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Нарколог назвал сухое белое вино самым безопасным алкогольным напитком

24.12.2019 15:29 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Нарколог назвал сухое белое вино самым безопасным алкогольным напитком
shutterstock.com

Главный нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн назвал сухое белое вино самым безопасным алкогольным напитком, пишет РИА Новости.

«Один-два бокала за ночь и прогулки по заснеженному городу— это все очень здорово», — сказал Брюн. 

Нарколог напомнил, что большее количество алкоголя вызывает токсический эффект, потому доза должна быть небольшая, а промежутки между употреблением — долгие.

 
 
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shutterstock.com Главный нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн назвал сухое белое вино самым...
 
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