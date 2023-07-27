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5 тысяч долларов за участок недалеко от Минска. Итоги земельного аукциона

27.07.2023 13:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства жилых домов в деревнях, расположенных на территории Усяжского сельсовета Смолевичского района Минской области.  Рассказываем об итогах торгов.

5 тысяч долларов за участок недалеко от Минска. Итоги земельного аукциона

На аукцион были выставлены два лота — земельные участки в деревнях Каменка и Избицкое.

Лот № 1 — участок с  кадастровым номером № 624885603101000207 насчитывает сотки 11,21 сотки и расположен в д. Каменка на ул. Дачной в 31 километре от МКАД. Есть возможность подключения к будущему объекту строительства газо-, водо- и электроснабжения. 

Лот был оценен в 20 000 рублей. Заявок на участок не поступило.  

Лот № 2 — участок с кадастровым номером 624885602801000167 находится в д. Избицкое на ул. Поселочной. Населенный пункт расположен в 32 километрах от Минска и 9 километрах от Смолевичей. Есть возможность подведения к дому газо-, водо- и электроснабжения. 

Земельный надел насчитывает  14,13 сотки и был оценен в 15 000 рублей. На лот была подана одна заявка. Он продан единственному заявителю за  15 750 рублей, или 5 237 долларов США по официальному курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

Усяжский сельсовет расположен в 30 километрах от Минска. Граничит с Озерицко-Слободским, Жодинским сельсоветами и Логойским районом.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства жилых домов в деревнях, расположенных на...
 
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