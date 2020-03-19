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Лукашенко поручил наладить в стране производство респираторов
19.03.2020 16:44 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня
Глава государства отметил, что в стране хватает защитных костюмов, масок и средств дезинфекции. Однако не налажено производство респираторов.
Владимир Караник
Министр здравоохранения Владимир Караник специально принес на совещание это средство защиты и показал его Президенту. Глава государства в свою очередь потребовал передать этот образец в
"Хвастаемся везде - IT-страна, а эти несчастные "намордники" не можем произвести. Чтобы за неделю правительство приняло решение, где будет производить. Не проблема станок приобрести, - заявил Президент. - Не гоже, что в Беларуси их нет. Они нам пригодятся всегда".
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Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на совещании об эпидемиологической ситуации в стране поручил наладить производство респираторов, передает...
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