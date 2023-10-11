«Скоро будет лучшее время для торга». Эксперты рассказали, что происходит на рынке домов и дач

Источник материала: realt.by

На календаре октябрь, за окном — прохладная погода. Казалось бы, что сезон дач закончился, а о покупке или продаже летнего домика можно забыть на несколько месяцев. Так ли это, Realt спросил у специалистов. Оказывается, что о закрытии сезона говорить рано, более того есть мнение, что покупать дачу в межсезонье — отличная идея, а ноябрь — лучший месяц для торга.

— В сентябре в нашем агентстве по сделкам с загородной недвижимостью вышла небольшая просадка, если сравнивать с августом, — констатирует специалист агентства «ЭТАЖИ форте» Светлана Никитюк . — Но говорить о том, что сезон заканчивается, еще рано: за 10 дней октября количество задатков оказалось практически таким же, как за весь сентябрь. Следовательно, по предварительным данным, октябрь у нас в агентстве будет гораздо лучше сентября.

Хотя исходя из данных по статистике национального кадастрового агентства в целом по Минскому району, можно сделать вывод, что август и сентябрь были практически на одном уровне. Мы видим 160 сделок в августе, а в сентябре 156. Конечно, сезонность ощущается и количество сделок из месяца в месяц будет уменьшаться: если октябрь еще может быть живеньким, то уже ноябрь и декабрь для загородной недвижимости — более тяжелые месяцы. Поэтому в ноябре собственники наиболее сговорчивые, это лучший месяц для торга. Уже в декабре и январе продавцам торговаться не так интересно: сколько там осталось до весны, все начинают готовиться к началу нового сезона.

— В хорошую погоду, конечно, приятно выезжать на просмотры, но когда на улице пасмурно, люди сидят дома, изучают объявления — и порой звонков в такую погоду не меньше, чем солнечным летом.

А что касается погоды, говорит специалист, осень может сыграть и в плюс.

— Хотя при этом были проданы и достаточно дорогие объекты, — отмечает Светлана. — Например, в деревне Тарасово было продано сразу два самых дорогих дома сентября за 930 и 600 тысяч долларов. И стоит отметить, что самые дорогие квартиры сентября, проданные в Минске за 839 тысяч и более чем 1,5 миллиона долларов, хоть и по документам являются трехуровневыми квартирами, по факту являются двумя половинами одного большого дома, расположенного около водохранилища Дрозды.

— У меня был объект, когда мы стояли в рекламе всю весну, лето, осень. Собственник меня убеждал, что нет смысла оставлять, «давайте снимем объявление». А в итоге сделку закрыли в декабре. Поздней осенью и зимой значительно уменьшается количество объявлений от собственников, в результате конкуренция уменьшается и при грамотном маркетинге больше шансов найти покупателя. Поэтому в агентстве эффективно продается недвижимость не только в сезон, но и в любое время года.

Погода, а соответственно и сезонность сильно отражается на продаже дач, замечает менеджер по загородной недвижимости агентства «Твоя столица» Лариса Самусенкова . Речь идет именно о дачных домиках, а не обо всем рынке загородки. Дома для круглогодичного проживания одинаково покупают круглый год.

Погода сейчас хоть и переменчивая, но еще случаются и, судя по прогнозам синоптиков, будут и дальше теплые дни. То, что сезон продолжается, мы видим на реальных сделках: каждую неделю у нас продается одна-две дачи. Покупатели, которые подходят к покупке не импульсивно, а максимально рационально и взвешенно, понимают, что ценовая лояльность продавцов дач именно сейчас будет наиболее высока. Это связано с тем, что многие продавцы понимают, что в ближайшие месяцев пять продать дачу им будет сложнее. И если приходит заинтересованный покупатель, многие готовы рассмотреть его условия более внимательно, чем это было бы в начале сезона.

— Из-за того, что дачный сезон обычно длится с марта по сентябрь-октябрь, в сентябре, как мы и прогнозировали, покупателей стало меньше, но говорить о том, что сезон на рынке загородной недвижимости уже закончился, однозначно еще рано.

Лариса подтверждает, что, продавая дачу в начале сезона, можно рассчитывать на более высокую цену в сравнении с тем, что мы видим с ноября по январь.

— Объясню, почему называю именно январь. Мы всегда рекомендуем выставлять на продажу дачу с начала января, потому что перед покупкой важно привести дом в порядок. И речь идет даже не о ремонте, а просто о том, чтобы, например, убрать ненужные вещи, ведь именно на даче зачастую они скапливаются.

А активность у покупателей возобновится в конце февраля — даже в том случае, если на улице будет непогода. Дело в том, что большинство людей, которые покупают дачу, все-таки хотят что-то садить (будь то картошка или цветы), и они привязаны к посадочному календарю.

Пока что, несмотря на межсезонье, показы дач продолжаются. Покупка дачи в такое время имеет как плюсы, так и минусы.

— Из приятного — подобрать дачу сейчас можно и по доступной цене, а также заметить особенности, которые не получится увидеть летом. Практика показывает, что поздней осенью очень хорошо видно, в каком состоянии будут подъездные пути. Плюс в такое время очень хорошо видно, что происходит с участком: где подтапливает или скапливается вода. А когда на улице дожди и сильный ветер — хорошо видно, как здание реагирует на непогоду: как работает печь, где задувает.

Из минусов осенних просмотров — короткий световой день.

— Летом мы могли показывать дачи после работы — светло было еще до 10 вечера и можно было успеть посмотреть одну, а то и две дачи. Сейчас же темно уже в 7 часов, и это ограничивает.