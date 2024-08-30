Участок под Минском продали за 101 тысячу долларов! Итоги земельного аукциона



Фото используется в качестве иллюстрации.

Всего на аукцион было предложено 29 участков, из них 15 – в Минском районе, 7 – в Дзержинском и 7 – в Логойском районе.

В Минском районе земельные участки выставляли на аукцион Боровлянский, Горанский, Колодищанский, Лошанский, Острошицко-Городокский, Хатежинский и Шершунский сельсоветы.

Боровлянский сельсовет выставлял на аукцион 2 участка в деревне Лесковка. На каждый претендовали по 10 человек. Участок № 82 насчитывает 15,06 сотки. Есть возможность подведения к дому электричества и газа. Лот был оценен в 100 000 рублей. За него удалось выручить 305 000 рублей, или 95 809 долларов по официальному курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

Площадь газифицированного участка на ул. Троицкой, 21, составляет 12,15 сотки. Начальная цена на лот составила 85 000 рублей. Лот продан за 322 787 рублей, или 101 397 долларов.

Расположение участков можно увидеть на карте.