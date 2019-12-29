Накрыть стол за два часа. Новогоднее меню из «скоростных» блюд

Источник материала: Аргументы и факты

Или другая ситуация: вы работали-работали и еще раз работали, уже вечер последнего дня года, а у вас нет даже салата Оливье.

Выход конечно же есть. Мы приготовили для вас несколько простых и быстрых, но в то же время вполне праздничных блюд, которые легко украсят ваш стол и порадуют гостей. Каждое блюдо готовится за 15-20 минут, а то и меньше, это - то время, которое потребует ваших непосредственных усилий, остальное доделают духовка и плита, а вы в это время сможете накрыть на стол и нарядиться к празднику! Пары часов вполне хватит, так что удастся выкроить несколько минут, чтобы отдохнуть перед приходом гостей.

Салат

Быстрый салат с шампиньонами, авокадо и рукколой

Порций: 4

Время приготовления: 20 минут

300 г шампиньонов в собственном соку

1 спелый авокадо

Лимонный сок

5 ст. л. оливкового масла

100 г рукколы

Шаг 1. Шампиньоны нарезать пластинками, сбрызнуть лимонным соком и слегка обжарить на масле. Переложить в салатник.



Шаг 2. Авокадо почистить, нарезать кубиками и выложить к грибам.



Шаг 3. Приготовить заправку: смешать сок лимона, оливковое масло, соль и перец. Заправить салат и добавить рукколу.

Горячая закуска

Жареный сыр

Отличная закуска к вину

Порций: 5

Время приготовления: 20 минут

400 г сулугуни

сыр рассольный (у меня сулугуни) — 200 гр.

2 яйца

150 г муки

3 ст.л. растительного масла

Шаг 1. Сыр нарезать кусочками толщиной 5 мм. Поставить разогревать сковороду.



Шаг 2. Взбить яйца, поперчить, если хочется. Сыр окунуть в яйцо. Потом обвалять в муке.



Шаг 3. Налить на сковороду масло, подождать минуту. Обжарить сыр с двух сторон на среднем огне.

Горячее

Ростбиф

Время приготовления: 30 минут

Порций: 5

1 кг свинины (филе)

3 ст. ложки растительного масла

Черный перец и соль по вкусу

Шаг 1. Мясо вымыть, порезать на порционные куски, освободить от пленок и сухожилий, после чего натереть солью и перцем.



Шаг 2. Слегка обжарить в растительном масле с обеих сторон на сильном огне, после чего выложить на смазанный маслом противень и поместить в разогретую духовку на 15-20 минут.

Форель с кедровыми орешками

Время приготовления: 30 минут

Порций: 4

600 г филе форели

Пучок петрушки

1 ст. ложка сливочного масла

Сок и цедра лимона

50 г панировочных сухарей

25 г кедровых орешков

1 ст.л. оливкового масла

Шаг 1. Филе разрезать на порционные куски. Смазать маслом противень. Выложить на него филе кожей вниз.



Шаг 2. Смешать панировочные сухари, рубленную петрушку, сливочное масло, сок и цедру лимона, половину кедровых орешков.



Шаг 3. Выложить на блюдо, посыпать орешками и зеленью. Подавать гостям.

Гарнир

Время приготовления: 20 минут

Порций: 5

1 стакан длиннозерного риса

1,5 стакана воды

1 ст. л. растительного масла

Куркума, соль по вкусу

Шаг 1. Рис прокалить в кастрюле с растительным маслом. Добавить соль и куркуму.



Шаг 2. Залить водой, варить пока вся вода не впитается.

Десерт

Миндальный пирог

Время приготовления: 50 минут

Порций: 8

Рецепт Алексея Зимина

300 г слоеного теста (можно купить готовое, лучше всего тесто комбината «Звездный»)

150 г миндальной муки (или размолотить в бленлере 200 г миндаля)

150 г сливочного масла

150 г сахара

Шаг 1. Миндальную муку, масло и сахар взбить комбайном в однородную массу.



Шаг 2. Пока взбивается начинка раскатать один пласт теста, выложить его в форму с высокими бортиками смазанную маслом.



Шаг 3. Выложить на тесто начинку, раскатать второй пласт, закрыть сверху пирог, защипнуть края.



Шаг 4. Поставить в духовку разогретую до 200 С, выпекать 30 минут.

Список продуктов:

Мясо

1 кг свинины

Рыба

600 г филе форели

Овощи и фрукты

1 авокадо

2 лимона

1 пучок рукколы

1 пучок петрушки

Бакалея

1 маленькая бутылка оливкового масла

1 кг муки

0,5 л растительного масла

0,5 кг сахара

1 пакетик панировочных сухарей

0,5 кг риса

Молочные продукты

0,5 кг сулугуни (или любой рассольный сыр)

1 десяток яиц

1 пачка сливочного масла

Консервы

1 банка шампиньонов резаных

Орехи

50 г кедровых

300 г миндаля (или 200 г миндальной муки)

Заморозка

1 упаковка слоеного теста

Материал был впервые опубликован 31.12.12