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Минздрав прорабатывает вопрос доставки лекарств из аптек на дом
19.03.2020 — Новости Здоровья | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Пока речь идет об аптеках, имеющих стационарную сеть, в частности, дистрибьюторе «Фармация». Возможно, к этой системе смогут присоединиться и другие крупные сети.
Ранее появилась информация, что аптечные сети ADEL и «Добрыя лекi» запустили возможность онлайн-заказа лекарств с доставкой в ближайшую к покупателю аптеку. Онлайн-бронирование заработало почти во всех городах страны.
По информации
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> Министерство здравоохранения прорабатывает вопрос доставки лекарств из аптек на дом. Об этом сообщил сегодня журналистам глава ведомства Владимир Караник. ...
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