Сказки «Доктора Брэгга». Американец и «главный зожник СССР» всем врал

Источник материала: Аргументы и факты

125 лет назад, 6 февраля 1895 года, родился знаменитый американский натуропат и пропагандист здорового образа жизни Поль Брэгг. Он на самом деле жил двойной жизнью и умер тоже дважды. Это был великий мистификатор.

Его книга «Чудо голодания» в середине 1970-х годов стала хитом советского самиздата. Интеллигенту нельзя было не прочитать её. Когда Галич писал, что «„Эрика“ берет четыре копии», де-факто это было больше про распечатывание под копирку «Чуда голодания» Брэгга, чем про «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына, ведь фантастические тиражи книги американского натуропата были несравненно больше. Печатная машинка «Эрика» работала не хуже станков на фабриках госпечати. Книгу тиражировали и с помощью фотосъемки. Потом появился ксерокс, печатающий слепые копии «Чуда голодания».

Феномен успеха

«Доктора Брэгга» обсуждали сторонники здорового и нездорового образа жизни на всех кухнях и во всех курилках. Спорили, хвалили, ругали, критиковали, поклонялись, многие делились своим опытом голодания. Это был настоящий кумир сначала эпохи застоя, а потом — перестройки. Первое легальное издание «Чуда голодания» вышло в издательстве «Молодая гвардия» только в 1989 г. И едва появились частные издатели, они сразу стали переиздавать эту книгу. Тогда в первые два года она вышла чуть ли не во всех республиках и областях СССР.

Как объяснить этот феномен успеха? За «железным занавесом» новая информация была на вес золота. Особенно если она из страны свободы: США. Огромная потребность была не столько в политической информации, сколько в бытовой, культурной и, конечно, в полезных и доступных знаниях о здоровом образе жизни, о питании. В 1973 г. в СССР разлетелась огромным тиражом в 200 000 экземпляров (он просто немыслим сегодня) знаменитая книжка психиатра Ю. С. Николаева «Голодание ради здоровья». Он практиковал этот метод в своей работе и в жизни, защитил по нему докторскую диссертацию и написал отличную научно-популярную книгу. Интеллигенция ею тоже зачитывалась, и во многом она подготовила пришествие «Доктора Брэгга». Но книга Николаева была все-таки сложноватой, а Брэгга — очень простой, он все объяснял буквально на пальцах (см. мнение эксперта), и это обеспечило ему триумфальный успех.

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Двум смертям не бывать?

Советские люди были очень чистыми и доверчивыми, и они приняли рекламные сказки про жизнь Брэгга как откровение. Как неофиты они твердили мантру о том, что их кумир дожил бы до 120 лет, если бы в возрасте 95 лет его на серфинге на Гавайях не накрыла волна и он не утонул. «Представляете! В 95 лет занимался серфингом!» — говорили они с придыханием. И это было главным нерушимым аргументом в пользу системы Брэгга: его личный опыт считался доказательством её действенности.

Этот миф держался до 2007 года, пока журналист Вейд Ферзьер не опубликовал свое расследование и кучу обнаруженных им документов, однозначно доказывающих, что Поль Брэгг не только вел двойную жизнь, но и умер два раза. Даже апологеты Брэгга не смогли опровергнуть эти находки и смирились с тем, что жизнь их кумира была не столь канонической, какой должна быть у основателя культа ЗОЖ.

Начнем с кончины. Он не утонул в 95 лет, а скончался в 81 год. То есть на 14 лет раньше. Это тоже почтенный возраст, но умер Брэгг от банальной возрастной болезни: от сердечного приступа (к слову, советский психиатр Николаев как раз умер на 94-м году жизни). Гораздо интереснее другое: Поль Брэгг стал всем говорить, что родился в 1881 году. То есть приписал себе 14 лет уже в 1920-е годы, когда ему не было ещё и тридцати. Он сделал это, чтобы стать наглядной рекламой своей собственной системы ЗОЖ: потенциальным клиентам он демонстрировал, как молодо выглядит благодаря ей. То есть в 31 год он говорил, что ему уже все 45. Это работало всю его жизнь. Но в официальных документах, когда он был вынужден их заполнять, Брэгг указывал дату рождения 6 февраля 1895 года.

«Во всех своих книгах Брэгг называл себя „специалистом по продлению жизни“. Подделывать свой возраст — один из способов продлить себе жизнь», — иронически пишет в своем расследовании Вейд Ферзьер.

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Легенды и мифы «Доктора Брэгга»

Он придумал себе другое место рождения, придумал ужасное детство, в котором родители убивали его здоровье, готовя 90% пищи на сковороде. Придумал, что в результате этого в 16 лет заболел туберкулезом. Придумал, что вылечился от него в швейцарской клинике доктора Роллье благодаря дистиллированной воде, хорошему питанию, свежим фруктам и овощам, солнечному свету, физическим упражнениям и голодовкам. Все это вошло в его систему ЗОЖ, благодаря которой он стал сверхчеловеком. Потом он придумал свою сестру, которой у него не было и которую он вылечил от долгой и тяжелой болезни с помощью своей системы. Придумал, что в 1908 и 1912 годах был членом олимпийской сборной США по борьбе. Придумал, что воевал в Первую мировую войну. Придумал дочь Патрицию, которая стала его ассистентом. У него не было дочерей, а Патриция была женой его сына. Похоже, именно она и придумала легенду о романтической смерти 95-летнего Брэгга под парусом во время виндсерфинга. Список придумок можно продолжать.

Брэгга у нас обычно называли доктором, специализирующимся в натуропатии. Советские люди не верили, что в США натуропаты — это всего лишь парамедики, которые учатся 1-2 месяца, штудируя вопросы и ответы, чтобы потом «гипнотизировать» своих клиентов. Наши интеллигенты не хотели верить, что все это придумал человек без высшего образования. Но вот что интересно: в своем нагромождении мифов и лжи сам Брэгг не посмел приписать себе врачебный диплом.

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Хотел как лучше…

Как же реагируют на эти разоблачения последователи Брэгга? Вот что они пишут дословно: книги Поля Брэгга имеют благородную цель — популяризацию здорового образа жизни. Пусть автор приводил в них недостоверные примеры, но писал он о полезных вещах, которые помогут улучшить ваше здоровье.

Как ни странно, за исключением нескольких благоглупостей вроде панацеи, сделанной из яблочного уксуса, и полезности дистиллированной воды большинство советов Поля Брэгга скорее полезны. Поэтому закончим этот рассказ словами Вейда Ферзьера: «Я вижу лишь малый потенциальный вред и большую пользу от образа жизни, которого придерживался Поль, но ложь его была огромна».

Мнение эксперта

Известный специалист по питанию, доктор медицинских наук Виктор Конышев:

— Брэгг объяснил людям их потребности в пище очень наглядным «правилом пяти пальцев». Он демонстрировал руку с соединенными вместе мизинцем, безымянным и средним пальцами: они символизировали три доли овощей и фруктов в рационе. Отведенный от них указательный палец символизировал одну долю источников белка (соевые бобы, орехи, сыр, молоко, постное мясо, яйца, пивные дрожжи), а одинокий большой палец — это одна доля природных жиров и сахаров (мед, сушеные фрукты и другие природные сладости). Брэгг рекомендовал нечастое использование мяса, причем обязательно нежирного (3-4 раза в неделю), и отказ от соли, её заменяли квашеные продукты и пряности. Соль он считал причиной почти всех болезней. Также Брэгг выступал за полный отказ от химических добавок к пище, в том числе от консервантов, и критически относился к пищевым технологиям, которые обедняют продукты в плане полезных веществ. Он советовал потреблять только нерафинированные продукты и говорил, что овощи надо есть свежими. Ещё он рекомендовал принимать пищу лишь при возникновении чувства острого голода, но не аппетита. Брэгг увлекался голоданиями, но подчеркивал важность их проведения под наблюдением опытного в этом отношении человека.