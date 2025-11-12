Старую минскую общагу рядом с метро хотят переделать в жилой дом. Рассказываем, о чем речь

Во время ремонта в здании установят лифты, утеплят фасады, восстановят архитектурный декор с использованием элементов из фибробетона. В доме также появятся окна ПВХ, французские балконы с металлическим ограждением, новые входные группы.

Рядом с шестиэтажкой возведут автомобильную парковку на 23 машино-места. Во дворе выполнят благоустройство.