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«Делаем ремонт и растим плантацию лаванды». История восстановления дома прабабушки

23.07.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Лавандовая ферма Анны и Виталия — это место, которое буквально создано для расслабления и удовольствий (мы проверили!). Конечно, в сезон отдых могут позволить себе только гости. Сами хозяева с утра до вечера работают, восстанавливая дом прабабушки, ухаживая за растениями, собирая ароматные букеты, а еще — присматривая за питомцами и уделяя много времени любимой дочке Саше. Как семья решилась на ремонт деревенского домика 1948 года постройки, почему им захотелось растить лаванду, как трудности и радости деревенской жизни вдохновили Анну на книгу — рассказываем. Партнером нашего репортажа выступает онлайн-гипермаркет 21vek.by. Широкий выбор товаров для обновления дома и быстрая доставка прямо к дому не раз выручали наших героев.


Полная переделка кухни и инструменты прадеда в мастерской

Участок наших героев расположен в агрогородке Сошно, что примерно в получасе езды от Пинска. И если нынешнее лето во всей Беларуси выдалось жарким, то здесь чаще всего на пару градусов выше, чем в среднем по стране. Добавляем к этому особенности почвы, много трудолюбия, щепотку оптимизма — получаем идеальные условия для выращивания лаванды. Впрочем, как это часто бывает, никто изначально не планировал делать бизнес на красивой лужайке и ароматных букетах.

— Этот домик остался мне по наследству, — вспоминает Виталий. — Долгое время здесь никто не жил. Конечно, изначально в срубе 1948 года постройки не было удобств.

— Домик был чистенький, но не приспособленный к быту. Первое время мы обходились без санузла, без горячей воды и канализации. Вода стекала в ведерко, которое стояло в тумбе под раковиной. Забудешь о ведерке — всё выльется за пределы тумбы, нашего «Мойдодыра». Так он и сгнил, — дополняет, улыбаясь, Анна.



Пара уточняет: сами они живут в Бресте, а домик и лавандовая ферма — это труд и удовольствия для выходных и отпусков. Поначалу, когда еще не родилась дочь, удобств, чтобы приехать и провести время в деревне без ночевки, им в принципе хватало. Были холодная вода, электричество, газ в баллоне. Но постепенно Анна и Виталий начали восстановление — своими руками, с любовью и вдохновением.



Планируя ремонт, пара очень переживала: что же получится в результате? Беспокоили отдаленность деревни от города, трудности с доставкой больших и тяжелых товаров, непредвиденные расходы. На помощь пришел онлайн-гипермаркет 21vek.by. Анна и Виталий заказывают через приложение очень многое — в списке их покупок значатся строительная плита OSB, гипсокартон и профили для него, саморезы, краска, шпатлевка, инструменты. Также заказывали материалы для обновления кровли. Приложение удобное, доставка быстрая и прямо к дому. Плюс можно пользоваться бонусной программой и оплатой частями «Дольки», что тоже радует экономных фермеров.

Самая большая комната в доме — это кухня. Здесь ремонт был масштабным: крепкий старый пол из сухих досок «застелили» плитой OSB, чтобы выровнять. Поверх уложили линолеум. Прежнюю штукатурку с обрешеткой сняли. Остался бревенчатый сруб — его обработали антисептиком и покрасили белой водоэмульсионной краской. Потолок отделали вагонкой.



Изначально в кухне была русская печь. Она отнимала пространство, поэтому большую часть демонтировали, оставив грубку для отопления.

Основательно поработали над функциональной зоной кухни. Первое время здесь были только мойка, один кухонный шкафчик и старая плита, работавшая от баллона. Наши герои провели воду, повесили электрический бойлер для ее нагрева, подключили канализацию, установили кухонный гарнитур и холодильник. Плиту выбрали небольшую, на две конфорки. Дополнили интерьер полочками для мелочей. А еще в кухне поменяли окно, установили стеклопакет с рулонной шторой. Теперь помещение буквально залито солнечным светом.



Виталий показал уголок мастерской:

— Стройка у нас не прекращается. В любой момент может появиться желание что-то поделать. Поэтому основные инструменты висят на стене, чтобы их всегда можно было легко взять. Здесь есть даже инструменты моего прадеда.



Из окна ванной видно лавандовое поле

В ванную с туалетом превратили старую кладовку.

— Как же без ванной? После трудового дня нужно обязательно помыться! — говорит Анна, а растущий столбик термометра подтверждает ее слова. — Изначально стены здесь были плохие, мы не стали их очищать, а решили выровнять гипсокартоном и покрасить водоэмульсионной краской. Установили унитаз, раковину.

Раковину расположили на самодельной кирпичной подставке. Что интересно, кирпичи здесь — из разобранной печки. Никаких отходов!



На стены уложили плитку, которая осталась от ремонта дома в Бресте. Зону над ванной задекорировали пластиковыми панелями с узорами в приглушенных голубых и оранжевых оттенках.

Окно в ванной тоже заменили, дополнили его легкими занавесками. Кстати, из этой комнаты уже виднеется лавандовое поле — и, конечно, сюда долетает неповторимый аромат.



В двух спальнях ремонт еще не начинали, но определенные планы уже есть. Для реализации задумок нужны время и средства, ведь Анна и Виталий всё делают своими руками, не нанимая специалистов. Получается, как говорят герои, «разношерстно», зато в каждом уголке дома появляется душа и создается своя атмосфера.



Тут и там мы замечаем важные мелочи: картину с петухом на черном фоне без рамы, куклу в платье лавандового оттенка.





Партнер нашего проекта онлайн-гипермаркет 21vek.by помог героям начать обустройство одной из спален. Анна и Виталий сами выбрали подарок — стеллаж Mio Tesoro с открытыми полками и двумя ящиками. Курьеры онлайн-гипермаркета доставили стеллаж прямо к дому, а Виталий, взяв в руки инструменты, собрал его и установил в комнате. Вещи героев нашли свое место на просторных полках и во вместительных ящиках.

«Лаванда была абсолютной авантюрой!»

Пора рассказать о лаванде – красивой, ароматной, вдохновляющей, притягивающей взгляды и камеры смартфонов. Анна вооружается специальным инструментом и ведет нас к полю.



— История с лавандой началась случайно. Мы работали в офисе, я была экономистом, муж — инженером. Он и сейчас им остается, — рассказывает Анна. — Мы готовились к свадьбе. К этому времени моя мама уже была заядлым садоводом и случайно вырастила лаванду, которая тогда была еще не так популярна в Беларуси. Целая полянка росла возле частного дома. И мы решили использовать мамину лаванду для свадебного декора. Срезали, начали скручивать пучки. И тут Виталик предложил высадить лаванду на своем участке под Пинском.

Для высадки использовали всё ту же мамину лаванду. Кустики перевезли на машине, распределили по рядам.

— Это была абсолютная авантюра, — признается Анна. — Мы не знали, подойдет ли климат, подойдет ли земля. Плана не было! Решили, что если лаванда переживет первую зиму, будем стараться и продолжать ухаживать за ней.



И, конечно, в тот момент никто не думал о бизнесе. Но лаванда перезимовала, начала расти. Люди, видевшие живописное поле в Инстаграме Анны, спрашивали, можно ли приехать, посмотреть, сделать фотографии. Поначалу наши герои отказывались — им казалось, что деревенский участок — не самое подходящее место для экскурсий и фотосессий.

— Даже наша лаванда казалась недостаточно высокой, — вспоминает хозяйка. — Но в 2020 году мы все-таки решили принять первых гостей. Кому-то интересно сделать здесь фотосъемку, кто-то приезжает, чтобы просто посмотреть, подышать.



Анна занялась сухоцветной флористикой. Она составляет авторские букеты, плетет веночки, делает композиции и подарочные боксы. Также лаванда идет в ароматные саше, которые можно класть на полки шкафов и в ящики для белья. Еще ее можно использовать в рецептах: идеями наша героиня делится в Инстаграме. Вместе с этим Анна проводит консультации по выращиванию лаванды и по флористике.





Эта работа вдохновила нашу героиню. Вначале Анна писала посты для соцсетей, а потом сложила все свои переживания, радости, строительные лайфхаки и моменты счастья сперва в самиздат, а потом в полноценное издание. Книга называется «Счастье среди лаванды» и для каждого читателя она открывается по-разному. В аннотации указано, что это «уютная терапия с юмором, который может стать отличным лекарством». И чувствуя искреннее, настоящее счастье наших героев на их 24 сотках с домиком и лавандовым полем, мы сами поддаемся ароматной терапии. Уезжаем, конечно, с букетиками, саше, лавандовым медом и с большим удовольствием от июльского дня среди разнотравья, бабочек и тишины.

Отдых на даче — это рассветы, окутанные туманами, самые вкусные блины на завтрак, смородина с куста, чемпионские заплывы в середину озера, велосипедные марафоны и неторопливые прогулки на закате под пение соловьев. Это лучшие моменты! Сделайте свой дом комфортнее и уютнее с онлайн-гипермаркетом 21vek.by. Заказывайте нужные для строительства, ремонта и обустройства товары на сайте или в приложении, пользуйтесь оплатой частями и бонусной программой, получайте быструю доставку в любую точку страны с адресом. 21vek.by — строим вместе!

 
Теги: Брест
 
 
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Лавандовая ферма Анны и Виталия — это место, которое буквально создано для расслабления и удовольствий (мы проверили!). Конечно, в сезон отдых могут позволить себе...
 
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