«Покупка квартиры тут — выгодное вложение». Как живется на Карастояновой, где будет метро
Эта улица в Советском районе находится недалеко от центра Минска, но при этом остается уголком тишины и покоя. С фасадов домов она более оживленная - здесь многие торопятся на транспортные остановки, а вот как только свернешь во дворы, попадаешь в атмосферу, где все как-то спокойно и размеренно. Колорита местности придают новогодние украшения - яркие гирлянды и “бегущие” Деды морозы на окнах. А еще более привлекательной для жизни ее делает огромный парк на противоположной от домов стороне. Realt побывал на улице Карастояновой и узнал у местных, какие они видят плюсы и минусы жизни здесь.
Улица была названа в честь советской журналистки болгарского происхождения Лили Карастояновой, которая была участником партизанского движения на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны. Имя улице было дано в 1975 году в честь 30-летия освобождения Минска и юбилея Победы. Ее протяженность составляет 1,6 км, однако в связи со строительством Северного берега планируется продление до МКАД. Как
С одной стороны улицы можно увидеть подстанцию Сторожевскую и православную церковь. Все остальное пространство занимает парк Дружбы народов. С другой стороны находятся жилые дома. В основном, это пятиэтажные хрущевки серий 1-464А-1, 1-464А-2, 1-464А-13, построенные в 1961-1966 годах. Есть и несколько девятиэтажек, сданных в эксплуатацию в 1965 году.
“Недалеко от нас будут строить метро, но и без него с транспортом все отлично”
Три года назад в одну из хрущевок заселилась Елизавета. Сюда она переехала после свадьбы к мужу. Сам он вырос в этой местности, поэтому выбор места для жизни для него был очевиден.
- Я сама до этого какое-то время жила на Козлова, а так с детства - в районе Уручья. Вот та местность, а еще Восток, Маяк Минска мне очень нравится. Возможно, из-за того, что практически все время там была. К тому же, лично меня все-таки больше привлекают высотки, когда вид на город как на ладони. Но на Карастояновой, если отбросить какие-то мои личные предпочтения, жить хорошо. Это такой уютный район - вокруг парки и зеленые зоны. Для тех, кто любит много ходить, гулять - самое то. Я из таких людей, поэтому всегда нахожу, чем себя занять. При этом тут очень спокойно. Конечно, алкашей каких-нибудь изредка можно встретить, где их только нет. Но они никого не трогают, поэтому на них особо внимания и не обращаем, - делится девушка.
Местная жительница утверждает, что для молодых семей с детьми здесь очень удобно. “Во дворах - хорошие игровые площадки. Сразу за многоэтажками - детский сад. Есть неподалеку и поликлиника, продуктовые магазины. Пару остановок - большие торговые центры. Если любишь гулять, то это вообще никакого дискомфорта не вызывает. А вот аптеки рядом, прямо в домах, честно говоря, не хватает, до нее нужно добираться, выезжать на бульвар Шевченко и дальше. А иногда бывают ситуации, что что-то срочное понадобится”, - замечает она.
Елизавета отмечает еще одно преимущество - хорошее транспортное сообщение.
- Уже анонсировали, что недалеко от нас будут строить метро, тогда станет еще лучше. Но и без него с транспортом здесь все отлично - рядом диспетчерская станция, так вот автобусы и троллейбусы ходят, куда угодно, можно добраться в любую точку, причем быстро.
Обращает внимание местная жительница и на то, что в домах на Карастояновой мирно уживаются как молодые люди, так и более взрослое поколение.
- Слышала, некоторые считают, что в таких райончиках больше пенсионеров живет, но у нас тут совсем не так. Все сбалансировано: по ощущениям, половина молодежи, половина людей постарше. Много семей с детьми, летом все детские площадки заняты. При этом за малышами смотрят как родители, так и бабушки с дедушками. Кстати, мы вот так на площадке с соседями познакомились, теперь очень хорошо общаемся, часто ходим на прогулки вместе. Люди здесь хорошие, - отмечает Елизавета.
“Горит один фонарь на весь двор, приходится передвигаться на ощупь”
Как и Елизавета, после свадьбы к мужу в квартиру на Карастояновой переехала Анастасия. Было это два года назад.
- За это время, конечно, уже смогла оценить, как здесь живется, выделить свои плюсы и минусы. Что касается самой квартиры, то в целом в ней все устраивает. Очень теплая, к этому претензий никаких. Соседей, бывает, слышно, шумоизоляция не совсем качественная, но и не такая, чтоб на нее можно было жаловаться. Средняя, в общем. Я думаю, что в этом вопросе еще большую роль играет то, какие соседи рядом. Квартиру над нами, например, сдают в аренду посуточно. Каждый раз новые люди. Но они ведут себя нормально. Музыка громко не орет, никаких пьянок там не происходит. По факту, жаловаться не на что. В туалете лучше всего слышно, когда что-то происходит, но нам сильный дискомфорт это не приносит. Еще надо сказать, что у нас в домах есть подвалы, но жители их сейчас использовать не могут. Я точно не в курсе, что произошло, но по рассказам, какая-то местная жительница забрала себе их, и теперь у остальных нет доступа, - рассказывает девушка.
Больше Анастасию беспокоит то, что дворы возле дома никак не освещаются.
- Когда темнеет, улицу вообще не видно. Горит только один фонарь на весь двор. Приходится передвигаться, как говорят, на ощупь или включать фонарик на телефоне. По-другому никак. А еще не хватает велосипедных площадок. В новых домах они стали появляться, и это правда необходимая вещь. По технике безопасности в тамбуре транспорт оставлять нельзя, в подвалы, как я сказала, у жильцов доступа нет. И делай в этом случае, что хочешь, - замечает она.
За годы жизни здесь Анастасия для себя поняла, что этот район больше подойдет для семейных пар с детьми или более взрослых людей.
- Для семей здесь есть садик и школа совсем рядом. Очень удобно, если нужно водить детей в них. А вот для молодежи, как мне кажется, именно на улице рядом с домом разгуляться негде. Скучновато как-то. Даже если бы появилась какая-то кофейня - уже хорошо. Вижу, что многие берут по утрам кофе в магазине рядом, поэтому вопрос актуальный. А так, чтобы посидеть где-то с друзьями, например, приходится ехать в места поблизости. Но огромный плюс - то, что сразу напротив дома большой парк. Местные туда часто ходят на прогулки, выгуливают собак. По многим видно, что им здесь нравится, - подчеркивает девушка.
“Зимой тут не так живописно, но соседи стараются придать красок, вешая новогодние украшения”
Более 35 лет Михаил - владелец двушки на Карастояновой. Вместе с женой они решили приобрести здесь жилье после свадьбы.
- Какое-то время жили у моих родителей недалеко от Минска, а потом решили, что нужно уже покупать что-то свое. Недалеко отсюда находится дом родителей моей жены, поэтому решили рассмотреть этот вариант, и вот уже столько лет здесь. К району привыкли, места здесь хорошие. Поэтому за столько лет менять квартиру так и не надумали, хотя по метражам они здесь небольшие и периодически хочется больше пространства, но и с этим со временем уже свыклись, - объясняет местный житель.
Мужчина больше всего ценит, что отсюда можно с легкостью добраться до любой точки города, а еще ему нравится большое количество зеленых зон в окрестностях.
- Летом тут просто все утопает в зелени, напротив хороший парк. Приятно ходить по нему и дышать свежим воздухом. А еще летом у нас под окнами домов жители сами стараются делать небольшие клумбы. Просто чтобы было приятно глазам. Выйдешь посидеть на лавочке, и сразу настроение лучше. Зимой, конечно, тут не так живописно, все больше серости, но все равно соседи как-то стараются придать красок. Вот на окна и двери подъездов вешают новогодние украшения. Кажется, мелочь, а такие детали и радуют в повседневности, - замечает он.
Обратил внимание Михаил и на то, что на Карастояновой стало жить больше иностранцев.
- Знаю, что тут многие сдают в аренду квартиры. Расположение-то хорошее. Поэтому частенько сразу приобретают с такой целью. Так вот все чаще во дворах видно приезжих. Но они ведут себя всегда спокойно, ничего плохого за ними не замечаем, поэтому тут никаких претензий. Я их выбор отлично понимаю. Мне самому здесь очень нравится, - отмечает мужчина.
“Жить здесь подойдет тем, кому нравятся тихие места, но при этом хочется быть в центре города”
Еще одной Анастасии, которая живет на соседней от Карастояновой улице, как раз больше всего нравится, что места здесь очень спокойные, уютные. Отмечает девушка и то, что улица имеет очень удачное расположение.
- В ближайшем будущем появится еще одно большое преимущество для тех, кто захочет рассмотреть возможность жить здесь, - это открытие метро на площади Бангалор. Она находится на противоположной стороне от парка Дружбы народов. То есть жителям Карастояновой нужно всего лишь пройти через парк, и уже метро, на котором можно доехать до любой точки города. Учитывая это, покупка квартиры здесь кажется выгодным вложением. Причем на улице есть как высотки, так и небольшие пятиэтажки, поэтому каждый сможет выбрать то, что нравится, - замечает она.
Кроме парка Дружбы народов, Анастасия любит бывать в еще одном живописном месте, находящемся в десяти минутах от улицы Карастояновой. Это Киевский сквер рядом с кинотеатром “Киев”.
- Я бы порекомендовала покупать тут квартиру тем людям, кто ценит спокойствие и уют. Оно подойдет тем, кому нравятся тихие места, но при этом хочется жить в центре города. Лично я в восторге от жизни здесь. Местность дает возможность одновременно побыть в спокойном спальном районе, при этом пользуясь всеми благами современности. Инфраструктура рядом отличнейшая - кинотеатр, библиотека, бассейн с тренажерным залом, любые магазины, множество развлечений. То есть каждый может найти что-то для себя. И вот это сочетание уютного и такого разнообразия рядом, как по мне, характеризует этот небольшой, но интересный район, - заключает девушка.
Что здесь продается?
Всего на Карастояновой выставлено на продажу три квартиры, причем по доступным ценам. Они варьируются от 70 900 до 76 тысяч долларов. Также можно рассмотреть варианты на близлежащих улицах - Гая, Орловской и Каховской.
Самый доступный из предложенных на улице Карастояновой - это
Также выставлена на продажу
И последний вариант на этой улице - также
Эта улица в Советском районе находится недалеко от центра Минска, но при этом остается уголком тишины и покоя. С фасадов домов она более оживленная - здесь многие...
