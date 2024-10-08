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Цена — 380 тысяч долларов. Где купили самую дорогую квартиру Минска в сентябре

08.10.2024 13:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Самая дорогая квартира, проданная в сентябре в Минске, обошлась покупателю в 380 тысяч долларов. Рассказываем, где именно она находится.


Квартира расположена в скандальной элитке на улице Киселева, 17. Строительство дома «Времена года» началось еще в 2004 году, а через несколько лет стройку заморозили. В итоге, только спустя 13 лет дом ввели в эксплуатацию при помощи города.

Здесь обещали большие квартиры от 170 до 600 квадратных метров, а всего их планировалось 48 на 4 подъезда. При этом в первые годы строительства квартиры продавались по 2500-3500 долларов за метр, а позже выставлялись на аукционах арестованного имущества по 1100-1300 долларов.

Купленная здесь квартира в сентябре была без внутренней отделки и со свободной планировкой, а общая площадь составила 305 квадратных метров. Обошлась она покупателю в 380 тысяч долларов, что эквивалентно 1247 долларам за квадратный метр.

*подготовлено на основании информации, полученной из Реестра цен на земельные участки https://pr.nca.by/.

 
Теги: Минск
 
 
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Самая дорогая квартира, проданная в сентябре в Минске, обошлась покупателю в 380 тысяч долларов. Рассказываем, где именно она находится.
 
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