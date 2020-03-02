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В Брестской области временно ограничили плановые госпитализации, но это не скажется на качестве и объёмах экстренной помощи

02.03.2020 — Новости Здоровья | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Брестской области временно ограничили плановые госпитализации, но это не скажется на качестве и объёмах экстренной помощи
Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в главном управлении по здравоохранению Брестского облисполкома, с учетом эпидемиологической ситуации по заболеваемости острыми респираторными заболеваниями в области принят ряд организационных мер в целях недопущения распространения инфекций на территории региона.

– Одним из моментов является временное ограничение плановой госпитализации в стационар, но данная мера не касается экстренной помощи, которая осуществляется незамедлительно и в полном объеме, – подчеркнули в управлении.

Ограничения на плановую госпитализацию не касаются пациентов онкологического профиля и  пациентов, нуждающихся в высокотехнологичных оперативных вмешательствах.

 
 
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> Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в главном управлении по здравоохранению Брестского облисполкома, с учетом эпидемиологической ситуации по заболеваемости...
 
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