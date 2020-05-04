Председатель Дубровенского райисполкома передал медикам партию средств индивидуальной защиты

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Начало мая традиционно связано с праздником труда и подготовкой ко Дню Победы. Это великие и всеобщие праздники. Ведь каждый человек, независимо от возраста и профессии, ежедневно трудится и вкладывает свои силы, знания и энергию в развитие своего дела, своего дома, малой родины и страны в целом. Не бывает больших или малых трудовых достижений. От всех нас, от того, как мы работаем, как поддерживаем друг друга, зависит то, как мы живем и чего можем достичь. Именно наша сплоченность и солидарность, направленная на добрые дела, всегда помогала и помогает нам решать любые вопросы и проблемы.

Вот и в это непростое время в сложной эпидемиологической ситуации люди разных профессий, представители общественных объединений, волонтеры объединились вместе, чтобы преодолеть пандемию.

Настоящую солидарность и взаимовыручку проявляют в это время дубровенцы, морально и материально поддерживают медицинских работников. В районе продолжается пошив средств индивидуальной защиты. Активно работают в этом направлении трудовые коллективы средней школы №1, Центра детей и молодежи, лицея сельхозпроизводства, Дома ремесел и средней школы №2 г.Дубровно. За апрель месяц было пошито 615 защитных медицинских комбинезонов, 145 халатов, изготовлено 865 пар бахил, около 1500 масок.

В канун первомайских праздников очередную партию средств индивидуальной защиты дубровенским медикам передал председатель Дубровенского райисполкома Анатолий Лукашов. Он поблагодарил врачей, медсестер и санитарок за самоотверженный труд и пожелал им здоровья,терпения, выдержки и самообладания.







Реальную финансовую помощь тем, кто находится сейчас на передовой в борьбе с вирусной инфекцией, оказывают предприятия и организации разных форм собственности. Так, денежные средства на счет Дубровенской ЦРБ перечислила Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко», ОАО «Дубровеский льнозавод», райагросервис, ООО «Джотто». Из заработанных на субботнике средств Дубровенской ЦРБ было перечислено 2334 рубля. Кроме того, медикам, круглосуточно находящимся на посту, льнозавод организовал горячее питание.

Помогают медикам волонтеры и представители общественных объединений. В частности, за счет средств РО РОО «Белая Русь» была приобретена одноразовая посуда, районной организацией Белорусского Общества Красного Креста закуплены перчатки, халаты и питьевая вода.

Действенную помощь медицинским работникам оказывают профсоюзы. По решению президиума ФПБ был создан фонд по страхованию медиков и других работников. Все отраслевые профсоюзы перечисляют деньги. Как сообщил Михаил Орда, председатель ФПБ, по состоянию на 3 мая в Беларуси было собрано 800 тысяч белорусских рублей.

Профсоюзы также оказывают материальную помощь тем людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Сформированы кассы взаимопомощи, из которых оказывается материальная поддержка тем, у кого трудное материальное положение. Особое внимание профсоюзы обращают на предприятия, где сегодня по объективным причинам сложная экономическая ситуация.

«В первичные профсоюзные организации на таких предприятиях при необходимости поступают деньги из областных и республиканских профсоюзов, таким образом удается поддержать тех, кому надо помочь», — пояснил М.Орда.

Профсоюз не только оказывает точечную помощь, но и помогает решать системные вопросы в стране. Например, в обновленном Трудовом кодексе появились несколько предложений. Во-первых, в стране законодательно закреплены условия и особенности дистанционной работы. Во-вторых, теперь человек при простоях на предприятии может не увольняться и параллельно подрабатывать в это время в другом месте. Раньше надо было уволиться, а потом снова перетрудоустроиться.

Мы все говорим спасибо медицинским работникам за их самоотверженный труд и желаем сил, терпения, оптимизма и веры в лучшее.

Светлана ШУРПАКОВА.

На снимке: Анатолий Лукашов передает средства индивидуальной защиты для медиков главной медсестре Дубровенской ЦРБ Татьяне Поликарповой.