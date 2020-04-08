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Миссия ВОЗ прибыла в Беларусь вечером 7 апреля
08.04.2020 06:12 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Миссия ВОЗ прибыла в Беларусь вечером 7 апреля. В состав делегации вошли три эксперта.
Официальная работа миссии начнётся завтра и продолжится до субботы – 11 апреля. Напомним, что делегация прибыла в Беларусь
Экспертам будет предоставлена возможность на месте оценить реальную ситуацию, адекватность принимаемых мер, проанализировать подходы к оказанию медицинской помощи. Планируется, что специалисты посетят учреждения здравоохранения Минска, а также Минской и Витебской областей.
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Миссия ВОЗ прибыла в Беларусь вечером 7 апреля. В состав делегации вошли три эксперта. Официальная работа миссии начнётся завтра и продолжится до субботы – 11...
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