Цена — 380 тысяч долларов. Где купили самую дорогую квартиру Минска в сентябре

Источник материала: realt.by

Самая дорогая квартира, проданная в сентябре в Минске, обошлась покупателю в 380 тысяч долларов. Рассказываем, где именно она находится.

Квартира расположена в скандальной элитке на улице Киселева, 17. Строительство дома «Времена года» началось еще в 2004 году, а через несколько лет стройку заморозили. В итоге, только спустя 13 лет дом ввели в эксплуатацию при помощи города.

Здесь обещали большие квартиры от 170 до 600 квадратных метров, а всего их планировалось 48 на 4 подъезда. При этом в первые годы строительства квартиры продавались по 2500-3500 долларов за метр, а позже выставлялись на аукционах арестованного имущества по 1100-1300 долларов.