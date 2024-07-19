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68 тысяч долларов за надел. Топ-10 самых дорогих и самых дешевых участков под Минском, купленных за полгода

19.07.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В первом полугодии 2024 года Минский областной центр инвестиций и приватизации организовал и провел 5 аукционов по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси в Минском районе, в том числе 1 из них — по незавершенному строительству и 2 – по пустующим домам. На торгах реализовано 40 участков на общую сумму 3 млн  324 тыс. рублей.


Фото носит иллюстративный характер.

Всего на аукционы выставлялось 50 участков. Самое большое количество заявок — 31 — было зарегистрировано на участок в п. Городище в пер. Ясном, 6, Колодищанского сельсовета. Однако 2 участника не прошли регистрацию. Площадь земельного надела составляет 14,55 сотки. Есть возможность подведения к дому электричества и газа. 

Лот был оценен в 43 500 рублей. За него удалось выручить 222 000 рублей, или 68 616  долларов по официальному курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

Топ-10 самых дорогих участков



Самые востребованные участки 

Самое большое количество заявок − 31 − подали на тот же участок в п. Городище в пер. Ясном, 6, Колодищанского сельсовета. 

Второе место по популярности пришлось на участок на ул. Новаш, 206 А в д. Новашино Петришковского сельсовета. На лот претендовали 19 человек. 

Пятнадцать заявлений было подано на участок в д. Метково, на ул. Речной, 1А Петришского сельсовета. Тринадцать заявок поступило на участок в Заславле на ул. Молодежной, 8.

Топ-10 самых дешевых участков



Самый дешевый участок находится в деревне Динаровичи за МКАД-2 в направлении Молодечно. Причем он с электричеством и газом. Участок обошелся покупателю примерно в 3,7 тысячи долларов.

Напомним, что в первом полугодии 2023 года Минский областной центр инвестиций и приватизации организовал и провел 6 аукционов по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси в Минском районе, в том числе 2 из них — по незавершенному строительству. На торгах реализовано 84 участка на общую сумму 5 млн   923 тыс. рублей.

По самой высокой цене был продан на аукционе 30 июня участок № 6 на ул. Алмазной в агрогородке Колодищи Колодищанского сельсовета. За лот боролись 10 человек. При стартовой цене 60 000 рублей лот продан за 366 955 рублей, или 121 047 долларов по официальному курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

 
 
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В первом полугодии 2024 года Минский областной центр инвестиций и приватизации организовал и провел 5 аукционов по продаже земельных участков в частную...
 
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