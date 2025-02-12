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«Идеальное место для молодых семей». Как живется в советских панельках прямо у леса и Цнянки
12.02.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Уже долгое время Зеленый Луг считается одним из самых экологичных спальных районов столицы, чем и привлекает минчан. Водохранилище, лесопарк и просторные дворы с развитой инфраструктурой – со всем этим повезло жителям домов на улице Мирошниченко. Летом они утопают в зелени, а зимой благодаря снегу здесь царит атмосфера волшебства. Настоящий живописный уголок, спокойный и отлично подходящий для семейной жизни. Realt побывал в этих домах и узнал у местных, как им здесь живется.
Созданием микрорайона Зеленый Луг-6 занималась творческая группа под руководством главного архитектора Минска Юрия Григорьева. Так, большинство жилых домов были размещены близко к сохранившемуся Северному лесопарку. Сами многоэтажки начали возводиться тут в конце 1970-х – начале 1980-х годов. В основном, это были стандартные бетонные панельки серии М-464. Зато вид из их окон оказался нетиповой.
«В основном живут люди в возрасте, хотя с недавнего времени начали заселяться молодые»
Александр со своей женой живут в одном из домов на Мирошниченко уже шесть лет. Квартира им досталась от родственников по наследству.
- Живем мы в девятиэтажке 1978 года. То есть дом не новый, поэтому где-то уже нуждается в ремонте. Хотя бы косметическом. Квартиры небольшие по метражу. Жена периодически предлагает рассмотреть какие-то более современные варианты, но я как будто не готов променять эту местность на что-то другое. Новая квартира – это, конечно, хорошо, но для меня также важно то, что есть вокруг.
Мужчина говорит, что для него место идеальное.
- Я люблю природу, поэтому на все сто процентов доволен местоположением дома. Выглянешь в окно – видно лесопарк, выйдешь на улицу – Цнянское водохранилище. Летом тут очень много зелени, а зимой, если есть снег, тоже очень красиво, - делится местный житель.
Он также обращает внимание, что район сам по себе очень тихий.
- Здесь в основном живут люди в возрасте, хотя с недавнего времени как-то чаще начали заселяться молодые. Наверное, это логично, что со временем будет такое обновление. Много также семейных пар с детьми. Здесь хорошие условия – рядом два детских сада и две школы, можно сказать прям за углом нашего дома. И конкретно наши дома стоят как бы в отдалении от других, еще и на горке, поэтому ни шума машин, ни какого-то другого мы не ощущаем, - подчеркивает Александр.
«В районе не хватает освещения, из-за чего страшно гулять в темное время суток»
Возле одного из домов встречаем Маргариту. Здесь у нее квартира бабушки и дедушки. Какой-то период времени она проживала у них, но сейчас переехала на Грушевку. Несмотря на это, в Зеленом Луге все равно бывает часто.
- Прежде всего, жилье здесь приобреталось ими из-за доступности. Цены были адекватные. Я точно не сориентирую по цифрам, они живут тут больше десяти лет, но на тот момент для них они были подъемными. Плюс важную роль сыграло то, что недалеко находилась их работа. Сама я здесь жила полтора года, пока бабушка и дедушка находились в деревне. Получилось так, что у нас шел ремонт в квартире на Грушевке, и нужно было где-то жить. Вот они предоставили нам такую возможность, - рассказала девушка.
Она отметила, что для нее в домах много как плюсов, так и минусов.
- Сам по себе дом, в котором они живут, старый. В подъездах стоит вот этот запах, который свойственен таким домам. Раньше еще пахло от мусоропровода, но сейчас он заварен. Но плюс в том, что периодически дом обновляют, например, меняли трубы. Когда я сама жила, обновляли лифт. Нам это неудобств не принесло, так как находимся на третьем этаже, можем спокойно пройти пешком. Но выше по этажам живут люди, которые на пенсии, многим сложно передвигаться самостоятельно, поэтому для них этот период был дискомфортным, - подчеркивает Маргарита.
Она обращает внимание, что бабушка и дедушка у нее живут в трешке. В ней нет балконов и кладовок. Подвала в доме также не предусмотрено.
- При этом хочу сказать, что шумоизоляция в доме очень хорошая. Соседей вообще не слышно, в этом большой плюс, потому что в новом доме сами столкнулись с такой проблемой. Да и знакомые, которые живут в панельках, часто жалуются на это. Здесь такого нет. Плюс квартира очень теплая. Даже при слабо греющихся батареях в ней находится очень комфортно. Ничего не продувает.
Что касается самого района, то девушка отмечает много положительного.
- Во-первых, здесь очень спокойно, во-вторых, рядом находится лес, где можно погулять и подышать свежим воздухом, и водохранилище, где красиво в любое время года. То есть это идеальное место для молодых семей, у которых маленькие дети, всегда есть, где пройтись. Единственное, что лично меня всегда смущало, — это нехватка достаточного освещения в районе. Из-за этого бывало страшновато гулять в темное время суток, - замечает Маргарита.
«У меня в квартире слышен каждый разговор соседей сверху и снизу»
Евгения уже когда-то жила в Зеленому Луге, но в общежитии на Кольцова. Затем она уехала из Минска в другой город, а спустя тринадцать лет обстоятельства сложились так, что вернулась сюда. Когда встал вопрос о покупке собственного жилья, она начала рассматривать варианты только в двух районах – Малиновке и Зеленом Луге.
- Эти районы рассматривала прежде всего потому, что они наиболее доступные по стоимости. Когда нашла подходящую квартиру в Зеленом Луге, без раздумий купила. Мне нравится, что это достаточно зеленое место. Рядом Цнянское водохранилище, где летом можно отдыхать и загорать. Ехать при этом никуда не надо. Близко к дому лес, большой торговый центр. Есть все, необходимое для жизни, - делится местная жительница.
Сейчас она живет в хрущевке, где очень хорошая слышимость.
- Не знаю, как в других домах, но у меня в квартире слышен каждый разговор соседей снизу и сверху. Сбоку у нас никто не живет, поэтому ничего сказать конкретно не могу. При этом с улицы нам ничего не слышно. Мои окна выходят во двор, шума машин нет. Только при открытых окнах. Что касается тепла, то в квартирах сделаны батареи скрытой изоляции. Зимой хорошо все отапливается, в этом плане никаких проблем нет. Но для меня минус еще в том, что мой подъезд совсем не облагорожен, и жильцы не хотят с этим ничего делать. Бывает такое, что из почтового ящика сами же выкидывают бумаги на пол в подъезде, не убирают за собой. Для меня это странно. Неужели так сложно донести до урны? Самим же жить здесь.
Девушка акцентирует внимание, что, несмотря на большое количество многоэтажек, в районе достаточно школ и детских садов, что не может не радовать. Также здесь можно найти разные магазины, причем для любой категории людей. Недалеко есть православная церковь. И все это буквально в нескольких шагах от домов.
- Если есть собственная машина, то за пять минут по МКАД можно доехать до Уручья. Но хочу отметить, что парковочных мест у нас не хватает. Дворы обычно все вплотную заставлены. Плюс хотелось бы каких-то площадок для занятия спортом. У меня, например, сын любит подтягиваться на турниках, но делать ему это негде. Можно было бы, чтобы нам здесь поставили какие-нибудь тренажеры или сделали такие площадки.
Что здесь продается?
Сейчас в базе Realt предлагается более десяти вариантов квартир, стоимость которых варьируется от 54 500 до 149 900 тысяч долларов.
Например, возле самого леса по адресу Мирошниченко, 9 предлагается
В соседнем доме выставлена на продажу
Также есть вариант в доме 1996 года постройки по адресу Мирошниченко, 21. Здесь на продажу выставлена
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Уже долгое время Зеленый Луг считается одним из самых экологичных спальных районов столицы, чем и привлекает минчан. Водохранилище, лесопарк и просторные дворы с...
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