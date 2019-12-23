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Врачи предупредили об опасности манной каши

23.12.2019 17:19 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Врачи предупредили об опасности манной каши
Фото из открытых источников

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Анжелика ШАКИРОВА заявила, что не рекомендует питаться манной кашей, так как витаминов и других полезных веществ в ней почти нет.  

Несмотря на то что манка легко разваривается и усваивается, она представляет из себя «калорийную бомбу» и может привести к нарушению всасывания кальция из-за содержащейся в этой крупе фитиновой кислоты. 

Как правило, дети, вскормленные на манной каше, имеют симптомы рахита и проблемы с кальцием, сказала Шакирова в эфире НТВ

Врачи предупредили об опасности манной каши
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В свою очередь диетолог Марина МАКШИНА уточнила, что фитиновая кислота усложняет усвоение организмом магния, цинка и железа и усиливает выведение кальция, поэтому у человека могут развиться кариес и остеопороз. 

В других крупах фитиновая кислота также содержится, но вред от нее возникает только при частом употреблении. Поэтому крупы необходимо предварительно вымачивать и варить их подольше, советуют врачи. 

 
 
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Фото из открытых источников Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Анжелика ШАКИРОВА заявила, что не...
 
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