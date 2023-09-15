"А-100" купила заправку "Трайпла" в Минске за 850 тысяч долларов. Вот где она находится

Аукцион проходил 13 сентября с 9 утра до 16 часов. И за время торгов была сделана всего одна ставка - в 15.00.

Ее сделало ООО "Астокомплекс", которое и стало победителем аукциона. Заправка досталась ему за 2 769 182 рублей (около 850 тысяч долларов).