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Нарколог назвал сухое белое вино самым безопасным алкогольным напитком
24.12.2019 15:29 — Новости Здоровья | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Главный нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн назвал сухое белое вино самым безопасным алкогольным напитком, пишет
«Один-два бокала за ночь и прогулки по заснеженному городу— это все очень здорово», — сказал Брюн.
Нарколог напомнил, что большее количество алкоголя вызывает токсический эффект, потому доза должна быть небольшая, а промежутки между употреблением — долгие.
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shutterstock.com Главный нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн назвал сухое белое вино самым...
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