9,7 тысячи долларов за участок с инфраструктурой в 30 км от Минска. Результаты земельного аукциона

Напомним, что на аукционе в январе этого года участок на ул. Михайловской, 12, продан за 101 000 рублей, или 32 002 доллара. На него претендовали 4 человека. В декабре прошлого года участок на ул. Михайловской, 12 А, продан за 62 004 рубля, или 19 584 доллара. На него претендовали 2 человека.

На аукционе в ноябре 2023 года Смолевичский райисполком также продавал 2 участка на Михайловской улице, 14, и 6. Первый лот продан за 114 125 рублей, или 36 595 долларов. На него было подано 3 заявки. Второй лот реализован за 91 300 рублей, или 29 276 долларов. За него тоже боролись 3 человека.

Организатором аукциона выступил Смолевичский райисполком.