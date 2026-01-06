«Покупка квартиры тут — выгодное вложение». Как живется на Карастояновой, где будет метро

“Недалеко от нас будут строить метро, но и без него с транспортом все отлично”

Три года назад в одну из хрущевок заселилась Елизавета. Сюда она переехала после свадьбы к мужу. Сам он вырос в этой местности, поэтому выбор места для жизни для него был очевиден.

- Я сама до этого какое-то время жила на Козлова, а так с детства - в районе Уручья. Вот та местность, а еще Восток, Маяк Минска мне очень нравится. Возможно, из-за того, что практически все время там была. К тому же, лично меня все-таки больше привлекают высотки, когда вид на город как на ладони. Но на Карастояновой, если отбросить какие-то мои личные предпочтения, жить хорошо. Это такой уютный район - вокруг парки и зеленые зоны. Для тех, кто любит много ходить, гулять - самое то. Я из таких людей, поэтому всегда нахожу, чем себя занять. При этом тут очень спокойно. Конечно, алкашей каких-нибудь изредка можно встретить, где их только нет. Но они никого не трогают, поэтому на них особо внимания и не обращаем, - делится девушка.