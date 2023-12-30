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В почти готовых домах осталось 4 квартиры. Смотрим, как идет стройка «Квартала на Грушевке»
30.12.2023 11:23 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Проспект Дзержинского в Минске продолжает активно застраиваться. Так, прямо рядом со станцией метро «Грушевка» (где еще пару лет назад стоял частный сектор) сегодня растет большой жилой комплекс на 6 домов. Первую высотку сдали в эксплуатацию в этом году, еще два дома вышли на финишную прямую, а три последних – только начинают строить. Мы посмотрели, как поживает жилой комплекс «Квартал на Грушевке», и узнали, какие квартиры еще есть в продаже.
Застройщиком этого участка проспекта Дзержинского выступает «ГрандХаузИнжениринг». Земельный надел от улицы Щорса и до кольцевой развязки с проспектом Жукова, компания купила с аукциона в 2019 году. Лот с обременением в виде 44 частных домов достался победителю за 19 миллионов рублей. В 2020-м году усадьбы
На первых этажах дома уже можно заметить коммерческие помещения. Во дворе установлена небольшая детская площадка. Кстати, как рассказали в отделе продаж, тут еще можно приобрести последнюю свободную квартиру − 49-метровую евродвушку. Ее стоимость составляет 71 тысячу долларов. За ту же цену предлагается еще одна
Кстати, на вторичке есть и 49-метровая
Возле домов уже установлены детские площадки, прокладываются дорожки. Тут в продаже можно найти единичные варианты. Так, по информации застройщика в обоих домах без хозяев пока остаются по две квартиры на последних этажах. Покупателей ждут 91-метровые трешки стоимостью 113 тысяч долларов и 131-метровые четырешки стоимостью 158 тысяч долларов.
Третью очередь жилья, кстати, начали строить только в этом году. Она состоит из двух столбиков с общим стилобатом и 4-х подъездной угловой многоэтажки. Возведение новостроек стартовало в июле этого года. Первыми в 2025 году собираются сдать две высотки, а затем – дом на 4 подъезда. Будущие многоэтажки уже показались из-под земли, рабочие процессы третьего дома пока еще проходят где-то ниже ватерлинии (строительного забора).
Сейчас в продажу пустили квартиры в жилых домах № 5 и №6 (столбики). В этих высотках будет по 20 этажей и по 126 квартир. Первую декларацию на квартиры в строящихся домах застройщик
Свободных квартир в двух строящихся домах пока еще много. В основном тут представлены евродвушки и евротрешки. Стоимость, к примеру, 46-метровой квартиры стартует от 57 тысяч долларов (столько будет стоить жилье прямо над коммерческим стилобатом). Цена 67-метровой евротрешки начинается от 83 тысяч долларов (также – нижний этаж). Квартиры этажами повыше обойдутся покупателям на несколько тысяч долларов дороже.
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Проспект Дзержинского в Минске продолжает активно застраиваться. Так, прямо рядом со станцией метро «Грушевка» (где еще пару лет назад стоял частный сектор)...
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