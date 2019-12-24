Нарколог назвал сухое белое вино самым безопасным алкогольным напитком

Главный нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн назвал сухое белое вино самым безопасным алкогольным напитком, пишет РИА Новости .

«Один-два бокала за ночь и прогулки по заснеженному городу— это все очень здорово», — сказал Брюн.

Нарколог напомнил, что большее количество алкоголя вызывает токсический эффект, потому доза должна быть небольшая, а промежутки между употреблением — долгие.