ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Старую минскую общагу рядом с метро хотят переделать в жилой дом. Рассказываем, о чем речь

12.11.2025 16:31 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

В Заводском районе Минска 17 ноября начнется общественное обсуждение реконструкции советского общежития на улице Плеханова. Это – неплохое местечко рядом со станцией метро «Партизанская», универмагом «Беларусь» и новым ТЦ «Призма. Вместо общаги (ее, кстати, уже расселили) хотят построить шестиэтажный дом с лифтом и жилыми квартирами. Рассказываем подробности.


Администрация Заводского района приглашает всех желающих принять участие в общественном обсуждении архитектурно-планировочной концепции объекта «Реконструкция здания общежития по улице Плеханова, 5 в Минске». Заказчиком проекта выступает собственник здания – предприятие «Минскэнерго», а разработчиком – компания «Актуальные проекты».

Речь идет о четырехэтажном здании (сталинке), которое размещается в квартале жилой застройки на улице Плеханова, 5. 

В пояснительной записке отмечается, что общежитие на Плеханова было построено еще в 1950-х годах. Сейчас в здании работает только административное помещение, принадлежащее ОДО «Лувит». Само общежитие расселено и не используется. Также не функционирует запроектированное тут помещение гражданской обороны.


Согласно планам градостроителей, здание общежития полностью переделают: тут проведут масштабную реконструкцию и надстроят два этажа (в том числе мансардный). В итоге, вместо старой общаги получится жилой дом с двумя лифтами.


Проектом предусматривается, что на шести этажах разместятся 47 однокомнатных и 24 двухкомнатные квартиры. Жилье будет компактным, но с отдельными кухнями и санузлами. Также в здании возведут не менее одной квартиры для лиц с ограниченными физическими возможностями.


Во время ремонта в здании установят лифты, утеплят фасады, восстановят архитектурный декор с использованием элементов из фибробетона. В доме также появятся окна ПВХ, французские балконы с металлическим ограждением, новые входные группы.

Рядом с шестиэтажкой возведут автомобильную парковку на 23 машино-места. Во дворе выполнят благоустройство.



Кому предложат квартиры в реконструированном доме – пока неизвестно. При этом согласно проекту, на первом этаже дома предусмотрена комната коменданта общежития. Также в подвале здания появится помещение гражданской обороны, соответствующее действующим нормам ГО и специальным техническим условиям МЧС.

Общественное обсуждение проекта будет проходить с 17 ноября по 1 декабря. Внимательно рассмотреть планы можно на сайте администрации Заводского района. Замечания и предложения с пометкой «общественное обсуждение» принимают в сроки проведения общественного обсуждения по адресу: 220026, Минск, Жилуновича, 17 (либо на электронный адрес: zav.arhitektor@minsk.gov.by). Итоги общественного обсуждения подведут на заседании архитектурно-градостроительного Совета при главном архитекторе города Минска.

Кстати, это не первый опыт переделки общежития в жилой дом. Таким же образом (правда, без надстройки этажей) реконструировали общежитие на улице Солнечной в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Заводском районе Минска 17 ноября начнется общественное обсуждение реконструкции советского общежития на улице Плеханова. Это – неплохое местечко рядом со...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Жилой дом или бутик-отель? Показываем необычную минскую шестиэтажку, метр в которой стоит от 5000 долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика