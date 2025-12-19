|
«У нас очень удачное расположение». Как живется в Брилевичах возле метро «Малиновка»
19.12.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Пустырь между проспектом Дзержинского и улицей Наполеона Орды начали застраивать в 2006-м. На следующий год, когда уже вовсю велось возведение первых многоэтажек, появилось и современное "имя" микрорайона – Брилевичи. Так в свое время назывался один из хуторов, расположенных на этой территории. Сегодня же это прогрессивный район с развитой инфраструктурой, зелеными зонами и улицами, названными в честь известных белорусов. Realt побывал там и узнал у местных об особенностях их жизни.
Сегодня микрорайон Брилевичи, как и многие другие, делится на части. Квартал от улицы Яна Чечота до МКАД – это Брилевичи-1, дома ближе к проспекту Дзержинского – Брилевичи-2, а те, что ближе к железной дороге – Брилевичи-3.
Проектировщики на этой территории решали задачу – обеспечить жильем как можно больше очередников, поэтому в основном в микрорайоне представлены панельные девятиэтажки, а также шестнадцати- и девятнадцатиэтажные высотки. Первым заселившимся жильцам тут приходилось не сладко. Тогда еще не было общественного транспорта и социальной инфраструктуры. Лишь один магазин, который закрывал потребности в продуктах у всего местного населения. Сейчас ситуация в корне изменилась. Прямо рядом с микрорайоном в 2014-м была открыта станция метро Малиновка. Также с течением времени появились торговые центры, магазины, в том числе большой строительный гипермаркет, открылось множество точек питания, салонов красоты, фитнес-клубов, развлекательных и образовательных заведений.
При этом стройка на территории района не заканчивается. Так, с начала года в Брилевичах-3
«После жизни на Есенина уже сам двор нового дома в Брилевичах вывел меня из депрессии»
О своей жизни в микрорайоне нам рассказала Анна. Изначально она приобрела однокомнатную квартиру рядом со станцией метро Малиновка на Есенина. Сейчас девушка сдает это жилье в аренду, но воспоминания от него у нее до сих пор остаются не лучшими.
— Это, наверное, самый худший вариант из тех, где я когда-либо жила. Во-первых, контингент в том доме такой, что семьи живут толпой. Видимо, когда-то родители или бабушки-дедушки приобретали жилье, а потом там начали жить вместе с ними их дети и внуки. Вот и получается, что в небольших квартирах ютятся слишком много людей разных поколений. Мы приобретали там жилье как раз с расчетом пожить в ней первое время, а потом использовать для сдачи в аренду. Очень рада, что оттуда в итоге переехали, потому что соседи ужасные, при этом подъезд и двор сами по себе были какими-то депрессивными, неухоженными, на лавках постоянно сидели алкоголики. Там неприятно было выходить во двор, не хотелось смотреть по сторонам, потому что постоянно грязно, в подъездах воняет, в лифтах нагажено. Но ситуацию спасал тот факт, что рядом с домом было все необходимое для жизни – парикмахерские, поликлиники, всякие салоны. Также в шаговой доступности от дома находится метро, но для меня оно было не особо принципиально, потому что я езжу на машине, – вспоминает девушка.
После этого местная жительница уже переехала в Брилевичи, в дом 2013 года постройки на Чечота. «После жизни на Есенина уже сам двор нового дома вывел меня из депрессии. У нас было товарищество собственников, поэтому местность вокруг постоянно облагораживали, сажали цветы возле подъезда. В соседнем доме товарищества не было, и этот контраст, понятное дело, бросался в глаза всегда», – замечает Анна.
Также она обращает внимание, что по инфраструктуре в этом микрорайоне все отлично. «Все, что мне необходимо для жизни, рядом с домом. Я составляла себе расписание и график ребенка с учетом всех кружков, которые находятся рядом с нашей многоэтажкой. Получилось, что мне вообще никуда ездить не нужно, и это большой плюс. Сейчас мы переехали жить в Новую Боровую, и я прям ощутила этот контраст, потому что ребенка надо возить в школу в одно место, потом на кружки – в другое. Это отнимает много времени. С другой стороны, здесь есть закрытые дворе и более спокойно. В Брилевичах была проблема с тем, что поблизости не было какого-то места для прогулок. В парк Павлова, который недалеко, вечерами ходить жутко, поэтому в основном все гуляют возле дома. При этом детей там отпускать одних страшно из-за того, что дворы не закрытые, а вокруг ездит очень много машин, причем круглосуточно. От них стоит постоянный шум, и нет для мозга никакого отдыха. Как бы окна не закрывал, все равно какой-то гул. Особенно, для тех, кто возле самого проспекта живет», – отмечает девушка.
В отличие от многоэтажки на Есенина, в Брилевичах Анне повезло с соседями – здесь уже не было никаких застолий во дворах, а жили приятные, хорошие люди. «Сейчас, сравнивания два микрорайона рядом с метро Малиновка, где я жила, могу сказать, что точно выбирала бы Брилевичи. Там квартиры стоят дороже, но при этом намного приятнее жить», - обобщает она.
«Двери возле лифта и на лестницу у нас закрываются магнитным замком»
С 2012 года квартира на проспекте Дзержинского, прямо возле кольцевой, стала домом для Марины. Как замечает местная жительница, приобретением жилья именно здесь она довольна.
— У нас дома высокие потолки, всегда тепло, за столько лет нигде ничего не дует. При этом большая ванная 5,5 метров с окном, да и вообще в квартире много света. Нужно еще сказать про такую особенность: у нас на этаже – общий коридор, который объединяет пять квартир. Так вот двери возле лифта и на лестницу закрываются магнитным замком, то есть никто посторонний к нам точно зайти не сможет. Подвалов у нас нет, на нижнем уровне находятся подземные стоянки. И еще с соседями очень повезло – все аккуратные и приветливые, - рассказывает девушка.
Кроме того, Марина обращает внимание, что в подъезде – два лифта, есть место для хранения велосипедов и колясок на этаже.
— Из того, что вызывает иногда неудобства, могу назвать недостаток парковочных мест во дворе. Но со стороны Омы есть парковка, поэтому без проблем можно оставить автомобиль там. В остальном инфраструктура отличная: детские сады и школы – в шаговой доступности, достаточно много магазинов как продуктовых, так и непродовольственных товаров, рядом метро и остановки общественного транспорта. Во дворах возле дома оборудованы хорошие детские площадки, причем рассчитаны они на разный возраст – от нуля до бесконечности. Если проехать одну остановку на метро, то есть кинотеатры и большой торговый центр. Как я считаю, у нас очень удачное расположение. Например, в 30 км по брестской трассе находится наша дача, поэтому очень удобно до нее добираться от многоэтажки, в которой живем. Плюс можно быстро доехать до центра, да и вообще в любой уголок Минска по МКАД, - замечает местная жительница.
При этом девушка акцентирует внимание, что кольцевая дорога никак повседневной жизни в плане шума не мешает. Иногда из-за того, что за ней нет никаких строений, возле домов бывает ветренно. Но Марина видит в этом преимущество – говорит, что таким образом все выхлопы продуваются и нет такой загазованности, как в центре города.
«В теплое время года очень шумно от большого количества детей во дворах»
Практически три года в том районе снимает жилье Юлия. Квартира, в которой живет девушка, находится на четвертом этаже, а окна в ней выходят во двор.
— Наверное, за счет этого у нас фактически не слышно гула машин, все достаточно спокойно. Единственное, что в теплое время года очень шумно от большого количества детей во дворах. Там расположены детские площадки, поэтому летом на них все собираются, – замечает местная жительница.
Девушка подчеркивает, что для нее соседняя Малиновка – самый лучший район. «Он же идеальный. Рядом есть вообще все, что может понадобится в жизни, – парки и лес, чтобы погулять и подышать свежим воздухом, разные торговые центры. К тому же, тут много банков, салонов красоты, кофеен, кондитерских и пекарен – всегда можно выбрать, куда зайти. А еще есть разные ремонты, например, обуви, часов. Иногда такое соседство оказывается действительно полезным», — подчеркивает Юлия.
Если районом местная жительница восхищается, то к арендуемой квартире у нее есть вопросы. Не устраивает девушку слишком хорошая слышимость соседей. «Знаю, что это свойственно многим современным панелькам. Но все же неудобства приносит. Я частенько остаюсь работать из дома, и очень сильно отвлекает, когда слышна не только музыка, но и разговоры за стенками. Пожалуй, это единственный минус», - заключает девушка.
Что здесь продается?
Всего в базе Realt в Брилевичах выставлено на продажу около тридцати вариантов квартир. Надо сказать, что цены здесь не низкие. Самый дорогой объект оценивается в 250 тысяч долларов, однако можно найти и более доступные. Рассмотрим их.
Квартира с наиболее низкой ценой в этом микрорайоне – это
В доме, который сдали в эксплуатацию в 2009 году, предлагается вариант
Еще одна
С хорошим ремонтом выставлен на продажу и вариант
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пустырь между проспектом Дзержинского и улицей Наполеона Орды начали застраивать в 2006-м. На следующий год, когда уже вовсю велось возведение первых многоэтажек,...
|
Архив (Новости Экономики)