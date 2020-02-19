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Как люди из 1989 года представляли мир 2020-го
19.02.2020 11:56 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
В Twitter завирусилось видео 1989 года, где эксперты представляли, каким будет мир в 2020 году. К сожалению, сбылось далеко не все.
Как
Например, эксперты обсудили необходимость создания «альтернативных форм энергии» и подняли вопрос о необходимости следить за проблемой изменения климата. А еще предсказали появление умных голосовых помощников. Так, один из участников программы сказал, что «простая голосовая команда позволит вам включить дома музыку, возможно, хранящуюся в музыкальной библиотеке».
Кроме того, специалисты предугадали автоматическое управление освещением при помощи датчиков движения. Они сказали, что в 2020-м свет в домах будет включаться и выключаться автоматически, когда хозяин переходит из одной комнаты в другую.
Еще одна любопытная догадка — это оконное стекло, прозрачность которого можно контролировать при помощи специальной кнопочной панели. Его можно делать матовым, прозрачным или же трансформировать в телевизионный экран.
Единственное, в чем ведущие точно ошиблись, так это в том, что в будущем розетки станут не нужны, а электричество можно будет добывать из любого места на стене.
В комментариях восторгаются тем, как эксперты смогли предугадать тенденции будущего. Правда, будущее наступило не для всех. Так, один из пользователей
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В Twitter завирусилось видео 1989 года, где эксперты представляли, каким будет мир в 2020 году. К сожалению, сбылось далеко не все.
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