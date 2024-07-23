«Делаем ремонт и растим плантацию лаванды». История восстановления дома прабабушки

— Этот домик остался мне по наследству, — вспоминает Виталий. — Долгое время здесь никто не жил. Конечно, изначально в срубе 1948 года постройки не было удобств.

— Домик был чистенький, но не приспособленный к быту. Первое время мы обходились без санузла, без горячей воды и канализации. Вода стекала в ведерко, которое стояло в тумбе под раковиной. Забудешь о ведерке — всё выльется за пределы тумбы, нашего «Мойдодыра». Так он и сгнил, — дополняет, улыбаясь, Анна.