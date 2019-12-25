Шоколадный передоз. Чем опасен для детей избыток сладкого под Новый год?

Источник материала: Аргументы и факты

Сладкие подарки под Новый год — неотъемлемый атрибут праздничной программы. Причем подарки эти сыпятся на детей как из рога изобилия. На деле же все далеко не так радостно, ведь у малышей может случиться передозировка сладкого.

Сладкое — это, несомненно, вкусно. Но при этом еще и очень вредно. Тем более — когда его дается детям слишком много. Новый год в этом смысле — опасный праздник, т. к. различные подарки с конфетами, шоколадками, вафлями и прочими углеводами раздаются детям в огромных количествах. Малыши же в силу возрастных особенностей не могут справиться с таким количеством глюкозы, и у них начинаются серьезные проблемы со здоровьем. О том, к чему может привести переизбыток сладостей у детей в праздники и какую можно подобрать альтернативу, "АиФ" рассказала врач-педиатр, автор книг о беременности и материнстве Татьяна Буцкая.

Тайна Е171. Чем опасен диоксид титана, добавляемый в конфеты и газировку? Подробнее

Вред сладкого

Сладкое (конфеты, торты, шоколад и прочие сладости) — это легкоусвояемые или, другими словами, простые углеводы. Они быстро всасываются и усваиваются и так же быстро повышают уровень сахара в крови.

«Быстрые» углеводы поставляют в организм глюкозу. Она нужна для работы мозга. Однако, если ее слишком много, это чревато развитием повышенной возбудимости, аллергии, ожирения, кариеса, сахарного диабета. Избыток сладкого приводит к проблемам в работе печени, губительно воздействует на здоровую кишечную микрофлору, а она, как известно, играет значимую роль в укреплении общего иммунитета.

Как и все нутриенты, которые мы потребляем, «быстрые» углеводы имеют рекомендуемые нормы потребления, и их нужно придерживаться. В питании взрослого их должно быть не более 10%, а в меню ребенка — еще меньше: около 5%.

В рационе детей раннего возраста (до 3 лет) сладости не рекомендуются. Но взрослые это табу игнорируют и покупают детям конфеты, шоколад и прочие сласти. По статистике, уже в 2-3 года подавляющее большинство малышей едят сладкое каждый день. Некоторые родители в оправдание говорят, что дают детям сладкое, чтобы не оставить мозг без питания. Но я поспешу их разубедить. Если в рационе ребенка есть макароны, каши, фрукты, можно не переживать: организм получит глюкозы столько, сколько нужно, из более сложных углеводов.

В 3-6 лет детский организм способен справиться без последствий с 20 г сахара. Уточняю, речь идет не только о сахаре-песке, но и о других искусственных сахарах. Многие родители, покупая сладости для ребенка, не отдают себе отчета в том, что патока, фруктоза, мальтоза, кукурузный подсластитель, карамель, мед, паноча, тростниковый сок, солод, сиропы — это тот же сахар. Возможно, именно поэтому дети потребляют сахаров в три раза больше нормы.

В 7-11 лет допустимо потребление 24 г сахара, а в 11-18 — 30 г.

Что вреднее: шоколад или вафли?

Все продукты из разряда сладкого — вафли, печенье, халва, пряники, шоколад, конфеты и т. д. — могут провоцировать проблемы при злоупотреблении. Если их слишком много в рационе, неизбежен избыток сахара. Призываю родителей очень осторожно относиться к таким покупкам. Они не должны быть ежедневными. При выборе сладкого обращайте внимание на маркировку. Чтобы понять, сколько сахара в продукте (не все указывают точное количество), посмотрите на его очередность в списке ингредиентов. Чем раньше вы его увидите, тем его больше.

Сахар и инсулин. Какой вред наносит нам сладкая газировка Подробнее

Симптоматика переизбытка

О том, что ребенок слишком много ест сладкого, в первую очередь говорит атопический дерматит. У ребенка появляется сыпь, руки и ноги начинают чесаться. Еще один повод задуматься об ограничении сладкого — кариес. После новогодних праздников, когда ребенка осыпают дождем из конфет и шоколада, к стоматологу очень сложно записаться: все лечат зубы. А кариес нельзя игнорировать никогда. Например, устойчивое убеждение, что кариес на молочных зубах не так опасен, ведь они все равно выпадут, в корне неверно. Под такими зубами находятся коренные, поэтому повреждения молочных зубов приведут к проблемам с постоянными. Жаль будет из-за сладкого уже с детства потерять зубы.

Как помочь?

Если ребенок съел много сладкого, например, меда, у него может развиться аллергическая реакция. При крапивнице ребенку достаточно дать антигистаминный препарат (например, в каплях). При более тяжелой реакции, например, отеке Квинке, нужно немедленно вызывать скорую помощь.

После этого важно исключить аллерген из рациона и соблюдать диету. Причем довольно жестко, чтобы исключить рецидивы проблемы.

Полезная замена

Конечно же, лучше озадачиться поиском и подбором адекватной замены. Оптимальным решением в данной ситуации станут сухофрукты. Это прекрасный вариант. Они и вкусные, и полезные. Домашняя выпечка — тоже отличный способ минимизировать количество сахара в рационе ребенка. В Сети есть рецепты печенья, в которых можно обойтись одной ложкой сахара.

На мой взгляд, это лучшее, что можно предложить ребенку. Но многие дети уже не представляют жизни без конфет, шоколада, тортов и других магазинных сладостей. Я рекомендую в этом случае не устанавливать тотальный запрет (он только усугубит тягу к сладкому), а контролировать и ограничивать количество съеденного. Оговорите лимит и «растяните» новогодние подарки на несколько недель или месяцев. Не стесняйтесь и сами участвовать в уничтожении сладких запасов. Даже если у вашего ребенка нет аллергии, она может начаться от избытка сладостей. Для некоторых аллергенов (например, шоколада) характерен замедленный тип аллергической реакции. Будьте начеку.