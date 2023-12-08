Участок в Колодищах продали за 110 тысяч долларов. Итоги аукциона по продаже земли под Минском

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Всего на аукцион было предложено 13 участков, из них 11 – в Минском районе и 2 – в Логойском районе. Отметим, что один участок в Минском районе (лот № 6) предназначен не для строительства жилого дома, а для ведения личного подсобного хозяйства. Он расположен на территории Сеницкого сельсовета в д. Урожайная на ул. Армейской, 10А. Его пожелали купить 2 человека. Победителю торгов он обошелся в 47 300 рублей, или 14 689 долларов. Организаторы аукциона отмечают, что за всю историю организации и проведения подобных аукционов это первый земельный участок в Минском районе с таким функциональным назначением.

По самой высокой начальной цене – за 80 000 рублей – был выставлен на аукцион участок в Боровлянском сельсовете в д. Малиновка на ул. Центральной, 71Б. Площадь земельного надела составляет 11,56 сотки. Есть возможность подведения к дому электричества и газа. На лот подали 4 заявки. Он продан за 128 841 рубль, или 40 013 долларов по официальному курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

За 75 000 рублей предложил на аукцион участок № 2 в аг. Колодищи в квартале 7137 Колодищанский сельсовет. На него претендовали 5 человек. Земельный надел в 15 соток оснащен всеми коммуникациями – электричеством, газом и водопроводом. За него удалось выручить 354 000 рублей, или 109 938 долларов.