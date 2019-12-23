﻿ Энтомологическая ситуация в Осиповичском районе: клещи. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Энтомологическая ситуация в Осиповичском районе: клещи

23.12.2019 — Новости Здоровья | Асiповiцкi край  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Асiповiцкi край

В текущем году в организации здравоохранения района за медпомощью по поводу присасывания клещей обратилось 46 человек — на 49% меньше прошлогоднего.

Каждый второй — ребенок. Максимальное количество укусов зарегистрировано в черте города; 7 случаев приходится на д. Смык, по 2-3 факта — в Лапичах и Зборске.

Из инфекционных заболеваний, передаваемых насекомыми, зарегистрировано 6 случаев Лайм-боррелиоза и 2 — клещевого энцефалита. Заболевшие не получали профлечение в связи с необращением к медикам.

По результатам проведенного мониторинга за переносчиками арбовирусных инфекций треть клещей была заражена Лайм-боррелиозом, столько же — клещевым энцефалитом (показатели Могилевской области — 39,6 и 8,33% соответственно).

Тереза ГУЛИК,

врач-эпидемиолог.

 
 
Ссылка на источник 105
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В текущем году в организации здравоохранения района за медпомощью по поводу присасывания клещей обратилось 46 человек — на 49% меньше прошлогоднего. Каждый второй...
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Здоровья)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика