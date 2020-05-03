Способы преодоления стресса. Рекомендации психолога

Источник материала: Полесская правда



В беседе с корреспондентом pinsknews.by психолог отделения паллиативной помощи УЗ «ПЦБ» филиал «Больница «Молотковичи» Алла Королёва рассказала, как преодолеть сресс.

Лучшее лекарство от стрессов – труд, как физический, так и умственный.

К счастью, нас не лишили работы. Но объясните своим пожилым родителям, что им очень рискованно ездить общественным транспортом на дачу и в данный период от поездок следует воздержаться, предложите им заняться уборкой.

Двигательная активность снимет напряжение и тревожность.

Любую тревогу нужно перевести в моторный компонент: прогулка, пробежка, езда на велосипеде, можно дома подвигаться под музыку, сделать зарядку, уборку. Тревога – древнейшее ощущение, которое возникает при определенной опасности. Человек, чтобы выжить, убегал от опасности. Вот и нам надо перевести тревожные ощущения в мышечные движения.

Хобби – заставляют забыть о невзгодах и получить удовольствия.

Хорошо выбрать занятие, объединяющее всю семью, например, посмотреть фильм, который всем нравится; приготовить блюдо, которое всем нравится; а можно уединиться и почитать книгу. Что касается использования детьми гаджетов, то вы должны их ограничивать во времени.

Соблюдение нормального режима дня.

Здоровый 7-8 часовой сон, рациональное и качественное питание, следить за соблюдением режима детьми.

Обретение смысла жизни.

Переоценка собственных ценностей, волонтерское движение, забота о семье и детях, помощь окружающим очень помогает справиться с собственными переживаниями – в настоящее время актуально помочь пожилым родственникам и соседям, инвалидам, одиноким – сходить в магазин и аптеку, можно помочь заказать доставку из магазина, поговорить.

Учиться находить во всех жизненных ситуациях позитив.

Конечно, при условии, что он реалистичен, ведь излишняя наивность может обернуться катастрофой.

Исключить из своей жизни вредные привычки.

Обращать внимание на восстанавливающее наслаждение и удовольствие как на телесном, так и психологическом уровне.

Контролировать поток информации, поступающей к вам.

Оградите себя от потока негативной информации, бомбардирующей нас из СМИ,и от людей тоже. Заведите привычку выключать или переключать телевизор или компьютер тогда, когда оттуда идет негатив.

И последнее: находите в каждом дне маленькие радости и замечать хорошее в самых обычных вещах!