|
"А-100" купила заправку "Трайпла" в Минске за 850 тысяч долларов. Вот где она находится
15.09.2023 13:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Вчера
Заправка с мойкой находится на Героев Сталинграда, 2. Это съезд с проспекта на Великий Лес и бывший военный городок.
"Астокомплекс" занимается арендой и управлением недвижимостью.
Исходя из общедоступной информации, она связана с группой компаний "А-100". Например, ей
Двумя основными направлениями бизнеса ГК "А-100" являются: строительство и девелопмент ("А-100 Девеломпмент", которая построила Новую Боровую и много чего еще), а также реализация нефтепродуктов (заправки "А-100"). Группа компаний контролируется крупным бизнесменом Александром Центером.
Какие еще здания и бизнесы «Трайпла» уже проданы и кому?
За последние полтора года на аукционах продали и другие бизнесы и имущество «Трайпла».
Так, в июне 2022 года
В июле 2022 года
Весной 2023 года на аукционе
***
Напомним, в феврале 2023 года суд приговорил Юрия Чижа к 3,5 годам лишения свободы за мошенничество и отмывание денег. Но от отбывания наказания в колонии его освободили — применили амнистию и зачли в срок наказания время, которое он уже отсидел (бизнесмен находился под стражей дважды: с 11 марта по 14 сентября 2016 года, и с 15 марта 2021 по 9 сентября 2022 года).
А в мае 2023 года Юрий Чиж дал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера прошел аукцион по продаже заправки "Трайпла" за Уручьем. Ее за почти 2,77 млн рублей купила компания "Астокомплекс", связанная с группой компаний "А-100"....
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)