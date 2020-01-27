Снюс несет опасность

Источник материала: Клiч Радзiмы

В настоящие время опасность носят не только наркотики, но и так называемый жевательный табак «снюс».

Снюс — один из видов бездымного табака. Продукт, изготовленный из увлажненного или высушенного измельченного табака, обработанного раствором соли и соды, с добавлением ароматических и вкусовых добавок. В отличие от жевательного табака употребляется путем его размещения между десной и губой. Продукт предлагает удовольствие от табака без сопутствующего дыма. Таким образом, человек получает определенную дозу никотина без дыма. По факту, это смесь соды, соли, воды и измельченных листьев табака. Соду добавляют для того, чтобы никотин лучше и быстрее проникал в кровь.

Многочисленные исследования подтверждают, что снюс ни в коем случае не является заменой обычным сигаретам, и тем более не является способом бросить курить. Если держать во рту пакетик дольше предписанного времени, может наступить серьезная интоксикация.

Привыкание при приеме снюса возникает намного быстрее, практически молниеносно, и зависимость от никотина выражена в большей степени. В самой распространенной среди потребителей порции содержится в 20-30 раз больше никотина, чем в сигарете. Именно поэтому зависимость от сосательного табака развивается быстрее и проявляется сильнее.

Рекомендации родителям по профилактике употребления снюс:

— общайтесь с ребенком. Помните, отсутствие общения с вами заставит ребенка обратиться к другим людям. Но кто они и что ему посоветуют — вопрос остается открытым;

— умейте слушать! Изначально стройте диалог с ребенком в позиции: «я мало говорю, я слушаю». Постарайтесь максимально узнать о проблемах и трудностях своего ребенка. Задавайте вопросы, интересуйтесь, спрашивайте о возможных способах реагирования в той или иной трудной ситуации. Уделяйте внимание его взглядам, чувствам и эмоциям;

— не сравнивайте с собой, или другими подростками. Не осуждайте. Ваш ребенок поступил так, как посчитал нужным в тот момент. Помогите ему найти другие пути решения подобной ситуации, раскройте в нем возможность размышлять, оценивать;

— будьте в курсе, с кем общается ваш ребенок. Интересы его компании, увлечения, манеру общения. Приглашайте его друзей в гости, тем самым наблюдая, как проходят их беседы.

И. МАЦКЕВИЧ,

старший участковый инспектор ИДН Шарковщинского РОВД.