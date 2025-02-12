«Идеальное место для молодых семей». Как живется в советских панельках прямо у леса и Цнянки

Он также обращает внимание, что район сам по себе очень тихий.

- Здесь в основном живут люди в возрасте, хотя с недавнего времени как-то чаще начали заселяться молодые. Наверное, это логично, что со временем будет такое обновление. Много также семейных пар с детьми. Здесь хорошие условия – рядом два детских сада и две школы, можно сказать прям за углом нашего дома. И конкретно наши дома стоят как бы в отдалении от других, еще и на горке, поэтому ни шума машин, ни какого-то другого мы не ощущаем, - подчеркивает Александр.