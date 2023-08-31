Добротное СТ с газом и активными людьми. Побывали на дачах рядом с «Силичами» и грибными лесами

Лето подходит к концу, но дачные хлопоты еще в самом разгаре. Поэтому мы продолжаем смотреть интересные дачные поселки рядом с Минском. В этот раз побываем в обжитом газифицированном садовом товариществе неподалеку от горнолыжного курорта «Силичи». В нашем объективе – СТ «Ягодка-2002». Туда и направимся.
Находится «Ягодка-2002» в 27 километрах от МКАД. Это − Минская область, Логойский район, Гайненский сельсовет. До дач ведет живописная логойская трасса. По всему пути следования водителя ждет хороший асфальт, ведущий прямо до товарищества.
На въезде на территорию дачного поселка замечаем металлические ворота. Кроме того, тут установлена система видеонаблюдения.
Заезжаем на дачи. Судя по названию, дачи в этих местах появились в начале «нулевых». СТ было образовано Логойским райисполкомом. По буйно растущим фруктовым деревьям заметно, что поселок уже обжился, но при этом многие домики выглядят вполне современно.
На въезде – карта поселка и доска объявлений. Состоит товарищество из 92 участков и 4 улиц – Лесной, Центральной, Южной и Соловьиной.
Кстати, обратите внимание, что с навигацией в «Ягодке» − все ок.
Начинаем наше путешествие по улицам и останавливаемся почти у каждого забора. Ежедневные труды дачников как раз сейчас приносят долгожданные плоды.
Внутри поселка дороги не асфальтированы, но присыпаны асфальтной крошкой. Есть и просто «зелененькие» проезды.
Так как «Ягодка» − продукт постсоветского времени, участки здесь давали не по 5-6 соток, а по 9-10 и выше. В итоге, хозяева смогли поместить на своих угодьях добротные дома, бани, бассейны, беседки, хватило места и для огородов.
Агенты по недвижимости говорят, что «Ягодка−2002» – это добротное садовое товарищество с газом и активными дачниками. Помимо газа, недавно в садовом товариществе была установлена новая электрическая подстанция, а по всему поселку разведены новые провода. Также в ближайших планах местных жителей − провести оптоволокно. Среди плюсов продавцы упоминают и удобное транспортное сообщение: сюда легко добраться как на личном транспорте (дороги прекрасны зимой и летом), так и на общественном – рядом находится автобусная остановка, ходят автобусы и маршрутки. Ну и конечно, не забываем, что речь идет о Логойском районе, богатом грибными и ягодными лесами.
Небольшой магазин есть в соседнем СТ, в ближайшей деревне Чуденичи также есть магазин и конный клуб, а в трех километрах от дач (через трассу) расположен республиканский горнолыжный центр «Силичи», где можно отдохнуть круглый год. Там работают разные спортивные объекты и рестораны.
Что тут продается?
Самый экономичный вариант − участок с небольшим садовым домиком. Участок − крайний, площадь − 13.51 соток на праве собственности. Площадь садового домика – 24 «квадрата. На участке есть сезонная вода (глубина скважины более 100 м), в дом введено электричество. Рядом с домом много плодовых деревьев, на территории установлен металлический гараж. Стоимость – 18 тысяч долларов.
Следующая по цене дача − двухэтажный бревенчатый дом, состоящий из первого и мансардного этажей. Площадь дома из сруба – 74,3 «квадрата». Стены и крыша строения утеплены, полы – деревянные. Вода обогревается бойлером. Подготовлен каркас для санузла. К дому примыкает ухоженный участок площадью почти 10 соток с отличной беседкой для комфортных вечеров. Участок огорожен деревянным забором с металлическими воротами. На территории растут сливы, вишни, черешни и яблони. Залит фундамент под баню. Из удобств − местная канализация и центральный водопровод. Земля находится в частной собственности. Стоимость – 70 тысяч долларов.
Эта симпатичная дача из оцилиндрованного бруса полностью готова к проживанию. В ней есть все удобства, мебель и бытовая техника. Площадь строения – 52 «квадрата», участка – 9 соток. На первом этаже дома расположена гостиная и спальня, на втором – еще несколько спален.
Отапливается дом словацким электрическим котлом Protherm (Vaillant Group): 1 этаж − теплый пол, 2 этаж – батареи. Есть охранная сигнализация. Отдельно стоит сказать про участок. Как сообщается в объявлении, его комплексное озеленение выполнено 10 лет назад специализированной компанией. Сейчас тут есть отличный газон; много интересных и дорогих хвойных и лиственных растений; красивые многолетние цветы и розы; плодовый сад − виноград, яблони, груши, черешни, вишня, абрикосы, сливы, малина, ежевика, крыжовник, смородина, жимолость. Еще одно украшение участка − оборудованная для отдыха беседка с мойкой и гриль-камином. Стоимость – 88,8 тысяч долларов.
Ну а этот двухэтажный дом построен из газосиликатного блока и кирпича. Площадь дачи составляет 62 «квадрата», земельного участка − 9,16 сотки (частная собственность). На первом этаже дома частично сделана чистовая отделка, полностью готов санузел. Электрика разведена по дому и выведена под видеонаблюдение (частично реализована система «Умный дом» − есть дистанционное управление газовым котлом). Обустроена отмостка вокруг дома и водосток.
Дом отапливается одноконтурным газовым котлом Bosch с бойлером косвенного нагрева, первый этаж − теплый пол, второй − радиаторы. Стоимость – 85 тысяч долларов.