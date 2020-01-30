Японский миллиардер больше не ищет девушку для полета на Луну. Он полетит туда один

Источник материала: IT.Tut.by

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава объявил об отмене реалити-шоу, в ходе которого он собирался выбрать спутницу для полета на Луну на корабле компании SpaceX. Об этом пишет Meduza.



Фото: @yousuck2020 / Twitter

Свое решение 44-летний Маэдзава объяснил «личными причинами», не уточнив, что именно имеет в виду, но подчеркнув, что это его личное решение. «Несмотря на мою искреннюю и честную решимость в отношении шоу, какая-то часть меня все еще испытывала смешанные чувства по поводу моего участия», — написал он в твиттере.

Миллиардер принес извинения телекомпании AbemaTV, которая должна была транслировать шоу, а также женщинам, записавшимся на отбор. По его словам, всего на шоу были поданы 27722 заявки.

О том, что Маэдзава будет первым космическим туристом компании SpaceX, стало известно осенью 2018 года. В соответствии с планом, в 2023 году он совершит полет на корабле Starship вокруг Луны. Минимальное расстояние, на которое корабль приблизится к спутнику Земли, составит 200 километров. Сколько Маэдзава заплатил за поездку, не сообщается, но глава SpaceX Илон Маск отмечал, что это «очень много денег».

Первоначально Маэдзава планировал отправиться в полет с актрисой Аямэ Горики, с которой встречался в то время, и вскоре после расставания с ней объявил о реалити-шоу.

Состояние Маэдзавы оценивается в два миллиарда долларов. Он заработал его с помощью онлайн-магазина Zozotown, который он основал в 1998 году. Сейчас это крупнейшая онлайн-площадка по продаже одежды в Японии.