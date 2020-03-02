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В Брестской области временно ограничили плановые госпитализации, но это не скажется на качестве и объёмах экстренной помощи
02.03.2020 — Новости Здоровья | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Ограничения на плановую госпитализацию не касаются пациентов онкологического профиля и пациентов, нуждающихся в высокотехнологичных оперативных вмешательствах.
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В Брестской области временно ограничили плановые госпитализации, но это не скажется на качестве и объёмах экстренной помощи
> Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в главном управлении по здравоохранению Брестского облисполкома, с учетом эпидемиологической ситуации по заболеваемости...
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