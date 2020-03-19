ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко поручил наладить в стране производство респираторов

19.03.2020 16:44 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на совещании об эпидемиологической ситуации в стране поручил наладить производство респираторов, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко поручил наладить в стране производство респираторов

Глава государства отметил, что в стране хватает защитных костюмов, масок и средств дезинфекции. Однако не налажено производство респираторов.

Лукашенко поручил наладить в стране производство респираторов

Владимир Караник

Министр здравоохранения Владимир Караник специально принес на совещание это средство защиты и показал его Президенту. Глава государства в свою очередь потребовал передать этот образец в правительство и поручил за неделю наладить в Беларуси производство респираторов.

"Хвастаемся везде - IT-страна, а эти несчастные "намордники" не можем произвести. Чтобы за неделю правительство приняло решение, где будет производить. Не проблема станок приобрести, - заявил Президент. - Не гоже, что в Беларуси их нет. Они нам пригодятся всегда".

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на совещании об эпидемиологической ситуации в стране поручил наладить производство респираторов, передает...
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Теперь медвыписку или справку в детской поликлинике Пинска можно заказать через Viber
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Здоровья

Свежие газеты

18.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
19.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Здоровья)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика