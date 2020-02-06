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Призывникам приготовиться: чиновники изменили расписание болезней
06.02.2020 10:40 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В силу документ вступит после официального опубликования, когда его обнародуют - пока неизвестно.
Министерство обороны и Министерство здравоохранения Беларуси утвердили новую Инструкцию об определении требований к состоянию здоровья граждан, связанных с воинской обязанностью.
Инструкцией, утверждаемой министерствами, определены требования, которые предъявляются к состоянию здоровья граждан, связанных с воинской обязанностью. В соответствии с ними проводится медицинское освидетельствование при приписке к призывным участкам и призыве на службу, а также при поступлении в военные учреждения образования и в ряде иных случаев.
Инструкция состоит из расписания болезней, показателей физического развития и перечня болезней и статей расписания болезней для разных категорий военнослужащих.
© SPUTNIK / ИГОРЬ ЗАРЕМБО
Изменения в инструкцию были приняты Минздравом и Минобороны еще в начале января, однако известно о них стало лишь сегодня.
Ранее чиновники заявляли о возможном сокращении числа медицинских противопоказаний для срочной службы. Какие заболевания исключили из расписания болезней, пока неизвестно.
Постановление вступит в силу после официального опубликования, то есть уже в рамках этого весеннего призыва.
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В силу документ вступит после официального опубликования, когда его обнародуют - пока неизвестно. Министерство обороны и Министерство здравоохранения Беларуси...
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