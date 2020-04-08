Источник материала: Виртуальный Брест

Миссия ВОЗ прибыла в Беларусь вечером 7 апреля. В состав делегации вошли три эксперта.





Официальная работа миссии начнётся завтра и продолжится до субботы – 11 апреля. Напомним, что делегация прибыла в Беларусь по приглашению главы белорусского государства .





Экспертам будет предоставлена возможность на месте оценить реальную ситуацию, адекватность принимаемых мер, проанализировать подходы к оказанию медицинской помощи. Планируется, что специалисты посетят учреждения здравоохранения Минска, а также Минской и Витебской областей.