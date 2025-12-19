«У нас очень удачное расположение». Как живется в Брилевичах возле метро «Малиновка»

Также она обращает внимание, что по инфраструктуре в этом микрорайоне все отлично. «Все, что мне необходимо для жизни, рядом с домом. Я составляла себе расписание и график ребенка с учетом всех кружков, которые находятся рядом с нашей многоэтажкой. Получилось, что мне вообще никуда ездить не нужно, и это большой плюс. Сейчас мы переехали жить в Новую Боровую, и я прям ощутила этот контраст, потому что ребенка надо возить в школу в одно место, потом на кружки – в другое. Это отнимает много времени. С другой стороны, здесь есть закрытые дворе и более спокойно. В Брилевичах была проблема с тем, что поблизости не было какого-то места для прогулок. В парк Павлова, который недалеко, вечерами ходить жутко, поэтому в основном все гуляют возле дома. При этом детей там отпускать одних страшно из-за того, что дворы не закрытые, а вокруг ездит очень много машин, причем круглосуточно. От них стоит постоянный шум, и нет для мозга никакого отдыха. Как бы окна не закрывал, все равно какой-то гул. Особенно, для тех, кто возле самого проспекта живет», – отмечает девушка.