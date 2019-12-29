Накрыть стол за два часа. Новогоднее меню из «скоростных» блюд

Или другая ситуация: вы работали-работали и еще раз работали, уже вечер последнего дня года, а у вас нет даже салата Оливье.
Выход конечно же есть. Мы приготовили для вас несколько простых и быстрых, но в то же время вполне праздничных блюд, которые легко украсят ваш стол и порадуют гостей. Каждое блюдо готовится за 15-20 минут, а то и меньше, это - то время, которое потребует ваших непосредственных усилий, остальное доделают духовка и плита, а вы в это время сможете накрыть на стол и нарядиться к празднику! Пары часов вполне хватит, так что удастся выкроить несколько минут, чтобы отдохнуть перед приходом гостей.
Салат
Быстрый салат с шампиньонами, авокадо и рукколой
Порций: 4
Время приготовления: 20 минут
- 300 г шампиньонов в собственном соку
- 1 спелый авокадо
- Лимонный сок
- 5 ст. л. оливкового масла
- 100 г рукколы
Шаг 1. Шампиньоны нарезать пластинками, сбрызнуть лимонным соком и слегка обжарить на масле. Переложить в салатник.
Шаг 2. Авокадо почистить, нарезать кубиками и выложить к грибам.
Шаг 3. Приготовить заправку: смешать сок лимона, оливковое масло, соль и перец. Заправить салат и добавить рукколу.
Горячая закуска
Жареный сыр
Отличная закуска к вину
Порций: 5
Время приготовления: 20 минут
- 400 г сулугуни
- сыр рассольный (у меня сулугуни) — 200 гр.
- 2 яйца
- 150 г муки
- 3 ст.л. растительного масла
Шаг 1. Сыр нарезать кусочками толщиной 5 мм. Поставить разогревать сковороду.
Шаг 2. Взбить яйца, поперчить, если хочется. Сыр окунуть в яйцо. Потом обвалять в муке.
Шаг 3. Налить на сковороду масло, подождать минуту. Обжарить сыр с двух сторон на среднем огне.
Горячее
Ростбиф
Время приготовления: 30 минут
Порций: 5
- 1 кг свинины (филе)
- 3 ст. ложки растительного масла
- Черный перец и соль по вкусу
Шаг 1. Мясо вымыть, порезать на порционные куски, освободить от пленок и сухожилий, после чего натереть солью и перцем.
Шаг 2. Слегка обжарить в растительном масле с обеих сторон на сильном огне, после чего выложить на смазанный маслом противень и поместить в разогретую духовку на 15-20 минут.
Форель с кедровыми орешками
Время приготовления: 30 минут
Порций: 4
- 600 г филе форели
- Пучок петрушки
- 1 ст. ложка сливочного масла
- Сок и цедра лимона
- 50 г панировочных сухарей
- 25 г кедровых орешков
- 1 ст.л. оливкового масла
Шаг 1. Филе разрезать на порционные куски. Смазать маслом противень. Выложить на него филе кожей вниз.
Шаг 2. Смешать панировочные сухари, рубленную петрушку, сливочное масло, сок и цедру лимона, половину кедровых орешков.
Шаг 3. Выложить на блюдо, посыпать орешками и зеленью. Подавать гостям.
Гарнир
Время приготовления: 20 минут
Порций: 5
- 1 стакан длиннозерного риса
- 1,5 стакана воды
- 1 ст. л. растительного масла
- Куркума, соль по вкусу
Шаг 1. Рис прокалить в кастрюле с растительным маслом. Добавить соль и куркуму.
Шаг 2. Залить водой, варить пока вся вода не впитается.
Десерт
Миндальный пирог
Время приготовления: 50 минут
Порций: 8
Рецепт Алексея Зимина
- 300 г слоеного теста (можно купить готовое, лучше всего тесто комбината «Звездный»)
- 150 г миндальной муки (или размолотить в бленлере 200 г миндаля)
- 150 г сливочного масла
- 150 г сахара
Шаг 1. Миндальную муку, масло и сахар взбить комбайном в однородную массу.
Шаг 2. Пока взбивается начинка раскатать один пласт теста, выложить его в форму с высокими бортиками смазанную маслом.
Шаг 3. Выложить на тесто начинку, раскатать второй пласт, закрыть сверху пирог, защипнуть края.
Шаг 4. Поставить в духовку разогретую до 200 С, выпекать 30 минут.
Список продуктов:
Мясо
- 1 кг свинины
Рыба
- 600 г филе форели
Овощи и фрукты
- 1 авокадо
- 2 лимона
- 1 пучок рукколы
- 1 пучок петрушки
Бакалея
- 1 маленькая бутылка оливкового масла
- 1 кг муки
- 0,5 л растительного масла
- 0,5 кг сахара
- 1 пакетик панировочных сухарей
- 0,5 кг риса
Молочные продукты
- 0,5 кг сулугуни (или любой рассольный сыр)
- 1 десяток яиц
- 1 пачка сливочного масла
Консервы
- 1 банка шампиньонов резаных
Орехи
- 50 г кедровых
- 300 г миндаля (или 200 г миндальной муки)
Заморозка
- 1 упаковка слоеного теста
Материал был впервые опубликован 31.12.12