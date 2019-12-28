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Пешие прогулки по 20 минут в любую погоду уменьшают риск опухолей

29.12.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Пешие прогулки по 20 минут в любую погоду уменьшают риск опухолей

Пешая прогулка продолжительностью в 20 минут способна уменьшить риск 7 разновидностей опухолей на 20%. Два с половиной часа умеренных физических нагрузок в неделю обеспечивают этот эффект.

В сезон новогодних праздников наша физическая нагрузка снижается, и многие предпочитают днями напролет валяться на диване перед телевизором, чтобы хорошенько отдохнуть перед началом нового рабочего года. Однако такое поведение чревато серьезными последствиями для здоровья.

Новое исследование показало, что если люди уделяют умеренным физическим нагрузкам хотя бы два с половиной часа в неделю или 20 минут в день, то в этом самым уменьшается риск развития 7 разновидностей рака. Этого достаточно гулять пешком хотя бы чуть более 20 минут в сутки, либо садиться в седло велосипеда.

В частности, исследование показало, что этих нагрузок достаточно для снижения риска рака печени на 18% у представителей обоего пола. Риск груди у женщин падал на 6% при двух с половиной часа в неделю, и на 10% при 5 часах умеренных нагрузок в неделю. Вероятность опухолей почек уменьшалась у мужчин и женщин на 11% при двух с половиной часах и на 18% при 5 часа тренировок. Результаты наблюдения позволяют предположить, что частично уменьшение риска рака происходит из-за потери лишнего веса. Но активные люди даже без похудения все равно получают дополнительную защиту от опухолей.

Наблюдения за 755 549 человек в течение 10 лет подтвердили, что физические нагрузки умеренной интенсивности приносят огромную пользу в деле профилактики злокачественных новообразований. Мужчины на 14% снижали риск рака кишечника, женщины на 18% реже заболевали раком матки. Представители обоего пола уменьшали опасность лимфосаркомы на 18%, а рака крови — на 19%. 

medikforum.ru
 
 
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