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«К октябрю каркас должен быть готов». Посмотрели, как поживает многострадальный ЖК «Смарт»

07.03.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В начале этого года у дольщиков ЖК «Смарт» (этот комплекс строится на пересечении проспектов Жукова и Дзержинского в Минске) лопнуло терпение. Они записали видеообращение к Александру Лукашенко и попросили разобраться с затягиванием сроков строительства их дома. Мы решили посмотреть, что происходит на стройке спустя полтора месяца после открытого обращения. Активизировалась ли там работа?


Напомним, что жилой комплекс рядом с проспектом быстро прирастал этажами вплоть до начала 2022 года. Ну, а потом что-то сломалось: дольщики заволновались, стройка застыла, появилась информация об уголовном деле. Несмотря на то, что официально дом долгостроем не стал, за два года на стройплощадке ЖК «Смарт» мало что менялось – пять подъездов так и не показались из котлована.

А что сейчас? После январских встреч дольщиков с застройщиком (компания «Никапроект») и представителями администрации Московского района, работа на стройке возобновилась – и кажется, в хорошем темпе.


Да, стройка третьей очереди по-прежнему идет на самом нижнем уровне, но изменения тут все-таки есть. Главный процесс сейчас – устройство свайного поля. За день, по словам застройщика, на стройке забивается 6-7 свай.



В целом, то, что возведение ЖК теперь находится на контроле у городских властей – заметно невооруженным глазом. На стройплощадке увеличилось количество рабочих, прибавилось спецтехники. К тому же, сюда регулярно приезжают различные инспекции. Так, на днях проблемный дом в сопровождении представителя застройщика посетил заместитель председателя Мингорисполкома Александр Черников. Подробностями его визита поделилось агентство «Минск-Новости».


Об итогах работы за месяц зампредседателю отчиталась представитель застройщика Вероника Зеневич. Она рассказала, что за прошедший месяц произведено армирование и бетонирование монолитной плиты третьей и седьмой секций. В этих подъездах работы ведутся уже на уровне первого этажа. Также выполняется бетонная подготовка четвертой и пятой секций. Кроме того, на стройплощадке подготовлено место для башенного крана. Всего при строительстве тут будет использоваться два таких крана.



Седьмая секция, фото читателя.

Александр Черников, в свою очередь, отметил, что для ускорения возведения здания после завершения свайного поля предстоит привлечь дополнительные бригады.

− Если строить в темпе один-два этажа в месяц, то к октябрю каркас должен быть готов. Монолитные работы лучше специально не ускорять, чтобы плиты набрали прочность, и не пострадало качество. Сейчас самое главное − собрать каркас, а вот отделку мест общего пользования и прочее при необходимости можно выполнить быстрее, опять же, за счет увеличения численности работников на объекте.

Завершить устройство свайного поля застройщик пообещал в срок до 10 марта. Дальше на площадке установят башенный кран и строители приступят к возведению каркаса здания. Этого момента дольщики пяти секций ждут с особым нетерпением.


Рядом со строящимся жилым комплексом пока еще соседствует частный сектор (2-й Прилукский переулок). Здесь застройщику, кстати, предстоит снести три дома: частные постройки в данный момент не отселены, а права собственности не реализованы.


К слову, от затягивания сроков страдают не только будущие, но и нынешние жильцы. Ведь долгое время жители готовых (первого и второго) подъездов вынуждены жить практически на стройплощадке. Состояние двора и территории вокруг вы можете увидеть на снимках ниже.  







Несколько квартир (правда, без отделки) в готовой части дома можно найти на вторичке. К примеру, 38-метровую однушку можно приобрести за 62 тысячи долларов, 57-метровую евротрешку – за 80 тысяч долларов, а 62-метровую трешку – за 86,9 тысячи долларов.

Есть в продаже и одна евродвушка с ремонтом. Площадь этого жилья составляет 47 квадратных метра. Квартира состоит из кухни-гостиной и отдельной спальни. Все комнаты полностью готовы к переезду новых жильцов. За квартиру на 5-м этаже просят 89 тысяч долларов.







Realt продолжит следить за ходом строительства.

 
Теги: Минск
 
 
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В начале этого года у дольщиков ЖК «Смарт» (этот комплекс строится на пересечении проспектов Жукова и Дзержинского в Минске) лопнуло терпение....
 
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