Предложение упало, а цены? Что происходит с арендой квартир в Минске (аналитика Realt)

Динамика на рынке аренды квартир в этом году развивается в соответствии с сезонными факторами. Вслед за повышенным ажиотажем в летние месяцы, в сентябре наблюдаем закономерное снижение спроса: по данным GoogleTrendsколичество поисковых запросов « снять квартиру в Минске » по итогу месяца снизилось на 23%.

В прошлые годы спрос оставался высоким с начала лета и до середины осени.

Также в первый месяц осени заметно снизилось предложение — после ажиотажа рынок просто не успел пополниться новыми объектами. Как результат, количество свободных квартир за месяц сократилось на 8.3%. Больше всего поредели сегменты 1- и 2-комнатных квартир, выбор которых снизился на 11% и 10% соответственно.