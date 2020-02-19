ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Дубае скайдайвер взлетел на реактивном ранце на высоту около двух километров

19.02.2020 11:59 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Скайдайвер Винс Реффет взлетел на реактивном ранце-крыле с четырьмя небольшими реактивными двигателями над Дубаем на высоту 1,8 км. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение компании Jetman Dubai, которая также опубликовала видео полета.

Как отмечается в сообщении, сначала пилот Jetman взлетел на высоту пяти метров над водой на пляже Джумейра и завис в воздухе примерно на 100 секунд, демонстрируя способность управлять полетом, после чего он вернулся на взлетную полосу. Затем Реффет снова взлетел и начал разгоняться, направляясь в сторону небоскребов у берега. Ему удалось достичь средней скорости полета 240 км/ч. Реффет взлетел на высоту 100 м за восемь секунд, 200 м — 12 секунд, 500 м — 19 секунд, и 1 км — 30 секунд. Ему удалось подняться на 1,8 км над уровнем моря. Спустившись на высоту 1,5 км, Реффет раскрыл парашют. Вскоре он вернулся на землю. Отмечается, что полет длился три минуты.

«Это первый случай, когда пилот Jetman совместил безопасное зависание на небольшой высоте и высший пилотаж на большой высоте в одном полете», — указано в сообщении компании. Над технологией, позволившей совершить этот полет, работали три инженера — Мохаммед Рашид Чембанканди (Индия), Андре Берне (Швейцария) и Маттье Кортуа (Франция). Сопло с управляемым вектором тяги, которое они сконструировали, позволяет пилоту контролировать отклонение от вертикальной оси. Таким образом человек может управлять устройством на всех этапах полета без каких-либо дополнительных электронных стабилизаторов.

Винс Реффет в 2002 году вошел в национальную команду Франции по фрифлаю (одно из направлений парашютизма). В 2004 году он стал чемпионом мира в этом виде спорта, также выиграл золотые медали на чемпионатах мира в 2005, 2006, 2008 и 2009 годах. С 2009 года работает с летчиком и изобретателем реактивных ранцев Ивом Росси. В 2015 году они совершили парные полеты вокруг небоскреба «Бурдж-Халифа» в Дубае.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Скайдайвер Винс Реффет взлетел на реактивном ранце-крыле с четырьмя небольшими реактивными двигателями над Дубаем на высоту 1,8 км. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Как люди из 1989 года представляли мир 2020-го
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Hi-Tech

Свежие газеты

18.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
19.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Hi-Tech)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика