В почти готовых домах осталось 4 квартиры. Смотрим, как идет стройка «Квартала на Грушевке»

Источник материала: realt.by

Проспект Дзержинского в Минске продолжает активно застраиваться. Так, прямо рядом со станцией метро «Грушевка» (где еще пару лет назад стоял частный сектор) сегодня растет большой жилой комплекс на 6 домов. Первую высотку сдали в эксплуатацию в этом году, еще два дома вышли на финишную прямую, а три последних – только начинают строить. Мы посмотрели, как поживает жилой комплекс «Квартал на Грушевке», и узнали, какие квартиры еще есть в продаже.



Застройщиком этого участка проспекта Дзержинского выступает «ГрандХаузИнжениринг». Земельный надел от улицы Щорса и до кольцевой развязки с проспектом Жукова, компания купила с аукциона в 2019 году. Лот с обременением в виде 44 частных домов достался победителю за 19 миллионов рублей. В 2020-м году усадьбы начали сносить, а стройка самих домов стартовала весной 2021 года.

Весь «Квартал на Грушевке» будет состоять из шести многоэтажных домов и двух паркингов. Сейчас тут полностью готов и сдан в эксплуатацию первый дом проекта − 19-этажка из трех подъездов.





На первых этажах дома уже можно заметить коммерческие помещения. Во дворе установлена небольшая детская площадка. Кстати, как рассказали в отделе продаж, тут еще можно приобрести последнюю свободную квартиру − 49-метровую евродвушку. Ее стоимость составляет 71 тысячу долларов. За ту же цену предлагается еще одна евродвушка – уже на вторичке.







Кстати, на вторичке есть и 49-метровая квартира с уже готовым ремонтом. Евродвушка располагается на втором этаже. Жилье состоит из большой жилой гостиной, кухни со встроенной техникой и просторной спальни со шкафами-купе и выходом на балкон-лоджию. Стоимость – 94,9 тысячи долларов (1909 долларов – за метр).















В еще двух столбиках, кажется, почти все готово к переезду новых жильцов. Конечно, дольщики мечтают получить ключи как можно быстрее, но официальная сдача домов − первый квартал 2024-го.







Возле домов уже установлены детские площадки, прокладываются дорожки. Тут в продаже можно найти единичные варианты. Так, по информации застройщика в обоих домах без хозяев пока остаются по две квартиры на последних этажах. Покупателей ждут 91-метровые трешки стоимостью 113 тысяч долларов и 131-метровые четырешки стоимостью 158 тысяч долларов.





За домами можно увидеть готовый шестиуровневый паркинг. Стоимость места здесь в зависимости от этажа составляла от 5 до 10 тысяч долларов. Такой же паркинг должен появиться и рядом со следующей партией домов.



Третью очередь жилья, кстати, начали строить только в этом году. Она состоит из двух столбиков с общим стилобатом и 4-х подъездной угловой многоэтажки. Возведение новостроек стартовало в июле этого года. Первыми в 2025 году собираются сдать две высотки, а затем – дом на 4 подъезда. Будущие многоэтажки уже показались из-под земли, рабочие процессы третьего дома пока еще проходят где-то ниже ватерлинии (строительного забора).



Сейчас в продажу пустили квартиры в жилых домах № 5 и №6 (столбики). В этих высотках будет по 20 этажей и по 126 квартир. Первую декларацию на квартиры в строящихся домах застройщик опубликовал еще в сентябре.



Свободных квартир в двух строящихся домах пока еще много. В основном тут представлены евродвушки и евротрешки. Стоимость, к примеру, 46-метровой квартиры стартует от 57 тысяч долларов (столько будет стоить жилье прямо над коммерческим стилобатом). Цена 67-метровой евротрешки начинается от 83 тысяч долларов (также – нижний этаж). Квартиры этажами повыше обойдутся покупателям на несколько тысяч долларов дороже.

Так стройка третьей очереди выглядела в октябре.

К слову, в обоих домах «серединка» (не угловые квартиры на 6-16-м этажах) уже практически раскуплена. А вот большие квартиры под 90-130 метров в продаже еще есть. Метр в них стоит 1200-1230 долларов. Кстати, трешки и четырешки в столбиках будут располагаться только на последних этажах.



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