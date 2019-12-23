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Энтомологическая ситуация в Осиповичском районе: клещи
23.12.2019 — Новости Здоровья | Асiповiцкi край
Источник материала: Асiповiцкi край
В текущем году в организации здравоохранения района за медпомощью по поводу присасывания клещей обратилось 46 человек — на 49% меньше прошлогоднего.
Каждый второй — ребенок. Максимальное количество укусов зарегистрировано в черте города; 7 случаев приходится на д. Смык, по 2-3 факта — в Лапичах и Зборске.
Из инфекционных заболеваний, передаваемых насекомыми, зарегистрировано 6 случаев Лайм-боррелиоза и 2 — клещевого энцефалита. Заболевшие не получали профлечение в связи с необращением к медикам.
По результатам проведенного мониторинга за переносчиками арбовирусных инфекций треть клещей была заражена Лайм-боррелиозом, столько же — клещевым энцефалитом (показатели Могилевской области — 39,6 и 8,33% соответственно).
Тереза ГУЛИК,
врач-эпидемиолог.
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В текущем году в организации здравоохранения района за медпомощью по поводу присасывания клещей обратилось 46 человек — на 49% меньше прошлогоднего. Каждый второй...
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