, вторая включает монтаж на участке и доставку на расстояние 100 км от лесхоза. Например, дом Верхнедвинского лесхоза из оцилиндрованного бревна на 98 квадратов со сборкой будет стоить 61 900 рублей, а только докомокомплект — 44 640 рублей. Разница почти 20 тысяч, так что имеет смысл подыскать транспорт и строителей по месту сборки, чтобы не переплачивать. Отметим, что на срубы пока принимают предзаказы, но, как обещает Минлесхоз, продажи начнутся буквально на днях.

Сруб - от 20 тысяч долларов. Смотрим, что за дома продаются на площадке Минллесхоза
Сруб - от 20 тысяч долларов. Смотрим, что за дома продаются на площадке Минллесхоза

В стоимость домокомплекта входят стены, окна и двери, стропильная система с обрешеткой, деревянные полы и потолки. То есть нужно понимать, что к этой цене нужно добавить расходы на подведение коммуникаций, фундамент, кровельный материал, чистовую отделку. И еще один нюанс — дома сделаны из бруса естественной влажности, поэтому после сборки на участке им нужно дать год на усадку.

Сруб - от 20 тысяч долларов. Смотрим, что за дома продаются на площадке Минллесхоза
Сруб - от 20 тысяч долларов. Смотрим, что за дома продаются на площадке Минллесхоза

Выставленные для ознакомления дома не однотипные, с современными планировками и большой площадью остекления — как минимум в гостиных установлены окна в пол и стеклянные двери на террасу. Во всех домах стоят современные стеклопакеты в рамах из клееной древесины. Качество входных и межкомнатных дверей везде разное — где-то это дверное полотно из массива сосны, а где-то и МДФ.

Сруб - от 20 тысяч долларов. Смотрим, что за дома продаются на площадке Минллесхоза
Сруб - от 20 тысяч долларов. Смотрим, что за дома продаются на площадке Минллесхоза
Сруб - от 20 тысяч долларов. Смотрим, что за дома продаются на площадке Минллесхоза

Все дома, конечно, из дерева, но стены собраны из бруса, изготовленного по разным технологиям.

Например, Лельчицкий лесхоз собрал на площадке дом из профилированного бруса. Что смущает, так это толщина стен. Как для дачи, так в самый раз, но для постоянного проживания маловато. И если это дачный дом, то можно было бы выбрать другой проект, меньший по площади и дешевле. В таком виде он стоит 99 126 рублей с монтажом и доставкой.

Сруб - от 20 тысяч долларов. Смотрим, что за дома продаются на площадке Минллесхоза
Сруб - от 20 тысяч долларов. Смотрим, что за дома продаются на площадке Минллесхоза

Мода на дома «аля изба» уже прошла, но здесь из оцилиндрованного бруса представлено сразу несколько строений. И стоит сказать, что благодаря стараниям проектировщиков они выглядят вполне современно. Внутри мы находим просторные гостиные, совмещенные с кухней, санузлы с окнами, приличного размера и конфигураций спальни.

Сруб - от 20 тысяч долларов. Смотрим, что за дома продаются на площадке Минллесхоза
Сруб - от 20 тысяч долларов. Смотрим, что за дома продаются на площадке Минллесхоза

В домах предусмотрены площади и для топочной. В одном из домиков даже смонтировали систему с пеллетным котлом, бункером для топлива, бойлером косвенного нагрева и электрокотлом. Все это хозяйство легко автоматизируется и в случае, если закончатся пеллеты, в работу включится электрокотел. Все оборудование, кстати, белорусского производства.

Сруб - от 20 тысяч долларов. Смотрим, что за дома продаются на площадке Минллесхоза
Сруб - от 20 тысяч долларов. Смотрим, что за дома продаются на площадке Минллесхоза

Для домов с небольшой узкой топочной тоже есть решение — пеллетный котел с верхним бункером, для его обвязки требуется минимальная площадь.

Сруб - от 20 тысяч долларов. Смотрим, что за дома продаются на площадке Минллесхоза

Отлично выглядят дома из лафета. Это старинная обработка бревен: противоположные стороны стесываются до гладкой поверхности, образуя овальный брус. Так построено большинство белорусских деревянных домов. 

По такой технологии сделан дом Глусского лесхоза. Общая площадь — 92 м2, стоимость домомкомплекта — 70 680 рублей, со сборкой и доставкой — 84 320 рублей.

Сруб - от 20 тысяч долларов. Смотрим, что за дома продаются на площадке Минллесхоза
Сруб - от 20 тысяч долларов. Смотрим, что за дома продаются на площадке Минллесхоза
Сруб - от 20 тысяч долларов. Смотрим, что за дома продаются на площадке Минллесхоза
Сруб - от 20 тысяч долларов. Смотрим, что за дома продаются на площадке Минллесхоза

Есть дом по скандинавской технологии — из двойного утепленного бруса. Если в двух словах, то стены собираются из двух профилированных брусьев по 70 мм, с полостью между собой. Внутрь этой полости закладывается эковата (на основе целлюлозы). Конопатить швы не нужно — у бруса есть шип\паз, а в углах и перерубах — специальный ветровой замок. В собранном виде стена получает монолитную прочность и герметичность от ветра и осадков. Из всех представленных домов этот будет наиболее теплым. Плюс технологии еще в том, что заселяться в него можно сразу после сборки — ждать целый год усадки не нужно.

Сруб - от 20 тысяч долларов. Смотрим, что за дома продаются на площадке Минллесхоза
Сруб - от 20 тысяч долларов. Смотрим, что за дома продаются на площадке Минллесхоза
Сруб - от 20 тысяч долларов. Смотрим, что за дома продаются на площадке Минллесхоза

Общая площадь — 102,5 м2. При необходимости, можно сделать жилой мансардный этаж.

Такие Островецкий лесхоз готов строить за 111 878 рублей (цена с учетом доставки и монтажа).

Сруб - от 20 тысяч долларов. Смотрим, что за дома продаются на площадке Минллесхоза
Сруб - от 20 тысяч долларов. Смотрим, что за дома продаются на площадке Минллесхоза
Сруб - от 20 тысяч долларов. Смотрим, что за дома продаются на площадке Минллесхоза

Для тех, кто хочет баню на участок, то можно прицениться к двум вариантам. Новогрудский лесхоз привез в Минск банекомплект из тонкого профилированного бруса с окнами и дверями за 10 872 рубля. Со сборкой ценник выглядит уже не так демократично — 19 416 рублей.

Сруб - от 20 тысяч долларов. Смотрим, что за дома продаются на площадке Минллесхоза

Есть еще баня Старобинского лесхоза из оцилиндрованного бревна за 15 000 рублей. Планировка в представленном варианте не самая удачная, но ее не сложно изменить при необходимости.

Сруб - от 20 тысяч долларов. Смотрим, что за дома продаются на площадке Минллесхоза
Сруб - от 20 тысяч долларов. Смотрим, что за дома продаются на площадке Минллесхоза
Сруб - от 20 тысяч долларов. Смотрим, что за дома продаются на площадке Минллесхоза

На площадке можно подобрать беседки, качели, скамейки, будки и даже скворечники. А еще пиломатериалы по цене производителя, дрова и даже декоративные растения в горшках.

«Лесной домик» работает ежедневно, с 9.00 до 18.00 по адресу Логойский тракт, 52.

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Теги: Минск
 
 
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Открытие торговой площадки Минлесхоза с деревянными домами вызвало неподдельный интерес — недорогие домокомплекты (от 20 тысяч долларов) интересны даже тем, кто...
 
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