Как люди из 1989 года представляли мир 2020-го

Источник материала: IT.Tut.by

В Twitter завирусилось видео 1989 года, где эксперты представляли, каким будет мир в 2020 году. К сожалению, сбылось далеко не все.

Как пишет Medialeaks, это отрывок из выпуска научного шоу «Мир завтрашнего дня» телеканала BBC от 1989 года. Речь в нем шла о том, каким может быть дом человека, живущего в 2020 году.

Например, эксперты обсудили необходимость создания «альтернативных форм энергии» и подняли вопрос о необходимости следить за проблемой изменения климата. А еще предсказали появление умных голосовых помощников. Так, один из участников программы сказал, что «простая голосовая команда позволит вам включить дома музыку, возможно, хранящуюся в музыкальной библиотеке».

Кроме того, специалисты предугадали автоматическое управление освещением при помощи датчиков движения. Они сказали, что в 2020-м свет в домах будет включаться и выключаться автоматически, когда хозяин переходит из одной комнаты в другую.

Еще одна любопытная догадка — это оконное стекло, прозрачность которого можно контролировать при помощи специальной кнопочной панели. Его можно делать матовым, прозрачным или же трансформировать в телевизионный экран.

Единственное, в чем ведущие точно ошиблись, так это в том, что в будущем розетки станут не нужны, а электричество можно будет добывать из любого места на стене.



Источник: medialeaks.ru

В комментариях восторгаются тем, как эксперты смогли предугадать тенденции будущего. Правда, будущее наступило не для всех. Так, один из пользователей написал : «Я до сих пор живу в доме 1989 года, и все провода, ручки и кнопки на месте! На самом деле я бы хотел, чтобы у этого дома были свойства звукоизоляции».