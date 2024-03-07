«К октябрю каркас должен быть готов». Посмотрели, как поживает многострадальный ЖК «Смарт»

Александр Черников, в свою очередь, отметил, что для ускорения возведения здания после завершения свайного поля предстоит привлечь дополнительные бригады.

− Если строить в темпе один-два этажа в месяц, то к октябрю каркас должен быть готов. Монолитные работы лучше специально не ускорять, чтобы плиты набрали прочность, и не пострадало качество. Сейчас самое главное − собрать каркас, а вот отделку мест общего пользования и прочее при необходимости можно выполнить быстрее, опять же, за счет увеличения численности работников на объекте.

Завершить устройство свайного поля застройщик пообещал в срок до 10 марта. Дальше на площадке установят башенный кран и строители приступят к возведению каркаса здания. Этого момента дольщики пяти секций ждут с особым нетерпением.