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Миссия ВОЗ прибыла в Беларусь вечером 7 апреля

08.04.2020 06:12 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Миссия ВОЗ прибыла в Беларусь вечером 7 апреля. В состав делегации вошли три эксперта.

Миссия ВОЗ прибыла в Беларусь вечером 7 апреля

Официальная работа миссии начнётся завтра и продолжится до субботы – 11 апреля. Напомним, что делегация прибыла в Беларусь по приглашению главы белорусского государства.

Миссия ВОЗ прибыла в Беларусь вечером 7 апреля

Экспертам будет предоставлена возможность на месте оценить реальную ситуацию, адекватность принимаемых мер, проанализировать подходы к оказанию медицинской помощи. Планируется, что специалисты посетят учреждения здравоохранения Минска, а также Минской и Витебской областей.

 
Теги: Минск
 
 
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  Миссия ВОЗ прибыла в Беларусь вечером 7 апреля. В состав делегации вошли три эксперта. Официальная работа миссии начнётся завтра и продолжится до субботы – 11...
 
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