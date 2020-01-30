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Японский миллиардер больше не ищет девушку для полета на Луну. Он полетит туда один

30.01.2020 14:14 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава объявил об отмене реалити-шоу, в ходе которого он собирался выбрать спутницу для полета на Луну на корабле компании SpaceX. Об этом пишет Meduza.

Японский миллиардер больше не ищет девушку для полета на Луну. Он полетит туда один
Фото: @yousuck2020 / Twitter

Свое решение 44-летний Маэдзава объяснил «личными причинами», не уточнив, что именно имеет в виду, но подчеркнув, что это его личное решение. «Несмотря на мою искреннюю и честную решимость в отношении шоу, какая-то часть меня все еще испытывала смешанные чувства по поводу моего участия», — написал он в твиттере.

Миллиардер принес извинения телекомпании AbemaTV, которая должна была транслировать шоу, а также женщинам, записавшимся на отбор. По его словам, всего на шоу были поданы 27722 заявки. 

О том, что Маэдзава будет первым космическим туристом компании SpaceX, стало известно осенью 2018 года. В соответствии с планом, в 2023 году он совершит полет на корабле Starship вокруг Луны. Минимальное расстояние, на которое корабль приблизится к спутнику Земли, составит 200 километров. Сколько Маэдзава заплатил за поездку, не сообщается, но глава SpaceX Илон Маск отмечал, что это «очень много денег».

Первоначально Маэдзава планировал отправиться в полет с актрисой Аямэ Горики, с которой встречался в то время, и вскоре после расставания с ней объявил о реалити-шоу.

Состояние Маэдзавы оценивается в два миллиарда долларов. Он заработал его с помощью онлайн-магазина Zozotown, который он основал в 1998 году. Сейчас это крупнейшая онлайн-площадка по продаже одежды в Японии.

 
 
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Японский миллиардер Юсаку Маэдзава объявил об отмене реалити-шоу, в ходе которого он собирался выбрать спутницу для полета на Луну на корабле компании SpaceX. Об...
 
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