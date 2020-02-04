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Еще 10 белорусов эвакуируют из Китая в Россию

04.02.2020 15:37 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Еще 10 белорусов эвакуируют из Китая в Россию
Cheng Min / www.globallookpress.com

В ближайшее время пройдет эвакуация белорусских граждан из Китая в Россию, сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Беларуси Юлия БОРОДУН. С посольством Республики Беларусь в Китае связались 10 человек: после эвакуации они будут находиться на карантине в России.

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На сегодняшний день белорусы чувствуют себя удовлетворительно, планируется, что после прохождения карантина они будут возвращены на родину.

Пресс-секретарь Минздрава напомнила: на сегодняшний день в Беларуси коронавирус не зарегистрирован. Всего на коронавирус было обследовано более 300 чел. Выявлялись грипп А, грипп В, микоплазма, риновирусы.

- Минздрав Беларуси 24 часа в сутки на связи с МИДом, МЧС, Минздравом России, другими ведомствами, - добавила Юлия Бородун.

Минздрав Беларуси взаимодействует с Минздравом России по ситуации с белорусскими гражданами, которые сегодня-завтра будут эвакуированы в Россию из Китая. Все 10 человек, которые связались с посольством республики Беларусь в Китае, будут эвакуированы самолётом России и будут находиться в карантине в России.

 
 
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На сегодняшний день белорусы чувствуют себя удовлетворительно, планируется, что после прохождения карантина они будут возвращены на родину.
 
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