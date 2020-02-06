Сварить и заморозить. Как сделать правильные суточные щи

Источник материала: Аргументы и факты

Щи — главное блюдо русской кухни. Их ели на завтрак, обед и ужин, даже брали с собой в дорогу, что нам может показаться удивительным. Тем не менее у русских крестьян была очень продуманная система питания в пути.

Суточные щи — традиционная еда для холодного времени года. Они готовились в печи, томились достаточно долго, горшок со щами оставляли в печи до вечера, так суп набирал вкус и оставался теплым весь день. Делали щи из капусты, чаще квашеной, ели их утром и вечером, ведь разносолов особых в деревнях не было. К щам подавался испеченный в печи хлеб — вот и вся трапеза. Надо признать, довольно сытная.

Дать постоять в печи — это один из способов приготовления суточных щей. Другой способ, принятый именно для зимы, — протомить щи в печи, а после заморозить и выдержать ночь на холоде. Таким образом набирался нужный вкус капусты, корнеплодов, всего супа.

Замороженные щи — это не новость, их даже разливали по небольшим бочонкам и брали с собой в дорогу зимой. На почтовых станциях содержимое бочки разрубали топором, разогревали и ели.

В наваристые зимние щи обязательно клали квашеную капусту и добавляли рассол от нее. Иногда могли налить рассол от моченых антоновских яблок, положить соленых грибов. До распространения картофеля в щи клали репу, брюкву, другие корнеплоды. Обязательно добавляли пряные травы и черный перец с лавровым листом (когда они стали доступны).

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Зажиточные люди варили щи на мясе, причем брали говядину и одним большим куском закладывали ее в горшок. Были и «бедные» щи, постные: с грибами, с фасолью. В XIX веке в щи начали добавлять картофель, зато исчезла из супа мучная заправка, которую до этого клали для загущения. Французская кухня усиливала свое влияние на русскую, да так, что хозяйки даже стали соревноваться в том, у кого щи получаются прозрачнее.

Сейчас, конечно, редко кто готовит по старинным технологиям, но сварить бульон на медленном огне, потомить кислую капусту, сделать щи, а потом их заморозить на ночь не так уж и сложно, если знаешь, что это сильно улучшит вкус.

Делимся рецептами наваристых зимних щей.

Щи на свином ребре

Рецепт Виктора Белея, шеф-повара ресторана Uhvat

30 г мини-картофеля

30 г лука

30 г моркови

30 г болгарского перца

30 г розовых томатов

70 г свиного ребра

2 г укропа

5 г зеленого лука

50 г сметаны

Соль и перец

Шаг 1. Для приготовления нам необходима квашеная капуста и бульон из копченых ребер. Квашеную капусту мы ставим томиться в духовку на 4-5 часов при температуре 100-120 градусов.

Шаг 2. Варим бульон на копченых ребрах с овощами.

Шаг 3. Чистим и мелко нарезаем лук, перец, морковь. Пассеруем на растительном масле.

Шаг 4. По готовности соединить бульон с пассерованным луком, морковью, болгарским перцем и томленной в печи квашеной капустой.

Шаг 5. Картофель чистим и режем брусочками. Добавляем его в суп, варим еще 20-30 минут. Добавляем специи по вкусу: соль, перец, кориандр, зелень.

Шаг 6, Готовый суп настаиваем минимум 12 часов.

Шаг 7. При сервировке добавляем томаты, которые предварительно режем мелким кубиком, филе ребра. Подаем со сметаной.

Щи суточные на говяжьей грудинке

Рецепт Андрея Забелина, шеф-повара ресторана «Вермутерия»

800-900 г говяжьей грудинки

700 г квашеной капусты

2-3 луковицы

1 корень сельдерея

1 морковь

1 репа (по желанию)

1 ст. л. сливочного масла

1 ст. л. ржаной муки

30 г свежей зелени (укроп, петрушка)

1 острый перчик

Соль

Шаг 1. Подготовим все продукты для щей. Вымоем мясо и зелень, почистим овощи.

Шаг 2. Варить щи мы будем в духовке в чугунке или глиняном горшке (можно воспользоваться утятницей или другой чугунной кастрюлей). Закладываем мясо, корень сельдерея, морковь, репку и луковицу в горшок, добавляем пучок зелени, заливаем водой так, чтобы она слегка покрыла мясо с овощами.

Шаг 3. Оставшуюся луковицу измельчаем и обжариваем на сливочном масле, добавляем в горшок с кислой капустой.

Шаг 4. Ставим оба горшка в духовку. Включаем на 140-150 градусов, тушим часа 3-4. Периодически заглядывайте к капусте, чтобы в ней был сок и она не пригорела.

Шаг 5. По истечении времени достаем горшки из духовки.

Шаг 6. Овощи и зелень из бульона выбрасываем. Мясо достаем и нарезаем на кусочки. В бульон перекладываем капусту и мясо.

Шаг 7. Заправляем-загущаем щи мукой, можно добавить острый перчик.

Шаг 8. Закрываем горшок и отправляем щи в духовку еще минут на 40. Вот теперь попробуйте щи и, если надо, добавьте соли.

Шаг 9. Затем щи выносим на сутки на холод. А потом разогреваем и подаем к столу.

Похмельные щи

Автор рецепта — Юрий Манчук, шеф-повар кафе Charlie (г. Санкт-Петербург)

2 л воды

500 г костей

700 г квашеной капусты

150 г репчатого лука

100 г моркови

Растительное масло для жарки

50 г томатной пасты

50 г сахара

Лавровый лист

Соль и перец

Душистый перец

Для подачи:

1 большая запеченная картофелина

Каперсы

Бекон

Зелень

Сметана

Шаг 1. Варим бульон из костей, снимая пену. Должно получиться 1,5 л бульона после процеживания.

Шаг 2. Капусту мелко шинкуем, кладем в кастрюлю и заливаем капустным рассолом. Можно добавить немного воды, чтобы покрыть капусту полностью. Припускаем до мягкости.

Шаг 3. Чистим лук и морковь. Нарезаем овощи мелким кубиком, пассеруем до золотистого цвета, потом добавляем томатную пасту и тушим несколько минут.

Шаг 4. Соединяем томатную пассеровку с тушеной капустой в кастрюле, добавляем лавровый лист, черный и душистый перец, сахар. Тушим минут 10, чтобы капуста стала однородного цвета и загустела.

Шаг 5. Соединяем 200 мл бульона и 130 г тушеной капусты для одной порции. Соль по вкусу.

Шаг 6. Сервируем тарелку дольками запеченного картофеля, мелко нарубленными каперсами, чипсами из бекона и зеленью.

Шаг 7. Наливаем щи в тарелку, подаем отдельно сметану.