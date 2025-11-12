|
Старую минскую общагу рядом с метро хотят переделать в жилой дом. Рассказываем, о чем речь
В Заводском районе Минска 17 ноября
Администрация Заводского района приглашает всех желающих принять участие в общественном обсуждении архитектурно-планировочной концепции объекта «Реконструкция здания общежития по улице Плеханова, 5 в Минске». Заказчиком проекта выступает собственник здания – предприятие «Минскэнерго», а разработчиком – компания «Актуальные проекты».
Речь идет о четырехэтажном здании (сталинке), которое размещается в квартале жилой застройки на улице Плеханова, 5.
В пояснительной записке отмечается, что общежитие на Плеханова было построено еще в 1950-х годах. Сейчас в здании работает только административное помещение, принадлежащее ОДО «Лувит». Само общежитие расселено и не используется. Также не функционирует запроектированное тут помещение гражданской обороны.
Во время ремонта в здании установят лифты, утеплят фасады, восстановят архитектурный декор с использованием элементов из фибробетона. В доме также появятся окна ПВХ, французские балконы с металлическим ограждением, новые входные группы.
Рядом с шестиэтажкой возведут автомобильную парковку на 23 машино-места. Во дворе выполнят благоустройство.
Кому предложат квартиры в реконструированном доме – пока неизвестно. При этом согласно проекту, на первом этаже дома предусмотрена комната коменданта общежития. Также в подвале здания появится помещение гражданской обороны, соответствующее действующим нормам ГО и специальным техническим условиям МЧС.
Общественное обсуждение проекта будет проходить с 17 ноября по 1 декабря. Внимательно
Кстати, это не первый опыт переделки общежития в жилой дом. Таким же образом (правда, без надстройки этажей)
