В Брестской области временно ограничили плановые госпитализации, но это не скажется на качестве и объёмах экстренной помощи

Источник материала: Полесская правда



Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в главном управлении по здравоохранению Брестского облисполкома, с учетом эпидемиологической ситуации по заболеваемости острыми респираторными заболеваниями в области принят ряд организационных мер в целях недопущения распространения инфекций на территории региона.

– Одним из моментов является временное ограничение плановой госпитализации в стационар, но данная мера не касается экстренной помощи, которая осуществляется незамедлительно и в полном объеме, – подчеркнули в управлении.

Ограничения на плановую госпитализацию не касаются пациентов онкологического профиля и пациентов, нуждающихся в высокотехнологичных оперативных вмешательствах.