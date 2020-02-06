«Мама, мама, я хочу серёжки!». Мифы о пирсинге

Источник материала: Аргументы и факты

«Мама, мама, я хочу серёжки!» - слышите вы и не раздумывая ведёте ребёнка в ближайший салон красоты. А по пути рассказываете о волшебном пистолете тёти Люды, который ловко щёлкнет в ушко украшение из медицинской стали…



Алевтине КОРЧИК. Фото: АиФ

Несколько дней прокол в ушах удерживает позицию главного события в доме, а потом «хайп» спадает, правила по уходу забываются… Знакомо? А добросовестные пирсеры негодуют. Чтобы развенчать популярные мифы о проколах в теле, «АиФ» задал несколько вопросов Алевтине КОРЧИК, младшему мастеру одной из студий пирсинга.

- В какие заведения лучше идти за проколами?

- Пирсинг нужно делать в стерильных условиях, в идеале - в отдельном помещении. В салонах и парикмахерских специальные условия создать затруднительно, но бывают случаи, когда мастера арендуют кушетку и кабинет для работы. Важно, чтобы пирсинг делал специально обученный человек, знающий основы асептики и антисептики, а также стерилизации как рабочего места, так и инструментов. Любой прокол - маленькая операция, которая требует правильной обстановки.

- Можно ли делать прокол пистолетом?

- Пистолет - большое зло по многим причинам. Во-первых, он не подлежит полной стерилизации. Его можно протереть антисептиком или замочить целиком, но патогены таких вирусов, как гепатит, это не убьёт.

Во-вторых, пистолет продавливает ткани и создает рваную рану. Попробуйте сделать отверстие в каком-либо материале тупой палкой – оно получится вывернутым и разорванным. То же самое происходит с мягкими тканями мочки, когда их прокалывает пистолет.

В-третьих, пистолеты изначально предназначены для клеймления скота. Ассоциация профессиональных пирсеров в США и Европе давно запретила их использование в салонах. И только у нас этот пережиток активно используется недобросовестными мастерами. Некоторые «умельцы» прокалывают пистолетом хрящик в ухе, нос, пупок…

- Чем в таком случае делаются проколы?

- Лучше использовать специальную иглу для пирсинга. Она остро заточена лазером и сделана так, чтобы аккуратно прорезать кожу и убирать её там, где будет украшение. Болевые ощущения от прокола иглой меньше, чем от пистолета. Самое главное - иглы в этом случае одноразовые и подлежат предварительной стерилизации.

- Какие сережки лучше носить в первые месяцы прокола?

- Ещё одна «утка» из мира пирсинга - украшения из якобы медицинского сплава или хирургической стали. На деле это торговое название нержавеющей стали, из которой производят столовые приборы. Материал не подходит для ношения в свежем проколе.

Другое дело - украшение из титана маркировки ASTM F-136. Этот материал используется в медицине для протезов, он биосовместим и гипоаллергенен. А хорошая альтернатива серьгам-гвоздикам в мочках - лабреты.

- С какого возраста ребенку можно делать проколы в ушах?

- Я считаю, раньше 13 лет любой пирсинг делать не стоит. До 15-16 лет дети находятся в фазе активного роста. Увеличиваются все части тела, в том числе и уши. Прокол, сделанный в детстве, по мере роста может сместиться от первоначальной точки. Также любой прокол - это вмешательство в работу организма и дополнительная нагрузка на иммунитет. Далеко не все взрослые придерживаются рекомендаций по уходу за проколами, а что уж говорить о детях.

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- Чем нужно обрабатывать прокол?

- Для обработки свежего прокола достаточно промывать его антибактериальным или детским мылом и не трогать лишний раз. Это миф, будто нужно прокручивать украшение, чтобы оно не вросло. Избегайте травм и чрезмерных физических нагрузок в первый месяц.

- В какое время года лучше делать пирсинг?

- По поводу времен года противопоказаний нет. Но летом ходить со свежим проколом рискованно: наступает сезон отпусков, и все купаются в море, где полно микробов. Зимой есть другой дискомфорт – повышается нагрузка на иммунитет, да и сережку можно зацепить шапкой. А ещё нельзя употреблять алкоголь накануне и первые 7-10 дней после прокола. Многие перед Новым Годом об этом забывают...