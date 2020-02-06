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Призывникам приготовиться: чиновники изменили расписание болезней

06.02.2020 10:40 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В силу документ вступит после официального опубликования, когда его обнародуют - пока неизвестно.

Призывникам приготовиться: чиновники изменили расписание болезней

Министерство обороны и Министерство здравоохранения Беларуси утвердили новую Инструкцию об определении требований к состоянию здоровья граждан, связанных с воинской обязанностью.

Призывникам приготовиться: чиновники изменили расписание болезней

Инструкцией, утверждаемой министерствами, определены требования, которые предъявляются к состоянию здоровья граждан, связанных с воинской обязанностью. В соответствии с ними проводится медицинское освидетельствование при приписке к призывным участкам и призыве на службу, а также при поступлении в военные учреждения образования и в ряде иных случаев.

Инструкция состоит из расписания болезней, показателей физического развития и перечня болезней и статей расписания болезней для разных категорий военнослужащих.

Призывникам приготовиться: чиновники изменили расписание болезней

© SPUTNIK / ИГОРЬ ЗАРЕМБО

Изменения в инструкцию были приняты Минздравом и Минобороны еще в начале января, однако известно о них стало лишь сегодня.

Ранее чиновники заявляли о возможном сокращении числа медицинских противопоказаний для срочной службы. Какие заболевания исключили из расписания болезней, пока неизвестно.

Постановление вступит в силу после официального опубликования, то есть уже в рамках этого весеннего призыва.

 
 
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  В силу документ вступит после официального опубликования, когда его обнародуют - пока неизвестно. Министерство обороны и Министерство здравоохранения Беларуси...
 
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