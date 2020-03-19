Лукашенко поручил наладить в стране производство респираторов

Источник материала: Виртуальный Брест

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на совещании об эпидемиологической ситуации в стране поручил наладить производство респираторов, передает корреспондент БЕЛТА.





Глава государства отметил, что в стране хватает защитных костюмов, масок и средств дезинфекции. Однако не налажено производство респираторов.





Владимир Караник

Министр здравоохранения Владимир Караник специально принес на совещание это средство защиты и показал его Президенту. Глава государства в свою очередь потребовал передать этот образец в правительство и поручил за неделю наладить в Беларуси производство респираторов.

"Хвастаемся везде - IT-страна, а эти несчастные "намордники" не можем произвести. Чтобы за неделю правительство приняло решение, где будет производить. Не проблема станок приобрести, - заявил Президент. - Не гоже, что в Беларуси их нет. Они нам пригодятся всегда".