Энтомологическая ситуация в Осиповичском районе: клещи

Источник материала: Асiповiцкi край

В текущем году в организации здравоохранения района за медпомощью по поводу присасывания клещей обратилось 46 человек — на 49% меньше прошлогоднего.

Каждый второй — ребенок. Максимальное количество укусов зарегистрировано в черте города; 7 случаев приходится на д. Смык, по 2-3 факта — в Лапичах и Зборске.

Из инфекционных заболеваний, передаваемых насекомыми, зарегистрировано 6 случаев Лайм-боррелиоза и 2 — клещевого энцефалита. Заболевшие не получали профлечение в связи с необращением к медикам.

По результатам проведенного мониторинга за переносчиками арбовирусных инфекций треть клещей была заражена Лайм-боррелиозом, столько же — клещевым энцефалитом (показатели Могилевской области — 39,6 и 8,33% соответственно).

Тереза ГУЛИК,

врач-эпидемиолог.