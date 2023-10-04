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Предложение упало, а цены? Что происходит с арендой квартир в Минске (аналитика Realt)
04.10.2023 11:25 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В сентябре предложение квартир на рынке аренды в Минске ожидаемо снизилось. Больше всего это коснулось однушек и двушек. А что со спросом и ценами? Подробности - в аналитике Realt.
Динамика на рынке аренды квартир в этом году развивается в соответствии с сезонными факторами. Вслед за повышенным ажиотажем в летние месяцы, в сентябре наблюдаем закономерное снижение спроса: по данным GoogleTrendsколичество поисковых запросов «
Также в первый месяц осени заметно снизилось предложение — после ажиотажа рынок просто не успел пополниться новыми объектами. Как результат, количество свободных квартир за месяц сократилось на 8.3%. Больше всего поредели сегменты 1- и 2-комнатных квартир, выбор которых снизился на 11% и 10% соответственно.
Цены
В результате высокого спроса в июне-августе с рынка были вымыты наиболее бюджетные предложения, на замену которым пришло меньше объектов и по более высоким ценам. В сентябре рост цен продолжился. Однако исключением стали 3-комнатных квартиры, аренды которых стала дешевле в среднем на 1.1%. На конец месяца средние цены аренды квартир в Минске выглядели следующим образом:
* 1-комнатные квартиры — $ 287 (рост на 0.3%);
* 2-комнатные квартиры — $ 369 (рост на 1.9%);
* 3-комнатные квартиры — $ 470 (снижение на 1.1%).
Доходность
За прошедший месяц средняя доходность от сдачи квартир в аренду снизилась на 0.05 процентных пункта. Максимальная доходность валютных депозитов за тот же период не изменилась и составляет 1.5 п.п. Таким образом, сдача квартир в аренду превышает максимальный доход от валютных депозитов в 4 раза.
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В сентябре предложение квартир на рынке аренды в Минске ожидаемо снизилось. Больше всего это коснулось однушек и двушек. А что со спросом и ценами? Подробности - в...
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