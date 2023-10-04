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Предложение упало, а цены? Что происходит с арендой квартир в Минске (аналитика Realt)

04.10.2023 11:25 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В сентябре предложение квартир на рынке аренды в Минске ожидаемо снизилось. Больше всего это коснулось однушек и двушек. А что со спросом и ценами? Подробности - в аналитике Realt.

Предложение упало, а цены? Что происходит с арендой квартир в Минске (аналитика Realt)

Динамика на рынке аренды квартир в этом году развивается в соответствии с сезонными факторами. Вслед за повышенным ажиотажем в летние месяцы, в сентябре наблюдаем закономерное снижение спроса: по данным GoogleTrendsколичество поисковых запросов «снять квартиру в Минске» по итогу месяца снизилось на 23%.

В прошлые годы спрос оставался высоким с начала лета и до середины осени.

Также в первый месяц осени заметно снизилось предложение — после ажиотажа рынок просто не успел пополниться новыми объектами. Как результат, количество свободных квартир за месяц сократилось на 8.3%. Больше всего поредели сегменты 1- и 2-комнатных квартир, выбор которых снизился на 11% и 10% соответственно.

Предложение упало, а цены? Что происходит с арендой квартир в Минске (аналитика Realt)

Предложение упало, а цены? Что происходит с арендой квартир в Минске (аналитика Realt)

Цены

В результате высокого спроса в июне-августе с рынка были вымыты наиболее бюджетные предложения, на замену которым пришло меньше объектов и по более высоким ценам. В сентябре рост цен продолжился. Однако исключением стали 3-комнатных квартиры, аренды которых стала дешевле в среднем на 1.1%. На конец месяца средние цены аренды квартир в Минске выглядели следующим образом:

* 1-комнатные квартиры — $ 287 (рост на 0.3%);

* 2-комнатные квартиры — $ 369 (рост на 1.9%);

* 3-комнатные квартиры — $ 470 (снижение на 1.1%).

За последний год аренда «однушек» и «двушек» в белорусской столице подорожала на 8%.

Предложение упало, а цены? Что происходит с арендой квартир в Минске (аналитика Realt)

Так выглядит разбежка в ценах на аренду квартир между разными частями города:


Предложение упало, а цены? Что происходит с арендой квартир в Минске (аналитика Realt)

Предложение упало, а цены? Что происходит с арендой квартир в Минске (аналитика Realt)

Доходность

За прошедший месяц средняя доходность от сдачи квартир в аренду снизилась на 0.05 процентных пункта. Максимальная доходность валютных депозитов за тот же период не изменилась и составляет 1.5 п.п. Таким образом, сдача квартир в аренду превышает максимальный доход от валютных депозитов в 4 раза.

Предложение упало, а цены? Что происходит с арендой квартир в Минске (аналитика Realt)

 
Теги: Минск
 
 
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В сентябре предложение квартир на рынке аренды в Минске ожидаемо снизилось. Больше всего это коснулось однушек и двушек. А что со спросом и ценами? Подробности - в...
 
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