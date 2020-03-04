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Шесть случаев коронавируса подтверждено в Беларуси

04.03.2020 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Шесть случаев коронавируса подтверждено в Беларуси

Шесть случаев коронавируса подтверждено в Беларуси, сообщил журналистам министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

«Все шесть человек чувствуют себя удовлетворительно. По состоянию на сегодняшнее утро температуры нет ни у кого, проводится динамическое наблюдение», — сказал министр.

Все случаи выявлены в результате активных мероприятий. Первые два из них подтверждены в результате обследования лиц, вернувшихся из эпидемиологически неблагоприятных районов. Кроме того, была проведена изоляция не только пациентов с подтвержденным носительством вируса, но и контактов первого уровня, с которыми они наиболее тесно общались. «Лабораторно подтвержденные случаи относятся к контактам первого уровня, которые сейчас изолированы. По-прежнему речь идет о двух городах — Минск и Витебск», — отметил Владимир Караник.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Шесть случаев коронавируса подтверждено в Беларуси, сообщил журналистам министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА. «Все шесть...
 
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