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Участок под Минском продали за 101 тысячу долларов! Итоги земельного аукциона
30.08.2024 16:31 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства жилых домов в Минском, Дзержинском и Логойском районах. Какие наделы были предложены участникам аукциона и как прошли торги по лотам, читайте в нашем материале.
Всего на аукцион было предложено 29 участков, из них 15 – в Минском районе, 7 – в Дзержинском и 7 – в Логойском районе.
В Минском районе земельные участки выставляли на аукцион Боровлянский, Горанский, Колодищанский, Лошанский, Острошицко-Городокский, Хатежинский и Шершунский сельсоветы.
Боровлянский сельсовет выставлял на аукцион 2 участка в деревне Лесковка. На каждый претендовали по 10 человек. Участок № 82 насчитывает 15,06 сотки. Есть возможность подведения к дому электричества и газа. Лот был оценен в 100 000 рублей. За него удалось выручить 305 000 рублей, или 95 809 долларов по официальному курсу Нацбанка на день проведения аукциона.
Площадь газифицированного участка на ул. Троицкой, 21, составляет 12,15 сотки. Начальная цена на лот составила 85 000 рублей. Лот продан за 322 787 рублей, или 101 397 долларов.
Расположение участков можно увидеть на карте.
Еще один участок в Боровлянском сельсовете находится в поселке Опытном на ул. Лесной, 2. Он насчитывает всего 3,67 сотки и оснащен электричеством, газом и водопроводом. На лот подали 9 заявлений, но один участник не прошел регистрацию. При начальной цене 25 000 рублей участок продали за 71 328 рублей, или 22 406 долларов.
Один участок предложил на аукцион Колодищанский сельсовет. Он расположен на ул. Березовой, 1. Площадь земельного надела составляет 13 соток. Имеется возможность подвести к будущему объекту строительства электричество, воду и газ. Купить лот пожелали 5 человек. Лот был оценен в 63 000 рублей. Его удалось продать за 263 167 рублей, или 82 668 долларов.
Два участка в д. Буденного и д. Ключники предложил на аукцион Острошицко-Городокский сельсовет. Больше всего заявок – 11 - подали на участок в д. Буденного. Земельный надел насчитывает 14,66 сотки, оснащен электричеством и газом и был выставлен на аукцион за 39 122 рубля. Участок продан за 148 566 рублей, или 46 669 долларов.
Хатежинский сельсовет выставлял на аукцион 5 участков. Два из них находятся в д. Дубенцы и 3 – в д. Клюи. На участки в Дубенцах подали по одной заявке. Все газифицированные земельные наделы в д. Клюи были оценены (каждый) в 30 000 рублей. На них претендовали по 8, 6 и 5 человек соответственно.
Два участка выставлял на торги Шершунский сельсовет. На оба земельных надела подали по одной заявке.
В Дзержинском районе участки были предложены Дзержинским (2) и Добриневским (5) сельсоветами. По всем лотам прошли торги. На них претендовали от 2 до 6 человек. По самой высокой начальной цене – за 25 000 рублей - был выставлен на аукцион земельный надел в д. Дягильно на ул. Центральной, 89А, Дзержинского сельсовета. Он насчитывает 9,47 сотки, оснащен электричеством и газом. На него претендовали 3 человека. Лот продан за 64 844 рубля, или 20 369 долларов.
В Логойском районе на торги были предложены участки Беларучским (2) и Острошицким (5) сельсоветами.
Больше всего заявок – 10 - подали на участок № 5 в д. Лобунщина (РИЗ «Лобунщина») Острошицкого сельсовета. Земельный надел насчитывает 10 соток и оснащен электричеством, газом и водопроводом. Лот был оценен в 10 000 рублей, продан на аукционе за 55 700 рублей, или 17 497 долларов.
Более подробную информацию о лотах и ценах продаж участков смотрите в таблице.
Организатором аукциона выступил Минский областной центр инвестиций и приватизации.
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Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства жилых домов в Минском, Дзержинском и...
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