Добротное СТ с газом и активными людьми. Побывали на дачах рядом с «Силичами» и грибными лесами

Эта симпатичная дача из оцилиндрованного бруса полностью готова к проживанию. В ней есть все удобства, мебель и бытовая техника. Площадь строения – 52 «квадрата», участка – 9 соток. На первом этаже дома расположена гостиная и спальня, на втором – еще несколько спален.

Отапливается дом словацким электрическим котлом Protherm (Vaillant Group): 1 этаж − теплый пол, 2 этаж – батареи. Есть охранная сигнализация. Отдельно стоит сказать про участок. Как сообщается в объявлении, его комплексное озеленение выполнено 10 лет назад специализированной компанией. Сейчас тут есть отличный газон; много интересных и дорогих хвойных и лиственных растений; красивые многолетние цветы и розы; плодовый сад − виноград, яблони, груши, черешни, вишня, абрикосы, сливы, малина, ежевика, крыжовник, смородина, жимолость. Еще одно украшение участка − оборудованная для отдыха беседка с мойкой и гриль-камином. Стоимость – 88,8 тысяч долларов.