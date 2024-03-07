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«К октябрю каркас должен быть готов». Посмотрели, как поживает многострадальный ЖК «Смарт»
07.03.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В начале этого года у дольщиков ЖК «Смарт» (этот комплекс строится на пересечении проспектов Жукова и Дзержинского в Минске) лопнуло терпение. Они
Напомним, что жилой комплекс рядом с проспектом быстро прирастал этажами вплоть до начала 2022 года. Ну, а потом что-то сломалось: дольщики
В целом, то, что возведение ЖК теперь находится на контроле у городских властей – заметно невооруженным глазом. На стройплощадке увеличилось количество рабочих, прибавилось спецтехники. К тому же, сюда регулярно приезжают различные инспекции. Так, на днях проблемный дом в сопровождении представителя застройщика посетил заместитель председателя Мингорисполкома Александр Черников. Подробностями его визита
Об итогах работы за месяц зампредседателю отчиталась представитель застройщика Вероника Зеневич. Она рассказала, что за прошедший месяц произведено армирование и бетонирование монолитной плиты третьей и седьмой секций. В этих подъездах работы ведутся уже на уровне первого этажа. Также выполняется бетонная подготовка четвертой и пятой секций. Кроме того, на стройплощадке подготовлено место для башенного крана. Всего при строительстве тут будет использоваться два таких крана.
Александр Черников, в свою очередь, отметил, что для ускорения возведения здания после завершения свайного поля предстоит привлечь дополнительные бригады.
− Если строить в темпе один-два этажа в месяц, то к октябрю каркас должен быть готов. Монолитные работы лучше специально не ускорять, чтобы плиты набрали прочность, и не пострадало качество. Сейчас самое главное − собрать каркас, а вот отделку мест общего пользования и прочее при необходимости можно выполнить быстрее, опять же, за счет увеличения численности работников на объекте.
Завершить устройство свайного поля застройщик пообещал в срок до 10 марта. Дальше на площадке установят башенный кран и строители приступят к возведению каркаса здания. Этого момента дольщики пяти секций ждут с особым нетерпением.
Несколько квартир (правда, без отделки) в готовой части дома можно найти на вторичке. К примеру, 38-метровую
Есть в продаже и одна
Realt продолжит следить за ходом строительства.
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В начале этого года у дольщиков ЖК «Смарт» (этот комплекс строится на пересечении проспектов Жукова и Дзержинского в Минске) лопнуло терпение....
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