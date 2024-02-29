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9,7 тысячи долларов за участок с инфраструктурой в 30 км от Минска. Результаты земельного аукциона
29.02.2024 18:13 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства индивидуальных жилых домов в городе-спутнике Минска Смолевичах. О том, как прошли торги, читайте в нашем материале.
Участникам аукциона было предложено три лота – земельных участка, расположенных в Смолевичах в микрорайонах индивидуальной застройки «Липки», «Криница» и Сад».
Лот № 1 – участок с кадастровым номером 624850100008000891 находится в микрорайоне «Липки» на ул. И. Шамякина, 34. Земельный надел насчитывает 12 соток. Есть возможность подведения к будущему объекту строительства электро-, газо-, водоснабжения, канализации. Имеются подъездные пути.
Лот был оценен в 30 000 рублей. На него была подана одна заявка. Участок продан единственному заявителю за 31 500 рублей, или 9 725 долларов по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.
Лот № 2 – участок с кадастровым номером 624850100008000894 находится в микрорайоне «Криница» на ул. Криничная, 8А. Площадь земельного надела составляет 21 сотку. Есть возможность подведения к будущему объекту строительства электро- и газоснабжения, есть подъездные пути.
Лот был оценен в 33 000 рублей. На него претендовали 5 человек. Участок продан за 103 568 рублей, или 31 974 доллара.
Лот № 3 – участок с кадастровым номером 624850100008000870 расположен в микрорайоне «Сад» на ул. Михайловская, 10А. Площадь земельного надела составляет 13,6 сотки. Есть возможность подключения к дому электро-, газо- и водоснабжения. Имеются подъездные пути.
Начальная цена на лот составила 35 000 рублей. На лот подали 3 заявки. За него удалось выручить 62 004 рубля, или 19 142 доллара.
Напомним, что на аукционе в январе этого года участок на ул. Михайловской, 12, продан за 101 000 рублей, или 32 002 доллара. На него претендовали 4 человека. В декабре прошлого года участок на ул. Михайловской, 12 А, продан за 62 004 рубля, или 19 584 доллара. На него претендовали 2 человека.
На аукционе в ноябре 2023 года Смолевичский райисполком также продавал 2 участка на Михайловской улице, 14, и 6. Первый лот продан за 114 125 рублей, или 36 595 долларов. На него было подано 3 заявки. Второй лот реализован за 91 300 рублей, или 29 276 долларов. За него тоже боролись 3 человека.
Организатором аукциона выступил Смолевичский райисполком.
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Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства индивидуальных жилых домов в городе-спутнике...
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