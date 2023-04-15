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Закрытый квартал, в котором застройщик выполнил все обещания. Как поживает ЖК "Престижино" от "Трайпла"?
15.04.2023 11:25 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Этот жилой комплекс начинали строить в «жирном» 2013 году, когда квадратный метр в Минске превышал по стоимости немыслимые 1800 долларов. Завершалось же возведение шести домов по литовскому проекту в 2018-м: тогда метр едва дотягивал до 1300 долларов. Впрочем, несмотря на кризисные времена, застройщик выполнил все свои обещания и закончил стройку. Как сегодня поживает жилой комплекс «Престижино» от «Трайпла», и сколько тут стоят квартиры?
Жилой комплекс «Престижино» − это квартал из шести домов, расположенный неподалеку от Комаровского рынка. Место – тихое, с развитой инфраструктурой, да и близко к центру.
Раньше на этой территории за военным госпиталем между улицами Богдановича и Куйбышева располагались складские постройки, также принадлежавшие военным. В 2013-м году их благополучно снесли, а за освоение освободившейся площадки взялась компания «Трайпл».
Строить решили по литовскому проекту. На участке запланировали возвести шесть домов высотой не выше девяти этажей. В качестве генподрядчика была выбрана строительно-монтажная компания «Минскпромстрой».
Сперва жилой комплекс собирались назвать Машерoff-Park с популярным тогда окончанием на off, но позже название сменили на более народное «Престижино».
Застройщик сразу взял высокую планку. Будущим жильцам пообещали дворы без машин, огороженную территорию с постом охраны, собственные кладовые, большое количество парковочных мест, а также внутренний дворик с детскими площадками, пешеходными дорожками и даже фонтаном. И знаете что? Застройщик сдержал обещание, и все это действительно появилось в комплексе.
К слову, жилой комплекс «Престижино» стал одним из первых комплексов в Минске с таким набором опций. Что касается закрытого для посторонних двора, то это было принципиальным. Учитывая то, что рядом расположена популярная у минчан Комаровка, парковаться и ходить через дворы стали бы тысячи человек. Жильцы соседних пятиэтажек не дадут соврать. Кстати, окружение у домов – не самое престижное: по периметру дома окружают постройки советского периода с соответствующим контингентом. Впрочем, в «Престижино» предусмотрели все для того, чтобы жильцы могли наслаждаться спокойствием: пункт охраны на главном въезде, видеонаблюдение всей дворовой территории и входов в подъезды, видеодомофоны.
Все подъезды в домах − проходные. Подъехать к жилью на машине можно только с внешней стороны зданий, а по внутренней территории двора будет любое движение транспорта исключено.
Что касается парковок, то ими дома жильцы обеспечены на 150%. Под каждым домом есть подземный паркинг с количеством мест по количеству квартир, плюс на территории комплекса организовано 100 гостевых парковочных мест. Места в паркинге продавались отдельно – стоили от 15 тысяч долларов.
Никаких офисов или магазинчиков в комплексе не предусмотрено. Вся инфраструктура находится за периметром «Престижино». Недалеко от жилого комплекса расположены станции метро «Площадь Якуба Коласа», «Площадь Победы», «Немига». В шаговой доступности − школы, медицинские учреждения, огромное количество торговых центров, Комаровка, множество ресторанов, караоке, пабов и кафе.
Что в самих домах? Из интересного − тут всего по 19 квартир на подъезд. В квартирах − индивидуальная вентиляция, которая выходит на крышу, не сообщаясь с другими квартирами. На лифте (их по 1-2 на секцию) можно попасть в цоколь с кладовыми и в подземный паркинг. Подсобные помещения можно было докупить отдельно – они продавались по 700 долларов за «квадрат». Консьержи в подъездах не предусмотрены, поскольку их функции выполняет охрана на въезде.
По стоимости «Престижино» сразу отличалось от других новостроек того времени. В среднем метр обходился в 1700-1800 долларов. Поначалу «квадрат» предлагался дороже, но после кризисного 2015-го года пошли скидки. Так, четырешки на нижних этажах можно было приобрести за 1250 долларов за метр. Но были и рекордсмены – стоимость «квадрата» на последних этажах в некоторые периоды доходила до 2500 долларов.
Что тут продается сейчас?
Сейчас в «Престижино» продается около 10 квартир. В основном это квартиры с полной отделкой и мебелью, но есть и жилье без ремонта.
Самый экономичный вариант –
Квартира находится на 3 этаже с красивым видом из окна на зеленую зону. Удобная планировка – кухня-гостиная с большими панорамными окнами в пол плюс изолированная спальня с предусмотренной большой гардеробной, совмещенный санузел, просторная лоджия, окна выходят на одну сторону.
В квартире есть незаконченный дизайнерский ремонт, подогрев пола (кухня и санузел), бойлер, сделан вывод под кондиционер, скоростной интернет. Выполнена оклейка стен итальянскими обоями и окраска моющей немецкой краской. Полы – плитка во всех комнатах, в спальне – паркетная доска. По ремонту осталось натянуть кусок натяжного потолка, поставить розетки и выключатели. В стоимость также входит небольшая кладовая в подвальной части дома.
Цена этой квартиры – 119 тысяч долларов (2650 долларов – за метр).
Также наше внимание привлекла вот эта красивая дизайнерская
В описании автор предложил потенциальным новоселам представить картинку их будущей жизни: «Заезжая на огороженную территорию, с приветливой улыбкой вас встречает консьерж. Проезжая по территории жилого комплекса, наблюдаем из окна автомобиля, как на детской площадке у фонтана весело резвятся дети, а рядом, на лавочке, мило воркует молодая пара с собакой. Подъезжая к дому, замечаем, как небо над головой начинает затягиваться, ветер усиливается и начинается ливень. Не беда, ведь машина припаркована уже в двух метрах от входа в подъезд. Побежали! Ух, пару минут и мы дома».
Стоимость этой квартиры – 189 тысяч долларов (2461 доллар – за метр).
Один из самых дорогостоящих вариантов в «Престижино» − трехкомнатная
Планировка квартиры это − гостиная со столовой и небольшой кухонной зоной, три отдельные спальни, два санузла, два гардероба, прихожая. Высота потолков – 3 метра. В стоимость квартиры также входит машиноместо в подземном паркинге. Кроме того, внизу есть и кладовое место в подвале, куда можно поставить велосипеды.
В квартире сделан ремонт с использованием высококачественных материалов. Дизайнерская мебель выполнена по индивидуальному проекту с использованием массива дуба. В квартире есть вся необходимая бытовая техника − встроенная бытовая техника AEG, холодильная и морозильная камеры, духовой шкаф, индукционная варочная, посудомойка, микроволновка, вытяжка, стиральная машина, бойлер, фильтр питьевой воды с обратным осмосом.
Стоимость этой квартиры на втором этаже – 325 тысяч долларов (3797 долларов – за метр).
Если интересует вариант без отделки, то есть вот такая трехкомнатная
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Закрытый квартал, в котором застройщик выполнил все обещания. Как поживает ЖК "Престижино" от "Трайпла"?
Этот жилой комплекс начинали строить в «жирном» 2013 году, когда квадратный метр в Минске превышал по стоимости немыслимые 1800 долларов. Завершалось же возведение...
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