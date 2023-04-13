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Минчане построили классную дачу с баней и камином, но вынуждены продать. Она точно вам понравится
13.04.2023 13:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Минчанин Андрей дачником стал в 2010 году — в молодой семье появился ребенок, захотелось почаще выбираться с ним за город, на природу. Место выбирали поближе к Минску, но в с хорошим природным окружением. Под эти параметры попадали садовые товарищества в Мядельском и Логойском направлениях — здесь и леса, и озера, и холмистый ландшафт.
Такое место Андрей в итоге нашел в СТ «Гаяны» - вполне современном поселке с участками по 8 соток. Товарищество находится в лесу рядом с деревней Малые Гаяны, в 27 километрах от Минска. Оно со всех сторон ограждено, на въезде установлены откатные ворота. Здесь нет транзитного движения, случайных гостей тоже не бывает. Место экологически чистое — в округе нет производств и животноводческих комплексов.
Участок покупался без строений, на нем росла лишь одна береза. Андрей говорит, что это место приглянулось и его друзьям - и они тоже прикупили здесь земельный надел.
Теперь, конечно, участок сильно изменился — владельцы высадили елки и березы, которые за время их хозяйствования прилично вымахали. Появился плодовый сад с яблонями, грушами и сливами.
Но начиналось все со строительства дома. Стены собрали из бруса на надежном фундаменте, двускатную крышу утеплили с прицелом сделать мансардный этаж. Деревянный фасад не стали портить сайдингом, а просто покрыли его качественной пропиткой.
Свой дом Андрей спроектировал сам. И так как для него дача - это в первую очередь отдых и посиделки на свежем воздухе, то вполне естественно, что для этого понадобилась открытая терраса с перголой. Прямо здесь можно приготовить угощение для гостей — для этого есть казан-мангал и небольшая летняя кухня с рабочей поверхностью и мойкой.
А это что за красные ящики на участке, больше всего напоминающие британские телефонные будки? Если наша догадка оказалась правильной, но тогда вопрос — каким ветром их занесло в дачный поселок под Минском?
— Это копии знаменитых лондонских телефонных будок, - объясняет Андрей. - В свое время они служили в Купаловском театре как реквизит в одном из спектаклей. Потом их списали и родственник предложил их забрать на дачу. Вещь хорошая, яркая и оригинальная, сделана из металла и стекла, но как их использовать? Как идея — сделать летний душ, но так как у нас душевая в доме, то эти будки просто стоят на участке как элемент ландшафтного дизайна.
- Печка очень хорошо себя зарекомендовала — дрова в ней прогорают медленно, но эффективно, - говорит Андрей. - Она довольно быстро прогревает почти весь дом и при этом дров нужно немного. Если нужно в срочном порядке нагреть дом зимой, то можно дополнительно включить на время электрообогреватель.
Современный дачник не обязан терпеть неудобства и отдыхать в спартанских условиях, поэтому санузел находится в доме и подключен к канализации, в кранах — холодная и горячая вода.
На 85 квадратах Андрей выделил пространство для парилки — все знают, что баня лучшее средство от хандры в пасмурные дни межсезонья. Она небольшая, но два человека могут запросто попариться. Нагревается парилка финской каменкой Harvia на дровах — зимой она буквально за час-полтора прогревает помещение до рабочей температуры. Заодно нагревается и вся ванная комната, в которой уместились душевая кабина, унитаз и умывальник.
- Один нюанс — в товариществе сезонный водопровод и во время зимних вылазок приходится привозить воду с собой, - честно признается владелец. - Зато вода здесь отличного качества — мягкая, прозрачная. В этом году мы с соседями думали скооперироваться и пробить скважину, но наши планы поменялись.
Зато с электричеством в СТ все в порядке и нет ограничений по мощности. Так что при желании можно отапливаться от розетки.
Возле дома замечаем строение, которое по стилю напоминает современные барнхаусы. В нашем случае это просто хозблок для инвентаря и инструментов. Для себя делаем заметку на полях — сарай может выглядеть стильно, а не так как у всех.
Андрей говорит, что если бы не сложившиеся обстоятельства, то он бы никогда не решился продавать свою любимую дачу. И тем не менее объявление на Realt уже
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Эта дача обязательно многим понравится и быстро найдет своего покупателя. Можем объяснить, почему мы в этом так уверены: потому что внешне дом в отличном состоянии,...
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