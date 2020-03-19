Минздрав опубликовал новую памятку для пациентов поликлиник

Источник материала: Вороновская газета





1. Если человек заболел:

Если Вы заболели с появлением симптомов (повышение температуры, кашель, затрудненное дыхание, заложенность носа т.д.) ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА и позвоните в регистратуру, стол справок или колл-центр учреждения здравоохранения по месту жительства (месту пребывания).

В разговоре с работником учреждения сообщите:

а) Расскажите что Вас беспокоит,

б) Оставьте контакты (ФИО, адрес, телефон),

в) С Вами свяжется медицинский работник — следуйте его указаниям.

В амбулаторно-поликлинических учреждениях организованы отдельные входы и кабинеты для приема пациентов с температурой и симптомами острой респираторной инфекции.





2. О прохождении исследований:

Прохождение диспансеризации, реабилитации, лабораторные и инструментальные исследования в плановом порядке, в том числе флюорографию органов грудной клетки, ЭКГ, холтеровское мониторирование, введение инъекционных лекарственных средств через процедурный кабинет временно отложите.

3. Рецепты на лекарства для пациентов с хроническими заболеваниями:

Если Вы нуждаетесь в выписке рецептов на лекарственные средства для постоянного приема, ранее назначенные врачом, позвоните в регистратуру, стол справок или колл-центр учреждения здравоохранения по месту жительства, оставьте контакты (ФИО, адрес, телефон), с Вами свяжется медицинский работник, который организует выписку и доставку рецептов на дом.

Если Вы старше 60 лет и нуждаетесь в осмотре медицинского работника в связи с ухудшением самочувствия, позвоните в регистратуру, стол справок или колл-центр учреждения здравоохранения по месту жительства, сообщите об этом, оставьте контакты (ФИО, адрес, телефон), в течение рабочего дня с Вами свяжется медицинский работник и согласует время для визита на дом.

Избегая планового посещения учреждений здравоохранения, Вы позволите этим учреждениям работать более эффективно и поможете защитить Вас и других от возможного заражения и распространения COVID-19 инфекции.





4. Оформление выписок из медицинских документов:

С целью реализации пункта 9 приложения 4 к приказу Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.03.2020 № 296 «О мерах по организации оказания медицинской помощи пациентам с признаками респираторной инфекции и принятию дополнительных противоэпидемических мер в организациях здравоохранения» рекомендуем организовать оформление выписок из медицинских документов по он-лайн заявкам на интернет-сайтах учреждений с последующей выдачей их пациентам при предъявлении документа, удостоверяющего личность, в отдельно отведенном месте.

Пресс-служба Министерства здравоохранения