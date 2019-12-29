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Накрыть стол за два часа. Новогоднее меню из «скоростных» блюд

30.12.2019 12:07 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Накрыть стол за два часа. Новогоднее меню из «скоростных» блюд
shutterstock.com

Или другая ситуация: вы работали-работали и еще раз работали, уже вечер последнего дня года, а у вас нет даже салата Оливье.

Выход конечно же есть. Мы приготовили для вас несколько простых и быстрых, но в то же время вполне праздничных блюд, которые легко украсят ваш стол и порадуют гостей. Каждое блюдо готовится за 15-20 минут, а то и меньше, это - то время, которое потребует ваших непосредственных усилий, остальное доделают духовка и плита, а вы в это время сможете накрыть на стол и нарядиться к празднику! Пары часов вполне хватит, так что удастся выкроить несколько минут, чтобы отдохнуть перед приходом гостей.

Салат



Фото: Shutterstock.com

Быстрый салат с шампиньонами, авокадо и рукколой

Порций: 4

Время приготовления: 20 минут

  • 300 г шампиньонов в собственном соку
  • 1 спелый авокадо
  • Лимонный сок
  • 5 ст. л. оливкового масла
  • 100 г рукколы

Шаг 1. Шампиньоны нарезать пластинками, сбрызнуть лимонным соком и слегка обжарить на масле. Переложить в салатник.

Шаг 2. Авокадо почистить, нарезать кубиками и выложить к грибам.

Шаг 3. Приготовить заправку: смешать сок лимона, оливковое масло, соль и перец. Заправить салат и добавить рукколу.

Горячая закуска



Фото: Shutterstock.com

Жареный сыр

Отличная закуска к вину

Порций: 5

Время приготовления: 20 минут

  • 400 г сулугуни
  • сыр рассольный (у меня сулугуни) — 200 гр.
  • 2 яйца
  • 150 г муки
  • 3 ст.л. растительного масла

Шаг 1. Сыр нарезать кусочками толщиной 5 мм. Поставить разогревать сковороду.

Шаг 2. Взбить яйца, поперчить, если хочется. Сыр окунуть в яйцо. Потом обвалять в муке.

Шаг 3. Налить на сковороду масло, подождать минуту. Обжарить сыр с двух сторон на среднем огне.

Горячее



Фото: Shutterstock.com

Ростбиф

Время приготовления: 30 минут

Порций: 5

  • 1 кг свинины (филе)
  • 3 ст. ложки растительного масла
  • Черный перец и соль по вкусу

Шаг 1. Мясо вымыть, порезать на порционные куски, освободить от пленок и сухожилий, после чего натереть солью и перцем.

Шаг 2. Слегка обжарить в растительном масле с обеих сторон на сильном огне, после чего выложить на смазанный маслом противень и поместить в разогретую духовку на 15-20 минут.



Фото: Shutterstock.com

Форель с кедровыми орешками

Время приготовления: 30 минут

Порций: 4

  • 600 г филе форели
  • Пучок петрушки
  • 1 ст. ложка сливочного масла
  • Сок и цедра лимона
  • 50 г панировочных сухарей
  • 25 г кедровых орешков
  • 1 ст.л. оливкового масла

Шаг 1. Филе разрезать на порционные куски. Смазать маслом противень. Выложить на него филе кожей вниз.

Шаг 2. Смешать панировочные сухари, рубленную петрушку, сливочное масло, сок и цедру лимона, половину кедровых орешков.

Шаг 3. Выложить на блюдо, посыпать орешками и зеленью. Подавать гостям.

Гарнир

Время приготовления: 20 минут

Порций: 5

  • 1 стакан длиннозерного риса
  • 1,5 стакана воды
  • 1 ст. л. растительного масла
  • Куркума, соль по вкусу

Шаг 1. Рис прокалить в кастрюле с растительным маслом. Добавить соль и куркуму.

Шаг 2. Залить водой, варить пока вся вода не впитается.

Десерт



Фото: Shutterstock.com

Миндальный пирог

Время приготовления: 50 минут

Порций: 8

Рецепт Алексея Зимина

  • 300 г слоеного теста (можно купить готовое, лучше всего тесто комбината «Звездный»)
  • 150 г миндальной муки (или размолотить в бленлере 200 г миндаля)
  • 150 г сливочного масла
  • 150 г сахара

Шаг 1. Миндальную муку, масло и сахар взбить комбайном в однородную массу.

Шаг 2. Пока взбивается начинка раскатать один пласт теста, выложить его в форму с высокими бортиками смазанную маслом.

Шаг 3. Выложить на тесто начинку, раскатать второй пласт, закрыть сверху пирог, защипнуть края.

Шаг 4. Поставить в духовку разогретую до 200 С, выпекать 30 минут.

Список продуктов:

Мясо

  • 1 кг свинины

Рыба

  • 600 г филе форели

Овощи и фрукты

  • 1 авокадо
  • 2 лимона
  • 1 пучок рукколы
  • 1 пучок петрушки

Бакалея

  • 1 маленькая бутылка оливкового масла
  • 1 кг муки
  • 0,5 л растительного масла
  • 0,5 кг сахара
  • 1 пакетик панировочных сухарей
  • 0,5 кг риса

Молочные продукты

  • 0,5 кг сулугуни (или любой рассольный сыр)
  • 1 десяток яиц
  • 1 пачка сливочного масла

Консервы

  • 1 банка шампиньонов резаных

Орехи

  • 50 г кедровых
  • 300 г миндаля (или 200 г миндальной муки)

Заморозка

  • 1 упаковка слоеного теста

Материал был впервые опубликован 31.12.12

 
 
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