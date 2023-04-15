Жилой комплекс «Престижино» − это квартал из шести домов, расположенный неподалеку от Комаровского рынка. Место – тихое, с развитой инфраструктурой, да и близко к центру.

Раньше на этой территории за военным госпиталем между улицами Богдановича и Куйбышева располагались складские постройки, также принадлежавшие военным. В 2013-м году их благополучно снесли, а за освоение освободившейся площадки взялась компания «Трайпл».