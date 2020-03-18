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Психолог о вирусах и не только: «Сильный духом преодолеет всё!»

18.03.2020 18:26 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Психолог о вирусах и не только: «Сильный духом преодолеет всё!»
Фото из открытых источников

Мы помним, что «все  болезни от нервов». Но что делать, если стресс, страхи и проблемы окружили со всех сторон? Как договориться с собственными нервами? О влиянии личности на организм говорим с   кандидатом  психологических наук, доцентом , членом  правления Белорусского Республиканского общества психологов Надеждой Цыркун.

ВОЛЯ К ЖИЗНИ

- Стресс влияет на иммунитет?

Психолог о вирусах и не только: «Сильный духом преодолеет всё!»
Надежда Цыркун. Фото: Из личного архива

- Люди делятся на две группы – у одних в стрессе иммунитет повысится, у других понизится. И человек может выбрать, к какому типу личности ему относиться. Вот это будет влияние личности на организм . Например, организм  слабый, а дух сильный.  Человек с сильным духом преодолевает все. 

- Даже если он в зоне риска по возрасту, имеет хронические заболевания?

- Да.  Он будет жить вопреки, потому, что у него будет воля к жизни. А есть люди изнеженные, у которых все, в общем, прекрасно, но они будут болеть часто и тяжело.  И это тоже устройство личности, таким образом эти люди решают  какие-то жизненные задачи. Например, человек   старается привлечь к себе внимание близких, постоянно входя в образ жертвы. Он болеет не потому, что у него слабая иммунная система. Но эта система действительно будет слабеть. И это влияние личности, это отношение к стрессу приведет к тому, что одни люди в  действительно трудной ситуации устремятся к жизни, а другие – к смерти. Еще Фрейд описал эти два стремления. И мы можем выбирать.

- Что нужно для этого переключения? Одного желания разве  достаточно?

- Вот именно! Я стремлюсь к жизни и для этого я делаю.  Вот я лежу, мне плохо, и я для себя решаю, хочу ли  выздороветь. Я буду хотя бы моргать, хотя бы шевелить мизинцами, ползти. Это то самостоятельное усилие, которое я сделаю вопреки всему. И не обязательно ради кого-то, это как раз легче – жить, например, ради детей. А надо сделать выбор для себя и ради себя.

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ХОЧУ ЖИТЬ - ЖИВУ

- Был случай во время Великой отечественной. Вся деревня вместе с маленькими детьми несколько дней провела в болоте, пока немцы стояли на берегу. И маленькие дети не плакали, вместе со взрослыми заныривали  в болото,  дышали там через соломинку. Они решили для себя, что будут жить. Какой  здесь иммунитет? Просто хочу жить – живу несмотря ни на что.

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- Но есть же физические пределы  организма?

- Бывает, что организм истощен настолько, что врачи ничего не могут сделать, этот правда. Но еще Гиппократ писал: «Есть болезнь, больной и врач. Если больной объединяется с болезнью, то врач бессилен. А если с врачом, вот тогда что-то можно сделать»

- А если врач занят? Больных много, врачей на всех  не хватает?

- Каждый должен понимать, что отвечает за себя и свою жизнь сам.  Мы можем и должны помогать друг другу, но в первую очередь жизнь и здоровье должны быть нужны самому человеку.

- Как относиться к информационным волнам со всех сторон? Читать эти противоречивые  сводки – один сплошной стресс.

- Надо принимать информацию к сведению. Если бы ее не было бы, народ кричал бы, что от него скрывают.  Сейчас  полно таблиц, цифр, данных и каждый человек может сам решить, что ему выбрать.  Но есть важный момент – за некоторые болезни человек несет ответственность сам. Не предохранялся, например и получил определенную инфекцию. То есть,  болезнь – следствие ошибки. А чем интересен вирус?  Тут «на кого Бог пошлет».  И то, что ты не можешь проявить свою свободную волю,   личность угнетает.  Личности хочется распоряжаться своей жизнью, но природа сейчас показывает, что  человек слаб и всем управлять не может. Вот  как только про природные законы начинаем забывать, тут что-нибудь и случается.

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ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС

- Так какой же свободный выбор сейчас есть у человека, который  хочет управлять своей жизнью и выбирает её?

- У него есть свободный выбор носить или не носить маску, мыть или не мыть руки.  А я еще предложу мыслить шире. Думайте, как вы потом утилизируете эту маску? Оставите в урне, в открытом доступе?

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- Сначала эти маски надо добыть.

- Значит, чаще гуляйте и дышите чистым воздухом без маски  подальше от других людей. Ищите положительные моменты в любой тяжелой ситуации. Рынки падают? Думайте, что можно  сделать в освободившихся нишах.  Живите, дышите, решайте проблемы здесь и сейчас, не переживайте о завтрашнем дне, а ищите ресурсы сегодня.  Знаете, что укрепляет иммунитет? Хорошая комедия, любовь и пять минут смеха в час.

- А вы уже успели сделать  продуктовый запас?

- Нет, я  несколько  дней  не выходила на улицу.

- Самоизолировались?

- Писала статью. Сегодня уже была на лекциях и на обратном пути зашла в магазин, купила молоко, творог. Запасов крупы у меня нет. Думаю, это не надо. Но прекрасно понимаю, что наши люди живут запасами, закатками и закрутками.  Это от предков, это привычка народа, прошедшего войны.   Вообще, наши люди очень живучие и все у нас будет хорошо.

 
 
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«Хорошая комедия, любовь и пять минут смеха в час» -- укрепляем иммунитет вместе с психологом Надеждой Цыркун.
 
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