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Роскосмос создаст универсальный «лифт» на Луну

16.12.2019 17:56 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Роскосмос планирует создать универсальный посадочный модуль на Луну, который станет своеобразным лифтом. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время пресс-конференции на космодроме Восточный. Об этом сообщает ТАСС.

Роскосмос создаст универсальный «лифт» на Луну
Дмитрий Рогозин. Фото: Reuters

«Мы создадим универсальный лифт, который с окололунной станции сможет посадить нагрузку по заказу партнеров», — сказал Рогозин.

По словам главы Роскосмоса, этот проект может быть коммерциализирован «для оправдания колоссальных средств, которые потребуются для его реализации».

Как отметил Рогозин, сейчас много стран, которые рвутся в космос, хотели бы создать аппарат, но не знают, как его доставить. Это, убежден глава госкорпорации, мог бы сделать универсальный посадочный модуль.

Ранее он сообщил, что Научно-энергетический и Узловой модули, которые созданы для МКС, могут использоваться в качестве прообраза окололунной станции, поскольку их срок службы может превысить срок эксплуатации Международной космической станции.

 
 
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Роскосмос планирует создать универсальный посадочный модуль на Луну, который станет своеобразным лифтом. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин...
 
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