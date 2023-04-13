Минчане построили классную дачу с баней и камином, но вынуждены продать. Она точно вам понравится

Участок покупался без строений, на нем росла лишь одна береза. Андрей говорит, что это место приглянулось и его друзьям - и они тоже прикупили здесь земельный надел.

Теперь, конечно, участок сильно изменился — владельцы высадили елки и березы, которые за время их хозяйствования прилично вымахали. Появился плодовый сад с яблонями, грушами и сливами.

Но начиналось все со строительства дома. Стены собрали из бруса на надежном фундаменте, двускатную крышу утеплили с прицелом сделать мансардный этаж. Деревянный фасад не стали портить сайдингом, а просто покрыли его качественной пропиткой.

Свой дом Андрей спроектировал сам. И так как для него дача - это в первую очередь отдых и посиделки на свежем воздухе, то вполне естественно, что для этого понадобилась открытая терраса с перголой. Прямо здесь можно приготовить угощение для гостей — для этого есть казан-мангал и небольшая летняя кухня с рабочей поверхностью и мойкой.

А это что за красные ящики на участке, больше всего напоминающие британские телефонные будки? Если наша догадка оказалась правильной, но тогда вопрос — каким ветром их занесло в дачный поселок под Минском?