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Apple представила новый iPhone. Прогнозируем, за сколько он может продаваться в Беларуси
15.04.2020 20:08 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Apple
Последние несколько лет практически все модели iPhone в соседней России стоят немного дешевле, чем в Беларуси. Для сравнения мы перевели нынешние цены на флагманские iPhone 11 и iPhone 11 Pro в доллары. Это позволило узнать, на сколько дороже эти аппараты у нас.
Получившийся коэффициент мы применили на стоимость iPhone SE (2-ого поколения) в России и таким образом выяснили прогнозную цену на смартфон в Беларуси.
Таким образом, мы ожидаем, что новый iPhone SE (2-ого поколения) будет продаваться в Беларуси примерно за 1386 рублей (за базовую версию с 64 ГБ памяти), 1558 рублей (128 ГБ) и 1872 рубля (256 ГБ). Но еще раз заметим: названные выше цены — не финальные и пока неофициальные.
Также отметим: в США цены на новый iPhone SE еще ниже — соответственно 399, 449 и 549 долларов. В Европе — например, в Германии — устройства стоят иначе: 479, 529 и 649 евро (что равняется 524, 578 и 709 долларам).
Ниже — цены других популярных iPhone:
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Apple представила iPhone SE (2-го поколения). Цена устройства в мире и России уже известна. Исходя из этого мы предположили, за сколько девайс будет продаваться...
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