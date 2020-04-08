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В Англии уже не забирают в больницу пациентов с подозрениями на COVID-19

08.04.2020 — Новости Здоровья | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В Англии уже не забирают в больницу пациентов с подозрениями на COVID-19

В Англии уже не забирают в больницу пациентов с подозрениями на COVID-19

Фото носит иллюстративный характер

Скорая помощь Великобритании госпитализирует лишь тех, кто находится в критическом состоянии. Остальным сбивают температуру и оставляют дома.

Великобритания уже несколько недель на карантине. В стране работают лишь продуктовые магазины и социально значимые объекты. Людям, которые из-за эпидемии лишились работы, правительство выплачивает 80% от зарплаты.

— Но не всем. Тем, у кого она высокая, дают лишь 50%, — рассказывает корреспонденту МЛЫН.BY житель города Ньюкасл Дмитрий Александров.

Дмитрий — белорус, но много лет вместе с семьей живет в Англии. Работает в компании, которая занимается производством диагностических наборов для системы здравоохранения.

— Нашу компанию на время пандемии не закрыли, но мы работаем из дома, — продолжает Дмитрий. — Только при необходимости ездим в офис. В масках и перчатках почти никто не ходит. Люди просто держат дистанцию. На работе все двери открыты, чтобы лишний раз не браться за ручки. Все чаще моют руки.

В магазин Дмитрий ходит раз в четыре дня. На входе в торговые центры дежурит охрана, которая следит за очередью. В первые дни карантина полки в магазинах были пустыми — забирали туалетную бумагу и продукты, которые долго хранятся. Сейчас ситуация с ассортиментом товаров стабилизировалась, правда, муки на прилавках по-прежнему нет.

— Детям первые дни нравилось онлайн-обучение, но сейчас немного устали и уже хотят в школу, — продолжает Дмитрий. — Когда это произойдет — пока неизвестно. О сроках окончания карантина в Англии еще не говорят.

Официально заболевших в стране по состоянию на 12:00 6 апреля 42 737 человек. Они в больницах.

— Но больных гораздо больше, — говорит Дмитрий. — Многие просто дома. К тем, кого лихорадит, приезжает скорая, сбивает температуру и выписывает таблетки для самостоятельного лечения. В больницу забирают лишь тяжелобольных.

Поэтому статистика по выздоровевшим в Великобритании низкая — 229 человек. Умерших — 4 943.

— Паники и недовольства нет, все понимают серьезность ситуации. Власти говорят, что если будет 20 тысяч умерших за время эпидемии, то это нормально. Обычно в сезон гриппа умирает столько, — констатирует собеседник.

Карантинные меры в Великобритании пока не жесткие. Люди могут гулять на улице, дома никто не заперт, но если англичане начнут устраивать пикники, ходить на рыбалку, то власти не исключают ужесточения карантинных мер.

Димитрий Артюх.

Источник: mlyn.by


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В Англии уже не забирают в больницу пациентов с подозрениями на COVID-19 Фото носит иллюстративный характер Скорая помощь Великобритании госпитализирует
 
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