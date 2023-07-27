5 тысяч долларов за участок недалеко от Минска. Итоги земельного аукциона

Земельный надел насчитывает 14,13 сотки и был оценен в 15 000 рублей. На лот была подана одна заявка. Он продан единственному заявителю за 15 750 рублей, или 5 237 долларов США по официальному курсу Нацбанка на день проведения аукциона.