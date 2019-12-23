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День профилактики травматизма

24.12.2019 — Новости Здоровья | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Во всем мире среди причин смерти травмы занимают третье место после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Около половины всех несчастных случаев со смертельным исходом обусловлены бытовым травматизмом. Актуальной остается и проблема дорожно-транспортного травматизма.
Классификация травм зависит от множества разнообразных факторов и внешних воздействий. Самыми распространенными повреждениями являются: бытовые травмы, механические, электрические, холодовые, термические.
Детский травматизм и его предупреждение - очень важная и серьезная проблема, особенно в период школьных каникул, когда дети больше располагают свободным временем, чаще находятся на улице и остаются без присмотра.

День профилактики травматизма

Что должны знать родители о детских травмах:
Самый травмоопасный возраст - до 3-х лет. В этот период дети получают больше ушибов, ожогов, заглатывают посторонние предметы. Среди причин детских смертей до года травматизм занимает 10%.
Травматизм делят на бытовой (самый распространенный), уличный, спортивный, школьный и т.п.
Главная причина детских травм - халатное отношение родителей к безопасности ребенка, неосторожное, неправильное поведение ребенка в быту, на улице, во время игр, занятий спортом. Естественно, возникновению травм способствуют и психологические особенности детей: любознательность, большая подвижность, эмоциональность, недостаток жизненного опыта, а отсюда отсутствие чувства опасности. Среди ошибок взрослых - незакрытые окна, доступ к опасным предметам, веществам, дети без присмотра и прочее.
Обеспечить максимальную безопасность ребенка - основная цель родителей и лиц, которые отвечают за детей. Мы не можем уберечь наших маленьких шалунов от несчастных случаев на 100%, но основные меры профилактики знать и выполнять должен каждый.
Учите ребенка безопасности с самого малого возраста: проводите беседы с детьми, рассказывайте о травмах и их последствиях, приводите примеры. Старших детей необходимо научить присматривать за младшими.
Чем меньше малыш, тем больше времени его нельзя упускать из вида. Всегда будьте уверены и проверяйте, чтобы острые предметы, химия, кипяток, огонь, спички, свечи, зажигалки, бенгальские огни, петарды и прочие опасности были недоступны для детей. Ядовитые вещества, медикаменты, отбеливатели, кислоты ни в коем случае нельзя хранить в бутылках для пищевых продуктов - дети могут по ошибке их выпить.
Проверяйте знания детей-школьников о правилах дорожного движения, поведения на улице, безопасности в школе, на спортивных секциях. Учите детей, что нужно делать, если травма уже произошла.
Перед выходом ребенка в сад, школу, на прогулку, убедитесь, что его обувь, одежда и игрушки не могут стать причинами травмы (развязавшийся шнурок на обуви, отколовшаяся пуговица, неисправный зонт, посторонние предметы в карманах и т.п.).
Дети могут получить серьезные повреждения, воткнув пальцы или какие-либо предметы в электрические розетки: их необходимо закрывать, чтобы предотвратить поражение электрическим током. Электрические провода должны быть недоступны детям - обнаженные провода представляют для них особую опасность.
Очень важно для взрослых - самим правильно вести себя во всех ситуациях, демонстрируя детям безопасный образ жизни. Не забывайте, что пример взрослого для ребенка заразителен!

Ф. Клемято, врач - гигиенист Ивьевского районного ЦГЭ.

 
 
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Во всем мире среди причин смерти травмы занимают третье место после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Около половины всех несчастных случаев...
 
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