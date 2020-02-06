ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сварить и заморозить. Как сделать правильные суточные щи

06.02.2020 11:22 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Сварить и заморозить. Как сделать правильные суточные щи
Суточные щи. © / shutterstock.com

Щи — главное блюдо русской кухни. Их ели на завтрак, обед и ужин, даже брали с собой в дорогу, что нам может показаться удивительным. Тем не менее у русских крестьян была очень продуманная система питания в пути. 

Суточные щи — традиционная еда для холодного времени года. Они готовились в печи, томились достаточно долго, горшок со щами оставляли в печи до вечера, так суп набирал вкус и оставался теплым весь день. Делали щи из капусты, чаще квашеной, ели их утром и вечером, ведь разносолов особых в деревнях не было. К щам подавался испеченный в печи хлеб — вот и вся трапеза. Надо признать, довольно сытная.

Сварить и заморозить. Как сделать правильные суточные щи Солянка нас спасет. Как использовать остатки от праздничных обедов

Дать постоять в печи — это один из способов приготовления суточных щей. Другой способ, принятый именно для зимы, — протомить щи в печи, а после заморозить и выдержать ночь на холоде. Таким образом набирался нужный вкус капусты, корнеплодов, всего супа. 

Замороженные щи — это не новость, их даже разливали по небольшим бочонкам и брали с собой в дорогу зимой. На почтовых станциях содержимое бочки разрубали топором, разогревали и ели.

В наваристые зимние щи обязательно клали квашеную капусту и добавляли рассол от нее. Иногда могли налить рассол от моченых антоновских яблок, положить соленых грибов. До распространения картофеля в щи клали репу, брюкву, другие корнеплоды. Обязательно добавляли пряные травы и черный перец с лавровым листом (когда они стали доступны).

Сварить и заморозить. Как сделать правильные суточные щи
Верещака и тюря от шеф-повара и эксперта белорусской кухни Елены Микульчик
Подробнее

Зажиточные люди варили щи на мясе, причем брали говядину и одним большим куском закладывали ее в горшок. Были и «бедные» щи, постные: с грибами, с фасолью. В XIX веке в щи начали добавлять картофель, зато исчезла из супа мучная заправка, которую до этого клали для загущения. Французская кухня усиливала свое влияние на русскую, да так, что хозяйки даже стали соревноваться в том, у кого щи получаются прозрачнее.

Сейчас, конечно, редко кто готовит по старинным технологиям, но сварить бульон на медленном огне, потомить кислую капусту, сделать щи, а потом их заморозить на ночь не так уж и сложно, если знаешь, что это сильно улучшит вкус.

Делимся рецептами наваристых зимних щей.

Щи на свином ребре

Сварить и заморозить. Как сделать правильные суточные щи
Фото: Ресторан Uhvat

Рецепт Виктора Белея, шеф-повара ресторана Uhvat

  • 30 г мини-картофеля
  • 30 г лука
  • 30 г моркови
  • 30 г болгарского перца
  • 30 г розовых томатов
  • 70 г свиного ребра
  • 2 г укропа
  • 5 г зеленого лука
  • 50 г сметаны
  • Соль и перец

Шаг 1. Для приготовления нам необходима квашеная капуста и бульон из копченых ребер. Квашеную капусту мы ставим томиться в духовку на 4-5 часов при температуре 100-120 градусов. 

Шаг 2. Варим бульон на копченых ребрах с овощами. 

Шаг 3. Чистим и мелко нарезаем лук, перец, морковь. Пассеруем на растительном масле.

Шаг 4. По готовности соединить бульон с пассерованным луком, морковью, болгарским перцем и томленной в печи квашеной капустой.

Шаг 5. Картофель чистим и режем брусочками. Добавляем его в суп, варим еще 20-30 минут. Добавляем специи по вкусу: соль, перец, кориандр, зелень.

Шаг 6, Готовый суп настаиваем минимум 12 часов. 

Шаг 7. При сервировке добавляем томаты, которые предварительно режем мелким кубиком, филе ребра. Подаем со сметаной.

Щи суточные на говяжьей грудинке

Сварить и заморозить. Как сделать правильные суточные щи
Фото: Shutterstock.com

Рецепт Андрея Забелина, шеф-повара ресторана «Вермутерия»

  • 800-900 г говяжьей грудинки
  • 700 г квашеной капусты
  • 2-3 луковицы
  • 1 корень сельдерея
  • 1 морковь
  • 1 репа (по желанию)
  • 1 ст. л. сливочного масла
  • 1 ст. л. ржаной муки
  • 30 г свежей зелени (укроп, петрушка)
  • 1 острый перчик
  • Соль

Шаг 1. Подготовим все продукты для щей. Вымоем мясо и зелень, почистим овощи. 

Шаг 2. Варить щи мы будем в духовке в чугунке или глиняном горшке (можно воспользоваться утятницей или другой чугунной кастрюлей). Закладываем мясо, корень сельдерея, морковь, репку и луковицу в горшок, добавляем пучок зелени, заливаем водой так, чтобы она слегка покрыла мясо с овощами.

Шаг 3. Оставшуюся луковицу измельчаем и обжариваем на сливочном масле, добавляем в горшок с кислой капустой.

Шаг 4. Ставим оба горшка в духовку. Включаем на 140-150 градусов, тушим часа 3-4. Периодически заглядывайте к капусте, чтобы в ней был сок и она не пригорела.

Шаг 5. По истечении времени достаем горшки из духовки.

Шаг 6. Овощи и зелень из бульона выбрасываем. Мясо достаем и нарезаем на кусочки. В бульон перекладываем капусту и мясо. 

Шаг 7. Заправляем-загущаем щи мукой, можно добавить острый перчик. 

Шаг 8. Закрываем горшок и отправляем щи в духовку еще минут на 40. Вот теперь попробуйте щи и, если надо, добавьте соли. 

Шаг 9. Затем щи выносим на сутки на холод. А потом разогреваем и подаем к столу. 

Похмельные щи

Сварить и заморозить. Как сделать правильные суточные щи
Фото: Кафе Charlie (г. Санкт-Петербург)

Автор рецепта — Юрий Манчук, шеф-повар кафе Charlie (г. Санкт-Петербург) 

  • 2 л воды
  • 500 г костей
  • 700 г квашеной капусты
  • 150 г репчатого лука
  • 100 г моркови
  • Растительное масло для жарки
  • 50 г томатной пасты
  • 50 г сахара
  • Лавровый лист
  • Соль и перец
  • Душистый перец

Для подачи:

  • 1 большая запеченная картофелина
  • Каперсы
  • Бекон
  • Зелень
  • Сметана

Шаг 1. Варим бульон из костей, снимая пену. Должно получиться 1,5 л бульона после процеживания.

Шаг 2. Капусту мелко шинкуем, кладем в кастрюлю и заливаем капустным рассолом. Можно добавить немного воды, чтобы покрыть капусту полностью. Припускаем до мягкости.

Шаг 3. Чистим лук и морковь. Нарезаем овощи мелким кубиком, пассеруем до золотистого цвета, потом добавляем томатную пасту и тушим несколько минут.

Шаг 4. Соединяем томатную пассеровку с тушеной капустой в кастрюле, добавляем лавровый лист, черный и душистый перец, сахар. Тушим минут 10, чтобы капуста стала однородного цвета и загустела.

Шаг 5. Соединяем 200 мл бульона и 130 г тушеной капусты для одной порции. Соль по вкусу. 

Шаг 6. Сервируем тарелку дольками запеченного картофеля, мелко нарубленными каперсами, чипсами из бекона и зеленью.

Шаг 7. Наливаем щи в тарелку, подаем отдельно сметану.

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Настоящие русские щи готовили зимой, они согревали, были наваристыми, вкусными, сытными. Они служили и завтраком, и обедом.
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Призывникам приготовиться: чиновники изменили расписание болезней
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

Свежие газеты

05.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
06.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Новости Здоровья)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика