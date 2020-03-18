Сообщение, якобы над Гродно вертолеты будут распылять лекарство для дезинфекции, является фейком

Источник материала: Вороновская газета

Гродно вертолеты будут распылять лекарство для дезинфекции, является фейком" width="600" height="400">



В белорусских интернет-ресурсах и СМИ начали муссировать тему о распылении дезинфекции над Гродно. В частности, идёт перепост следующего текста:

«Сегодня в 23:00 и до 5:00 утра, вертолёты будут распылять лекарство для дезинфекции , окна и балконы должны быть закрыты и на улице после 23:00 находится нельзя».

Далее идёт просьба о максимальном распространении данной информации.

Это не более, чем фейк, сообщает Telegram-канал Гродно Media Group . Подобную информацию также днём ранее распространяли в российских регионах, а также на территории Украины и Узбекистана.

Данную информацию также опроверг Минздрав Беларуси:

«Сегодня в 23.00 и до 5.00 утра вертолеты будут распылять лекарство для дезинфекции, окна и балконы должны быть закрыты и на улице после 23.00 находиться нельзя. Сообщили из военной части» — такими сообщениями сегодня запестрили так называемые «родительские» и прочие чаты. Такие же сообщения стали рассылать и в личку. Причем на вопрос: «Откуда инфа?» ответы стандартные: «От знакомой, она в больнице работает», «От бывшего парня соседки — он в армии служит», «От соседа по гаражу — у него знакомые в МЧС» и так далее.

Конечно, это фейк. Уже понятно хотя бы по словосочетанию «лекарство для дезинфекции». Во-вторых, беглый поиск в гугле показывает, что в разное время такие «вертолеты летали» над Тюменью, Алуштой, Калугой, Воронежем, Екатеринбургом и другими городами. В Кишиневе эти слухи даже пришлось опровергать лично ассистенту президента Молдовы Эрнесту Варданяну.

Слух о «минском вертолете» опровергли в Министерстве здравоохранения:

— Никакие лекарства мы распылять не собираемся, это фейк, — прокомментировали в Минздраве.

Вывод: можно спокойно открывать форточки перед сном, ведь проветривать комнату в период сезонного подъёма вирусных инфекций советуют и врачи, и элементарный здравый смысл. Вертолёты-распылители летают только в воспалённом воображении авторов подобных фейков.

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